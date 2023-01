Bij IKEA kun je al een tijdje terecht voor de goedkope VINDRIKTNING luchtkwaliteitsensor (te koop voor €14,99), maar er komt nu iets nieuws aan. De IKEA VINDSTYRKA is een luchtkwaliteitsensor met een display. Je kunt er meer mee dan met z’n voorganger. Zo is dit nieuwe model voorzien van smart home-functies, al heb je er wel een relatief nieuwe hub voor nodig.



IKEA VINDSTYRKA: slimme sensor voor luchtkwaliteit

Wat ‘ie kost en wanneer je hem kunt kopen, blijft nog even gissen. Wel kunnen we aan de afbeeldingen al zien wat de functies zijn. Vergeleken met het model wat nu te koop is, is het eenvoudig om verbeteringen aan te brengen. In plaats van een lampje wat groen, geel of rood wordt, heeft de VINDSTYRKA een heus display met tekst en cijfers. Je kunt er aflezen hoeveel deeltjes (PM2,5) er in de lucht zitten en of dit oké is.

Verder kan de VINDSTYRKA ook de temperatuur tonen en lees je af hoe vochtig de lucht is. Volgens iPhone-ticker kun je de helderheid van het scherm met drie trappen instellen. De voeding wordt via usb-c geregeld, maar een lichtnetadapter moet je zelf regelen.

Eenmaal ingesteld, worden de metingen van de lucht ook getoond in de IKEA Home smart-app. Het is nog niet bekend of de metingen ook met HomeKit zichtbaar zullen zijn. Dat zou betekenen dat je de metingen ook voor meer toepassingen kunt gebruiken dan alleen IKEA-features.

We verwachten dat de VINDSTYRKA vrij betaalbaar zal zijn, zoals de meeste van IKEA’s smart home-accessoires. Je hebt hoe dan ook een IKEA Dirigera-hub nodig om het te laten werken. De oude Tradfri-hub zal helaas niet werken met dit nieuwe accessoire.

