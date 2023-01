Er zijn tegenwoordig heel wat fabrikanten van radiatorknoppen. De Aqara Radiator Thermostat E1 is een goedkope optie die er toch goed uit ziet. In deze review van de Aqara radiatorknop E1 lees je onze ervaringen!

Slimme radiatorknoppen zijn een goede manier om je energierekening te verlagen. In plaats van het hele huis opwarmen zet je alleen de verwarming aan in kamers die je gebruikt. Ook kun je per kamer de temperatuur regelen: iets warmer in de badkamer en iets kouder in de slaapkamer. Daarvoor zul je wel je radiatorknoppen moeten vervangen en dat kan met deze, van Aqara. De Aqara Thermostat E1 kost rond de 50 euro en werkt onder andere met HomeKit. Hoe gemakkelijk is het om zo’n knop in gebruik te nemen? En belangrijker nog: is hij wel geschikt voor jouw huis?

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november/december 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De radiatorknop is voor deze test beschikbaar gesteld door Aqara in het kader van een betaprogramma.



Aqara Smart Radiator Thermostat E1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Radiatorknop voor je smart home

Werkt met Apple HomeKit en Siri, Amazon Alexa, Google Assistent, IFTTT en meer

Werkt met Zigbee 3.0 en Matter

Display met achtergrondverlichting en draaiknop

Temperatuur kan via externe sensor worden gelezen

Werkt 1 jaar op twee AA-batterijen

Slimme schema’s instellen en meerdere devices samenvoegen tot één groep

Verkrijgbaar voor ca. 60 euro bij Amazon

Introductie: weet waar je aan begint

Er zullen hier ongetwijfeld lezers zijn die zelf hun cv-ketel kunnen vervangen en die in één dag tijd extra stopcontact aanleggen, de badkamer verbouwen en een parketvloer leggen. Zo iemand ben ik niet. Bij een doorsnee consument mag je er vanuit gaan dat ze geen opleiding tot verwarmingsmonteur of professioneel klusser hebben gedaan. Ook met een klusfolder van de bouwmarkt in de hand lijkt het vervangen van de radiatorknop een lastig karwei. Toch heb ik ervaren dat het wel meevalt, zeker als je een paar video’s op internet hebt bekeken. Je hoeft je cv-systeem niet af te tappen en er spuit ook geen water uit de radiator. De grootste onzekerheid waar je mee te maken krijgt is of de knop wel goed vastgemaakt kan worden met de meegeleverde adapters (RA, RAV en RAVL). De knop werkt met aansluitingen van van M30 x 1,5 mm. Dit is geen LEGO-pakket, waarbij je altijd beschikt over de juiste hoeveelheid onderdelen en waarbij de handleiding voor elke situatie klopt. Je zult moeten kijken of het in jouw geval werkt. En dat laatste is niet altijd zeker.

Zo kwam ik er pas na de installatie van deze Aqara-radiatorknop achter dat dit systeem eigenlijk helemaal niet zo geschikt is voor mensen die een ‘domme’ thermostaat hebben. Om de verwarming in een kamer aan te zetten zul je eerst naar de ‘domme’ thermostaat moeten lopen, de temperatuur handmatig omhoog draaien en daarna de Aqara-radiatorknop via de app regelen. Een alternatief is dat je de verwarming altijd op vol vermogen aan blijft staan, maar dat kost je onnodig energie. Dergelijke knoppen (zonder slimme thermostaat) zijn daarom geschikter voor always-on systemen zoals stadsverwarming of een centraal geregeld verwarmingssysteem in een flatgebouw. Je zou dan de Aqara-knoppen kunnen gebruiken om de verwarming in een bepaalde kamers te regelen.



Als je het écht mooi wil doen monteer je ‘m zodanig dat het Aqara-logo niet op z’n kop staat 🤦🏻‍♀️

Heb je al een slimme thermostaat zoals die van Tado, dan is het logischer dat je er knoppen van hetzelfde merk bij koopt. Zo heel veel prijsverschil is er namelijk niet, vooral als je een Tado-bundel met thermostaat en meerdere knoppen koopt. Dit zijn overwegingen waar je over na moet denken voordat je de Aqara-knoppen in huis haalt.

