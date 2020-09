Klinkt het sluitergeluid te hard?

Niet iedereen vind het prettig om een duidelijk hoorbaar sluitergeluid te horen als je een foto maakt met de iPhone. Vooral in musea, in kerken, tijdens herdenkingen en op openbare plekken kan het prettiger zijn om het camerageluid uit te schakelen, zodat je anderen niet stoort. Dit is heel simpel te doen, op twee manieren.



Let op: in sommige landen is een sluitergeluid verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor Japan en Korea, waar het camerageluid altijd moet zijn ingeschakeld. Ben je op bezoek in een dergelijk land, dan moet je hier rekening mee houden. De iPhones die Apple in Japan en Korea koopt zijn dan ook een speciale variant, waarbij je het sluitergeluid niet kunt uitschakelen.

#1 Camerageluid uitschakelen met muteknop

Met de knop aan de zijkant van de iPhone of iPad kun je gemakkelijk het camerageluid uitschakelen. Deze knop zit op de iPhone aan de linker zijkant en is te herkennen aan een oranje kleur, als teken dat de mute-functie is ingeschakeld. Hou er rekening mee dat dit ook binnenkomende telefoongesprekken en notificaties zal muten, dus na het maken van de foto’s kun je de muteschakelaar het beste weer uit zetten. De oranje kleur is dan niet meer zichtbaar.

Op de iPad Air 2 en nieuwer vind je deze muteknop niet meer. Je moet daarom het geluid uitschakelen via het Bedieningspaneel. Open het Bedieningspaneel en tik op het belletje om het geluid van je iPad uit te schakelen. Behalve voor het camerageluid geldt dit dan ook voor meldingen en oproepen.

#2 Sluitergeluid uitschakelen met volumeknoppen

Je kunt ook de volumeknoppen van de iPhone of iPad gebruiken om het sluitergeluid te dempen. Je kunt dit het beste doen voordat je de Camera-app opent, want de volume omlaag-knop heeft in de Camera-app een andere functie. Je kunt er namelijk ook foto’s mee maken, zodat je niet op het scherm hoeft te tikken. Pas dus het volume aan vóórdat je foto’s gaat maken. Let er wel op dat de optie Wijzig met knoppen bij Instellingen > Geluiden/Horen en voelen aan staat.

#3 Camerageluid uitschakelen via de instellingen

Een derde manier is om via de instellingen het geluid uit te schakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Horen en voelen. Zet de schuifknop bij Beltoon en meldingen helemaal naar links.

Wil je het camerageluid weer inschakelen, dan moet je op twee dingen letten: de schuifknop moet iets naar rechts staan en de muteknop aan de zijknop van je toestel mag niet op oranje staan.

