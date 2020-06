Is de Apple Watch waterdicht? Mag je je Apple Watch omhouden onder de douche? Het zijn vragen die we vaak voorbij zien komen. Een horloge is immers bedoeld om de hele dag te dragen. In dit artikel zetten we de feiten over de waterbestendigheid op een rij, zodat je precies weet of de Apple Watch waterdicht is - of niet. Het is maakt daarbij wel verschil welk model Apple Watch je hebt.