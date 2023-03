Is het nog wel veilig om te duiken met je Apple Watch Ultra ? Apple heeft nu een test om te controleren of de smartwatch nu voldoende waterdicht is en de waterdruk op grote diepten kan weerstaan.

Apple Watch Ultra waterbestendig of niet

Apple heeft een nieuw supportdocument uitgebracht, waarin ze laten weten dat mensen met een Apple Watch Ultra langs kunnen komen om de waterbestendigheid te testen. In deze ‘Depth and Water Seal Test’ wordt gekeken of de dieptemeter nog wel nauwkeurig is en of de verzegeling tegen water nog wel goed werkt. Het document beschrijft situaties waarbij je dat zou willen doen, bijvoorbeeld als je een serieuze duiktocht gaat maken of als de Apple Watch beschadigd is geraakt.



Je kunt met de Ultra tot 40 meter diepte duiken, maar Apple beweert nergens dat het horloge ‘waterdicht’ is. In plaats daarvan hanteren ze de wat term ‘waterbestendig’; vermoedelijk om claims te voorkomen. Waterschade valt bij Apple niet onder de garantie

Zo kun je een test aanvragen

Je kunt via de normale Apple Support-route een test aanvragen. Een medewerker zal dan een visuele inspectie doen, om te kijken of er zichtbare schade is. Is dat niet het geval, dan zal Apple het horloge testen op waterbestendigheid en kijken of de dieptemeting (met de Diepte-app) nog wel naar behoren werkt.

Goed om je te realiseren: helemaal zonder risico is de test niet. En eventuele schade komt voor rekening van de eigenaar. Blijkt de Apple Watch Ultra na het testen niet meer te werken, dan moet zelf betalen voor vervanging. Dit kan bij de Apple Watch Ultra oplopen tot maar liefst €619,-. Dit worst case scenario kan bijvoorbeeld optreden als de Apple Watch een beschadiging heeft die niet met het blote oog te zien is. Als er sprake is van garantie (of AppleCare+) kan het gunstiger uitpakken, omdat je dan alleen te maken hebt met eigen risico of zelfs helemaal geen kosten hebt.

Hoe dan ook, Apple raadt af om nog met de Apple Watch Ultra te gaan zwemmen als er een zichtbare breuk is in het display aan de voorkant of het kristal aan de achterkant.

Een ander nadeel is dat je je Apple Watch Ultra een tijdje kwijt bent: nadat hij is opgestuurd naar Apple krijg je je horloge in 7 tot 10 werkdagen weer terug. Dus alleen aan te raden als je héél erg twijfelt of alles nog wel goed werkt.

Het is de eerste keer dat Apple een dergelijke test aanbiedt voor producten die waterbestendig zijn. Bij de iPhone belooft Apple ook waterbestendigheid tot wel 30 minuten op een diepte van 6 meter (IP68) maar bij schade draai je er zelf voor op.

De supportpagina bij Apple vind je hier.