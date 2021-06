Vanaf iOS 15 kun je mensen via een link uitnodigen voor een FaceTime-gesprek, zelfs Windows- en Android-gebruikers! Ook kun je een video call inplannen via Agenda. We leggen je uit hoe je een FaceTime-link maakt en deelt.

FaceTime-links in iOS 15

Vanaf iOS 15 kun je mensen uitnodigen om deel te nemen aan een FaceTime-gesprek. Zo kun je met mensen videobellen, zelfs als ze geen iPhone, iPad of Mac hebben. Android- en pc-gebruikers kunnen met deze link deelnemen aan het FaceTime-gesprek via de browser. Hiermee wordt FaceTime een beter alternatief voor bijvoorbeeld Zoom of Google Meet, waarmee het plannen van gesprekken al langer mogelijk was. In dit artikel leggen we je uit hoe je zo’n FaceTime-link aanmaakt en deelt.

Zo maak je een deelbare FaceTime-link

Wanneer je de update van iOS 15 op je iPad of iPhone hebt geïnstalleerd, kun je een link aanmaken. Deze kun je vervolgens delen met iedereen die je maar wilt. Dat kunnen andere iPhone-gebruikers. zijn, maar ook mensen met een pc of Android-apparaat. Als iemand nog niet beschikt over iOS 15 kan die persoon deelnemen aan het gesprek, maar wordt wel doorgestuurd naar de webversie van FaceTime.

Zo maak je een FaceTime-link aan:

Open de FaceTime-app op je iPad of iPhone met iOS 15. Druk op de knop Maak link aan. Geef het gesprek een naam door op Voeg naam toe te tikken. Tik daarna op OK. Kies vervolgens een manier waarop je de link wil delen. Tik eventueel en berichtje en verzend je link.

FaceTime-link verwijderen

Mocht je een link hebben aangemaakt die je wil verwijderen, dan doe je dat aan de hand van de onderstaande stappen.

Veeg over de meeting van rechts naar links. Tik op Verwijder. Bevestig je keuze door op Verwijder link te tikken.

Je kunt ook op het groene i’tje achter het gesprek tikken en vervolgens tikken op Verwijder link.

Een FaceTime-gesprek plannen

Nieuw in iOS 15 is de optie om een gesprek via FaceTime vooraf in te plannen. Dit gaat niet via de FaceTime-app, maar hiervoor maak je gebruik van de Agenda-app. Je nodigt iemand voor een afspraak uit, maar in plaats van een fysieke locatie, geef je aan dat het gaat om een FaceTime-gesprek. Hoe werkt dat precies?

Neem de volgende stappen om een FaceTime-gesprek te plannen.

Open de Agenda-app en tik op de plus om een nieuwe afspraak te maken. Geef vervolgens bij Naam je afspraak een naam. Tik vervolgens op de regel Locatie of videogesprek. Kies voor FaceTime en deze verschijnt in de balk.

Het inplannen van deze belafspraak werkt voor de rest hetzelfde als het versturen van normale agenda-uitnodigen. Volg daarom de stappen in het onderstaande artikel om mensen voor je afspraak uit te nodigen via Agenda.

Bekijk ook Uitnodigingen versturen en ontvangen in Agenda op je iPhone en iPad Houd je graag het overzicht? Nodig mensen uit voor een afspraak via de Agenda-app: stel je een tijd voor of plan je gezamenlijk het beste moment. We leggen je in dit artikel uit hoe het werkt.

Overige instellingen FaceTime-gesprek

Wanneer je het FaceTime-gesprek bent gestart, heb je de mogelijkheid om bepaalde instellingen toe te passen op het gesprek. Zo kun je aangeven of je de deelnemers in de nieuwe rasterweergave wil weergeven of instellen dat aanmeldingsverzoeken niet vervelend groot in beeld springen.

Volg de onderstaande stappen om bij deze instellingen te komen:

Open het FaceTime-gesprek waarvan je een link hebt rondgestuurd. Druk op de groene knop Neem deel. Tik vervolgens op de balk met de gespreksnaam. Zet de optie Houd aanmeldingsverzoeken stil op aan als je dat wil.

Hier kun je eventueel ook iemand op een later tijdstip nog toevoegen en de rasterweergave aanzetten. Mocht je een aanmeldingsverzoek over het hoofd hebben gezien, dan vind je dat ook hier terug, zoals je op de screenshot kunt zien. Wil je weten hoe je een Memoji gebruikt in FaceTime? Lees dan het onderstaande artikel door en maak videobellen nog leuker!

Bekijk ook Maak je FaceTime-gesprekken leuker: zo gebruik je Animoji, filters en meer Je kan tijdens FaceTime Animoji, Memoji, filters en meer gebruiken. De Animoji en Memoji bewegen mee met je gezicht en met stickers en tekst kun je het gesprek op veel manieren leuker maken. Zo werken de FaceTime effecten.

Er zijn nog meer nieuwe functies voor FaceTime in iOS 15! Lees daarover in dit artikel.