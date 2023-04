Er is een nieuwe versie van de Dockcase, de usb smart hub met display. De nieuwe 6-in-1 Dockcase Explorer Edition heeft een transparant design gekregen en een andere selectie aan poorten dan de vorige 8-in-1-variant. Het ingebouwde schermpje voor slimme functies is echter grotendeels hetzelfde gebleven.

Dockcase Explorer Edition 6-in-1 smart hub review

In november 2021 bespraken we op iCulture al eens de Dockcase 8-in-1 smart hub, een unieke usb-hub met ingebouwd scherm. Daarmee kan je de status van aangesloten apparaten aflezen, maar ook wisselen tussen verschillende modi voor onder andere hdmi en ethernet. Nu is er een nieuwe variant, genaamd de Dockcase Explorer Edition, met in totaal zes poorten in één hub. Het grootste verschil zit hem in het design, waarbij de buitenkant transparant is gemaakt. Dat geeft een uniek inkijkje in de hub zelf, maar de verdere werking is nagenoeg gelijk.



Test, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in april 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. Het geteste model van de Dockcase betrof de gewone variant van de Explorer Edition en is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Dockcase Explorer Edition in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Dockcase 6-in-1 Explorer Edition in het kort:

Usb-hub voor Mac en meer

Zes poorten in één hub, vereist geen aparte stroomtoevoer

1x hdmi 2.0, met ondersteuning tot 4K@60Hz

1x usb-c USB 3.2 Gen1 (5Gbps)

1x 100W usb-c-poort met Power Delivery

3x usb-a USB 3.2 Gen1

Ook beschikbaar als Pro-variant, met Gigabit Ethernet en 2x usb-a-poort (in plaats van 3x)

Geen sd-kaartslot

Transparante bovenkant

Inclusief klein vierkant schermpje voor aanpassen instellingen en meer

Knop om door de menu’s te navigeren

Geleverd met korte usb-c-naar-usb-c kabel voor aansluiting op Mac

Beschikbaar via Kickstarter vanaf $69, geleverd in mei 2023

Design Dockcase Explorer Edition

Het grootste verschil van deze Explorer Edition is dat de bovenkant transparant is. Daardoor kun je als het ware een kijkje in de hub nemen. Je ziet het moederbord, de binnenkant van de aansluitingen en alle chips en andere onderdelen meteen zitten. Dat maakt de hub een stuk interessanter om naar te kijken. Terwijl de meeste hubs een wat saai aluminium behuizing hebben in zilver of donkergrijs, pakt deze smart hub dat dus anders aan. De transparante bovenkant is gemaakt van plastic en helaas niet van glas. Dat had de dock net een wat sjieker gevoel gegeven, al zul je aan de buitenkant geen verschil zien. De rest van de behuizing bestaat uit zilverkleurig aluminium, met een stevige geribbelde onderkant.

We vinden de Explorer Edition een stuk mooier dan de vorige 8-in-1-versie, die aan de bovenkant vooral zwart was. Hoewel de zwarte versie minder opvallend op je bureau toont, is de transparante versie meer een aandachtstrekker. Of je dat mooi vindt, is afhankelijk van je persoonlijke smaak. Wij vinden dit de hub wel een interessante look geven. Het is in ieder geval niet iets wat je elke dag ziet.

Schermpje in Dockcase Explorer Edition hub

Een andere unieke eigenschap van de Dockcase, is het ingebouwde display. Net als in de vorige versie kun je daarmee de status van je aangesloten apparaten zien, bijvoorbeeld de resolutie van een hdmi-scherm of de stroomtoevoer van een oplader. Net als in de vorige versie staat het kleine vierkante schermpje altijd aan. Het scherm is vanaf een afstand redelijk goed af te lezen, al is de kijkhoek vanaf de zijkant wel een stuk beperkter. De vraag is vooral: heb ik een schermpje op een hub als deze echt nodig?

Het antwoord daarop is waarschijnlijk nee. Het is vooral een leuke extra, maar het is echt geen noodzakelijke functie. Het is leuk en soms nuttig dat je kan aflezen op welke snelheid een aangesloten accessoire de data overzet naar je Mac, maar het is echt niet zo dat je continu naar het schermpje op op de hub zit te kijken om te zien hoe snel je MacBook opgeladen wordt. Wel kun je via het schermpje voor de hdmi-poort wisselen tussen de Extreme-modus en Balance-modus. Met de Extreme-modus kun je 4K-content in 30Hz omzetten naar 60Hz-content op een extern scherm. Dit levert een beter en vloeiender beeld op, helemaal als je een wat oudere MacBook gebruikt met een nieuwer display. De Balance-mode combineert 4K met 60Hz met 5Gbps data-overdracht. Er zijn ook nog allerlei verschillende modi om flikkeringen in het scherm te minimaliseren.

