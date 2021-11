Safari op de iPhone en iPad heeft een phishingfilter. Dit voorkomt dat jouw persoonlijke gegevens door de website gestolen worden. In deze tip lees je hoe je dit filter instelt zodat je beter beschermd wordt.

Bij het surfen op het web moet je ook rekening houden met frauduleuze websites die er op uit zijn om jouw gegevens te stelen. Gelukkig heeft Safari op de iPhone en iPad een zogenaamd phishingfilter die je waarschuwt bij het bezoeken van een potentieel frauduleuze website. Dit komt bijvoorbeeld ook van pas bij het openen van een link uit een phishingmail die afkomstig lijkt van Apple, die erop uit zijn om de gegevens van jouw Apple ID te stelen.

Hoe kan ik het phishingfilter op de iPhone inschakelen?

Het phishingfilter waarschuwt je dat een website mogelijk gevaarlijk kan zijn, nog voordat je de daadwerkelijke website opent. Om deze waarschuwingen in te schakelen, doe je het volgende:

Open de Instellingen-app. Tik op Safari en scroll naar het kopje Privacy en beveiliging. Zorg ervoor dat de schakelaar bij Meld frauduleuze websites aan staat.

Is deze instelling ingeschakeld, dan krijg je een waarschuwing voordat de bewuste site verschijnt. De waarschuwing is te herkennen aan een rode balk bovenaan het scherm en met de rode tekst “Mogelijke phishing website”. Je kan nu kiezen voor de optie Ga terug om terug te keren naar de vorige pagina. Weet je zeker dat de website legitiem is en dat het NIET om een phishing-website gaat, dan kun je tikken op Negeer deze waarschuwing.

Op een website als phishtank.com kun je een database van (mogelijke) phishing-websites raadplegen. Safari zal niet bij iedere mogelijke phishing-website een waarschuwing geven, maar probeert je wel zo goed mogelijk te beschermen.

Wat betekent phishing, spam en malware?

Niet zo bekend met de termen die gebruikt worden bij internetcriminaliteit? Deze lijst helpt je op weg!

Phishing : Het online “vissen” naar gegevens zoals wachtwoorden, rekeningnummers en burgerservicenummers, door het sturen van vervalste e-mails of het maken van websites die sprekend lijken op die van instituten zoals de politie of banken.

: Het online “vissen” naar gegevens zoals wachtwoorden, rekeningnummers en burgerservicenummers, door het sturen van vervalste e-mails of het maken van websites die sprekend lijken op die van instituten zoals de politie of banken. Spam : Massaal versturen van e-mails, zonder dat de ontvangers daarvoor toestemming hebben gegeven.

: Massaal versturen van e-mails, zonder dat de ontvangers daarvoor toestemming hebben gegeven. Malware : Verzamelnaam voor kwaadaardige software, zoals virussen, trojaanse paarden, adware en bots.

: Verzamelnaam voor kwaadaardige software, zoals virussen, trojaanse paarden, adware en bots. Ransomware : Een vorm van malware waarbij bestanden op je computer gegijzeld worden en pas weer vrijgegeven worden bij het betalen van losgeld.

: Een vorm van malware waarbij bestanden op je computer gegijzeld worden en pas weer vrijgegeven worden bij het betalen van losgeld. Keylogger : Programma dat bijhoudt welke toetsenaanslagen iemand maakt. De gegevens worden naar de hacker gestuurd, die er wachtwoorden mee kan achterhalen. Via een Trojaans paard kun je een keylogger ongemerkt installeren.

: Programma dat bijhoudt welke toetsenaanslagen iemand maakt. De gegevens worden naar de hacker gestuurd, die er wachtwoorden mee kan achterhalen. Via een Trojaans paard kun je een keylogger ongemerkt installeren. Trojaans paard : Programma dat meelift op andere software en zichzelf ongemerkt installeert op een pc. Een Trojaans paard kan bijvoorbeeld een keylogger bevatten.

: Programma dat meelift op andere software en zichzelf ongemerkt installeert op een pc. Een Trojaans paard kan bijvoorbeeld een keylogger bevatten. Botnet: Netwerk van geïnfecteerde computers dat via een centraal punt wordt bestuurd, zonder dat de eigenaren van de pc’s weten dat ze besmet zijn. Een computer die geïnfecteerd is en onderdeel vormt van een botnet wordt ook wel ‘zombie’ genoemd.

In onze tip Phishingberichten van ‘Apple’ herkennen lees je hoe je phishingmailtjes en -pagina’s die afkomstig lijken van Apple, kunt herkennen. Hierdoor voorkom je Apple ID phishing of dat je andere gegevens van je accountgegevens doorspeelt.