Zelf hebben we nog een Nest-thermostaat hangen. Omdat Google geen eigen radiatorknoppen maakt zou je hier wel de Aqara-radiatorknoppen mee kunnen gebruiken. Je moet dan zorgen dat Aqara bij het inschakelen van de radiatorknop een seintje stuurt naar de Nest-thermostaat om ook in te schakelen. Dit kun je dan weer het beste via Google Home regelen, aangezien de Nest-thermostaat nog niet rechtstreeks met HomeKit praat. Matter gaat dit allemaal makkelijker maken, maar zover is het nog niet.

Design van de Aqara radiatorknop

Thuis hebben we een vrij moderne badkamerradiator van een Italiaans designmerk (Andraxit) hangen en ik vroeg me af of het qua stijl wel mooi op elkaar zou aansluiten. Gelukkig viel dat mee: de Aqara-knop ziet er strak uit en past goed bij een designradiator. De knop is helder wit met een matte afwerking. Aan één kant zit de aansluiting voor je radiator en aan de andere kant is een display aanwezig waarop je de temperatuur kunt zien. Dit display is makkelijk af te lezen, ook op een afstand.

Als je de ring ronddraait kun je de gewenste temperatuur aanpassen, net als bij een normale radiatorknop. Hij is dus ook geschikt voor huisgenoten die geen smartphone hebben (of geen toegang hebben tot jouw smart home-instellingen). De Aqara radiatorknop vervangt de normale draaiknop, zodat je per kamer de verwarming kunt regelen. Je kunt de knoppen ook groeperen, zodat je de temperatuur voor een hele zone kunt instellen. De knop maakt via Zigbee 3.0 (dus niet via wifi) verbinding met de hub en de rest van je smart home.

Je kunt de bovenkant van de knop eraf halen om twee nieuwe AA-batterijen te plaatsen. De batterijen gaan ongeveer een jaar mee. Er is geen usb-c-poort aanwezig om de batterijen op te laden, zoals bij de Aqara gordijnmotor het geval is.

Het is wel jammer dat je bij Aqara alleen radiatorknoppen kunt aanschaffen. Het zou mooi zijn als er ook een bijpassende thermostaat van Aqara zou zijn, maar dat is wellicht een te ingewikkeld product. Aqara brengt het ene product na het andere uit en een losse knop ontwikkelen is waarschijnlijk een stuk eenvoudiger dan een compleet verwarmingssysteem. Vandaar dat er ook maar weinig echt goede alternatieven zijn. Tado en Netatmo zijn de meest voor de hand liggende keuzes, waarbij Tado mijn voorkeur heeft qua design. Honeywell heeft een thermostaat maar geen knoppen, Eve heeft alleen knoppen en Google Nest werkt niet met HomeKit. In ons overzicht van thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit lees je er meer over.

Aqara radiatorknop in gebruik

De installatie nam ongeveer een halfuur in beslag en dat kwam voornamelijk omdat ik zoiets nog niet eerder had gedaan. Het was even passen en meten om te kijken welke bevestigingsring het best zou passen. Los daarvan wilde ik het rustig aanpakken zonder de knop of de radiator te vernielen. Na het bevestigen druk je de bovenkant van de knop 3x in om de instellingen te kalibreren.

Daarna kun je beginnen met het koppelen met je smart home. Het mooie van Aqara is dat de meeste producten met HomeKit werken. Zo ook deze radiatorknop. Zeker als je beschikt over een recente Aqara-hub, werkt het moeiteloos met elkaar samen. Na het toevoegen van de knop aan je smart home, kun je deze meenemen in je HomeKit-automatiseringen.