Dankzij het schermpje wordt de hub wel meer modulair, al vinden we de bediening net als bij de vorige versie nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Er zit één klein knopje aan de zijkant waarmee je door de menu’s navigeert. Hou de knop ingedrukt om een optie te bevestigen en druk twee keer achter elkaar om het scherm een kwart slag te draaien. Dat laatste zorgt ervoor dat je meer vrijheid hebt om te bepalen hoe je de hub op je bureau legt. Vervolgens is het een kwestie van het schermpje een kwart slag draaien om hem altijd goed af te kunnen lezen.

Veel verschillende poorten

De gewone versie van de Dockcase Explorer Edition heeft een verscheidenheid aan poorten. De specs zijn wel een stuk minder dan bij de vorige 8-in-1-versie die we getest hebben. De usb-poorten ondersteunen maximaal 5Gbps (dat was 10Gbps) en de drie usb-a-poorten vinden wij wat veel ten opzichte van de één enkele usb-c-poort. We hadden dit liever andersom gezien. Bovendien ontbreekt op de gewone versie van de Explorer Edition de Ethernet-aansluiting. Wil je wel een Gigabit Ethernet-poort, dan heb je de duurdere Dockcase Pro Explorer Edition nodig. Tot slot is er nog de 100W Power Delivery-aansluiting, waarmee je de meeste Macs kunt voorzien van voldoende stroom. Je hoeft dan dus geen stroomkabel apart in de MacBook te steken. Een sd-kaartslot ontbreekt jammer genoeg.

Als extra functie kun je de hub ook gebruiken met de Nintendo Switch of Steam Deck, zodat je de spelcomputer kan aansluiten op meerdere soorten displays. We hebben dit getest met de Nintendo Switch en dit werkt naar behoren. De Dockcase fungeert dan als een de gewone Nintendo Switch-dock om hem op een groter scherm aan te sluiten. Dat is vooral handig als je op vakantie gaat, omdat de Dockcase een stuk compacter is om mee te nemen dan de oorspronkelijke Nintendo Switch-dock. Wij zullen dit niet erg vaak gebruiken, maar het is een handige extra mocht je één van deze consoles hebben.

De Dockcase Explorer Edition wordt geleverd met een korte gevlochten usb-c-kabel. De kabel is zo’n 25 centimeter lang en daarmee dus wel wat aan de korte kant. Je kunt hem eventueel vervangen door een eigen langere kabel, bijvoorbeeld als je MacBook op een standaard staat.

Score 8 Dockcase Explorer Edition 6-in-1 hub $69 Voordelen + Handig schermpje zorgt voor extra functies

Mooi transparant design geeft kijkje binnenin

Voldoende aantal poorten

Ook te gebruiken met Nintendo Switch en Steam Deck

Vriendelijk geprijsd Nadelen - Specificaties van de poorten wat minder dan bij de 8-in-1-versie

Bediening van het scherm blijft wat onhandig

Geen sd-kaartslot

Meegeleverde kabel wel erg kort

We hadden liever wat meer usb-c-poorten gezien

Conclusie Dockcase Explorer Edition 6-in-1 hub review

De Dockcase Explorer Edition is een fijne uitgave van de eerder geteste Dockcase. Het schermpje is nog steeds van toegevoegde waarde, al is het niet iets wat je echt dagelijks nodig hebt. Het maakt de hub niet per se zoveel beter dan andere soortgelijke hubs, maar is vooral een leuke extra. De bediening vinden we nog steeds wat onhandig, maar na enige gewenning krijg je het wel aardig onder de knie. Qua uitstraling vinden we deze Explorer Edition erg uniek, doordat je dankzij de transparante bovenkant gewoon binnenin de hub kan kijken. Dit zal vooral techliefhebbers aanspreken.

De nadelen van de vorige versie blijven ook hier gelden. Het is jammer dat er geen sd-kaartslot in zit en de meegeleverde kabel is aan de korte kant. Daar komt ook wel bij dat de specificaties van de poorten wat minder zijn en dat we liever meer usb-c-poorten hadden gezien, in plaats van drie keer usb-a. Daarentegen is deze Explorer Edition wel wat goedkoper dan de vorige 8-in-1. En als je liever een transparante hub met Ethernet-poort wil, dan kun je voor een tientje extra voor de Pro-versie gaan. De Dockcase Explorer hub is te koop via Kickstarter met geplande levering vanaf mei 2023.

Lees ook ons overzicht met de beste usb-hubs en docking stations voor Mac.