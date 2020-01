Je kan zwemmen met de Apple Watch, zodat je niet alleen het aantal baantjes maar ook je verbruikte calorieën kan bijhouden. Alles over het zwemmen en zwemtrainingen met je Apple Watch lees je in deze tip!

Baantjes trekken in het zwembad is goed voor je conditie en met de Apple Watch kan je dit nog leuker maken. De Apple Watch is namelijk geschikt om mee te zwemmen en je workouts vast te leggen. Wat heb je precies nodig om met je Apple Watch te zwemmen, welke bandjes kun je het beste dragen en hoe start je zo’n warkout? Dit moet je weten over zwemmen met je Apple Watch.

Kan ik zwemmen met de Apple Watch? Welke modellen zijn geschikt?

Alle recente Apple Watch-modellen zijn waterbestendig en geschikt om mee te zwemmen. Dat geldt niet voor alle series van de Apple Watch. Met deze modellen kun je zonder problemen zwemmen:

Draag je een originele eerste generatie Apple Watch of de Apple Watch Series 1, dan kan je daar helaas niet mee zwemmen. Deze modellen zijn waterbestendig, maar niet waterdicht. Dat betekent dat ze wel tegen een plens water kunnen of afgespoeld kunnen worden, maar niet geschikt zijn voor onderdompeling. Lees meer over de waterbestendigheid van de Apple Watch in ons aparte artikel.

Bekijk ook Hoe waterdicht is de Apple Watch? Lees hier alles over waterbestendigheid Is de Apple Watch waterdicht? Mag je je Apple Watch omhouden onder de douche? Het zijn vragen die we vaak voorbij zien komen. Een horloge is immers bedoeld om de hele dag te dragen. In dit artikel zetten we de feiten over de waterbestendigheid op een rij, zodat je precies weet of de Apple Watch waterdicht is - of niet. Het is maakt daarbij wel verschil welk model Apple Watch je hebt.

Hou er rekening mee dat de Apple Watch niet geschikt is voor onderdompeling in diep water of activiteiten waarbij sprake is van hoge watersnelheden, zoals waterskiën. Je kan alleen zwemmen in een zwembad of open water, zoals in zee of in een meer.

Welke bandjes zijn geschikt om mee te zwemmen?

Naast de Apple Watch zelf moet je ook goed letten op het horlogebandje dat je draagt. Niet al het materiaal is geschikt om mee het bad in te duiken. Het sportbandje en geweven sportbandje zijn het beste geschikt voor zwemactiviteiten. Dat geldt ook voor de Nike-uitvoeringen van deze bandjes. Deze bandjes zijn gemaakt van respectievelijk fluorelastomeer en nylon. De bandjes verkleuren niet, maar maak ze na het zwemmen wel goed droog.

Deze materialen van bandjes zijn niet geschikt om mee te zwemmen:

Lederen bandje (klassieke gesp, moderne gesp en standaard leren bandje)

Roestvrij staal (Milanees en schakelarmband)

Heb je een bandje van een ander merk dan van Apple zelf, controleer dan goed van welk materiaal het bandje gemaakt is.

Zwemworkout starten met de Apple Watch

De standaard Workout-app op de Apple Watch biedt standaard twee soorten trainingen voor zwemmen: Zwembad en Open water. Ga je baantjes trekken in een (overdekt) zwembad, gebruik dan de eerste optie. Voor zwemmen in een meer of zee kies je voor Open water.

Je start een zwemworkout als volgt:

Open op je Apple Watch de Workout-app. Kies voor Zwembad of Open water, afhankelijk van waar je gaat zwemmen. Tik op de puntjes om een doel in te stellen voor calorieën, afstand of tijd. Kies je voor Zwembad, stel dan de baanlengte in. De Apple Watch gebruikt in een zwembad geen GPS om de afstand te meten, dus het is belangrijk dat je de juiste baanlengte kiest. Meestal is dit 25 meter. De Apple Watch telt af en je kunt gaan zwemmen.

Zodra je een workout start, wordt de Apple Watch automatisch vergrendeld. Het waterslot op de Apple Watch wordt actief. Dit voorkomt dat waterdruppels herkend worden als tikken op het scherm. Bovendien zorgt het waterslot ervoor dat het water uit de speaker geblazen wordt zodra je het slot eraf haalt.

Bekijk ook Zo gebruik je het waterslot op de Apple Watch Met het waterslot op de Apple Watch kun je voorkomen dat het scherm onbedoeld wordt aangeraakt bij vocht. In deze tip lees je hoe het Apple Watch waterslot werkt.

Als de Apple Watch vergrendeld is, is het niet mogelijk om het scherm te bedienen. Wil je toch je workout pauzeren? Dan doe je dat als volgt:

Zorg dat het scherm van de Apple Watch aan staat, er een zwemworkout actief is en het waterslot ingeschakeld is. Druk tegelijkertijd op de Digital Crown en de zijknop om je zwemworkout te pauzeren. Wil je deze weer hervatten, druk dan weer op deze twee knoppen.

Je maakt op dit moment tegelijkertijd een screenshot, mits je dit ingeschakeld hebt. Als je iPhone niet in de buurt van de Apple Watch is, wordt de schermafbeelding niet opgeslagen. Wil je dit liever uitschakelen, dan ga je naar de Watch-app > Algemeen en zet je de schakelaar bij Schakel schermfoto’s in uit.

Resultaten van zwemworkout op de Apple Watch

Ben je klaar met zwemmen, dan moet je eerst het waterslot ontgrendelen voordat je de workout kan stoppen. Je doet dit door aan de Digital Crown te draaien. Veeg vervolgens naar rechts en tik op Stop.

In het volgende scherm zie je de resultaten van je workout. In de samenvatting zie je de volgende gegevens:

Type zwemslagen en aantal meters per slag

Totale tijd

Totale afstand

Baanlengte

Aantal banen

Actieve calorieën

Totale calorieën

Gemiddelde tempo

Gemiddelde hartslag

Datum, tijd en weer

De gegevens worden met je iPhone gesynchroniseerd zodra je Apple Watch en je iPhone weer verbinding hebben. De uitgebreide resultaten zie je ook in de Activiteit-app, onder het kopje Work-outs. Daar kan je ook filteren op alleen zwemworkouts.

Apps om te zwemmen met je Apple Watch

Biedt de standaard Workout-app niet genoeg opties? Probeer dan één van deze zwemapps voor de Apple Watch:

MySwimPro: Swim Workouts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Uitgebreide zwem-app, door Apple benoemd als App van het Jaar. Gratis te proberen, maar vereist later een betaald lidmaatschap.

+ , iOS 11.0+) - Uitgebreide zwem-app, door Apple benoemd als App van het Jaar. Gratis te proberen, maar vereist later een betaald lidmaatschap. Swim.com: Swim Tracker (gratis, iPhone/ Watch , iOS 10.0+) - Automatisch je zwemactiviteiten vastleggen, zonder dat je op de knop hoeft te drukken. Gratis te gebruiken.

, iOS 10.0+) - Automatisch je zwemactiviteiten vastleggen, zonder dat je op de knop hoeft te drukken. Gratis te gebruiken. Swim Genius (€2,29, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Krijg instructies in het water.

Je kan ook tijdens het zwemmen met de Workout-app aangeven welke gegevens er getoond moeten worden. Meer daarover lees je in onze tip over het aanpassen van de Workout-data op de Apple Watch.