Ook kun je in de Aqara-app allerlei dingen regelen en bekijken, zoals de huidige temperatuur van de interne sensor. Dit kan echter beïnvloed worden door de (hete) radiator in de buurt, maar gelukkig biedt Aqara de mogelijkheid om te koppelen met een externe temperatuursensor die je ergens midden in de kamer neerzet. Een dergelijke temperatuursensor koop je voor weinig geld bij Aqara (ca. 17 euro). Deze meet ook meteen de luchtvochtigheid.

Is de kamer te koud, dan opent het gemotoriseerde ventiel zich op basis van jouw ingestelde automatisering, waardoor het warme water in de radiator stroomt en de kamer verwarmt. Bij de juiste temperatuur sluit het ventiel zich weer. Voor winterse omstandigheden is er vorstbescherming, die ervoor zorgt dat het nooit té koud wordt in de kamer waardoor je waterleiding zou kunnen bevriezen. Je kunt in de Aqara-app een zeer gedetailleerd verwarmingsschema instellen. Dit geldt voor elke dag van de week; het zou nog beter zijn als je dit apart kunt instellen voor weekdagen en weekenden. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat de Aqara-radiatorknop niet zelfstandig in staat is om de CV-ketel in te schakelen. Hiervoor zul je toch echt een slimme thermostaat moeten hebben. Of je moet ervoor kiezen dat de verwarming altijd aan staat, maar dan zullen je stookkosten de pan uitrijzen.

Waarom een slimme radiatorkraan handig is, wordt pas echt duidelijk als je in de automatiseringen duikt. Zo kun je instellen dat de verwarming uit gaat als er een raam open staat, zodat je geen energie verspilt. Dit kun je eenvoudig regelen met een simpele contactsensor (ook van Aqara, ca. 17 euro). Met HomeKit-sensoren voor luchtkwaliteit kun je nog meer dingen regelen, bijvoorbeeld op basis van luchtvochtigheid. Vaak kunnen deze sensoren ook meteen de temperatuur meten. En op basis van geolocatie kun je zorgen dat de verwarming niet aan gaat op momenten dat je later thuis komt.

Als alternatief zou je naar de Tado-knoppen kunnen kijken, die in een bundel vaak ook rond de 50-60 euro kosten. Bij Aqara zijn goedkopere bundels wat moeilijker te vinden en het aantal verkooppunten ligt ook wat lager.

Score 8.2 €60 Voordelen + Strak en neutraal design

Kwaliteit van materiaal en constructie is goed

Veel functies via Aqara en eigen automatiseringen

Werkt standaard met HomeKit

Zeer gedetailleerd schema Nadelen - Geen bijbehorende Aqara-thermostaat verkrijgbaar

Geen apart schema voor weekdagen en weekend

Minder ideaal in combinatie met domme thermostaat of thermostaat die niet met HomeKit werkt, zoals Nest

Weinig prijsverschil met dure merken

Conclusie Aqara Radiator Thermostat E1 review

De Aqara radiatorknoppen zijn een makkelijke manier om per kamer de verwarming te regelen, als jouw situatie er geschikt voor is. Als je eenmaal weet hoe je radiatorknoppen moet vervangen en over de juiste aansluiting beschikt, is het een vrij eenvoudige klus. Het mooie is dat het ook meteen met HomeKit werkt.

De knop ziet er qua design goed uit en voelt robuust aan. De prijs ligt wel iets hoger dan bij gebruikelijke Aqara-sensoren die vaak voor rond de 20 euro verkrijgbaar zijn, maar hier zit ook iets meer technologie in en je gaat er uiteindelijk geld mee besparen door minder energie te verbruiken. Voor mijn badkamerradiator is het ook qua uiterlijk een prima match. Toch is dit geen blijvertje: we gaan overstappen naar Tado omdat we dan een slimme thermostaat en knoppen van hetzelfde merk hebben, die allemaal met HomeKit werken.

Aqara Radiator Thermostat E1 kopen

De knop kost rond de 55 tot 60 euro en is verkrijgbaar bij meerdere winkels.

Meer weten over slimme thermostaten en radiatorknoppen? We hebben een round-up waarin alle HomeKit-geschikte oplossingen langskomen.