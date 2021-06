Belkin heeft inmiddels meerdere Magsafe-producten uitgebracht. In deze review kijken we naar de Belkin 2-in-1 Magsafe-lader voor toestellen met MagSafe. We hebben getest hoe goed de iPhone 12 blijft hangen en hoe het gebruiksgemak is.

Belkin 2-in-1 draadloze laadstandaard met MagSafe

Officieel heet deze oplader de BOOST↑CHARGE PRO 2-in-1 draadloze laadstandaard met MagSafe, maar we houden het in deze review op een korte versie van deze naam. BOOST↑CHARGE en BOOST↑UP zijn de Belkin-producten voor draadloos opladen en in dit geval gaat het hier om een bijzondere lader: dit is namelijk een officieel Made for MagSafe-product. Dit houdt niet alleen in dat het door Apple is gecertificeerd en veilig is bevonden, maar ook dat je hier extra snel mee kunt opladen. Namelijk op 15 Watt, hetzelfde vermogen dat de MagSafe Charger (€45) van Apple levert.

Je kunt bij Belkin kiezen uit twee modellen:

2-in-1 voor iPhone en AirPods: €99,95

3-in-1 voor iPhone, AirPods en Apple Watch: €149,95

Wij hebben het 2-in-1 model getest in de kleur wit. Deze heeft een verwijderbare kabel met stroomadapter, maar het opladen lukt natuurlijk alleen als je de kabel aangesloten hebt. De iPhone hang je met MagSafe zwevend in de houder, terwijl je op het plateautje daaronder de AirPods neerlegt.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni 2021. De Belkin 2-in-1 MagSafe-lader is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Belkin 2-in-1 MagSafe-lader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in zwart of wit

Ook verkrijgbaar als 3-in-1, met extra Apple Watch-lader

Levert tot 15 Watt vermogen

Made for MagSafe, officieel product

Geschikt voor iPhone 12-serie, AirPods 2e generatie en AirPods Pro

Verkrijgbaar voor €99,99 bij Apple Store, Amac en andere winkels



Dit review-exemplaar is voorzien van een speciaal stickertje. Die zit er op het uiteindelijke product niet op.

Design van de Belkin 2-in-1 MagSafe-lader

Het lijkt misschien onhandig, een iPhone-dock zonder mogelijkheid om ook je Apple Watch op te laden. Maar we merkten tijdens het testen dat dit model eigenlijk perfect is voor op je bureau. Je wilt makkelijk het scherm kunnen aflezen en videogesprekken voeren, maar je hebt tijdens je werk vaak geen behoefte om je Apple Watch op te laden (tenzij je een Series 0 hebt en meermaals per dag moet opladen).

Voor je nachtkastje raden we daarom de 3-in-1 aan, maar voor op de werktafel is 2-in-1 een prima oplossing. De iPhone hangt iets hoger dan gebruikelijk, waardoor het scherm goed leesbaar is. Vastklikken is dankzij de magneten erg simpel: de iPhone klikt meteen vast en blijft daarna goed op z’n plek zitten. Je kunt ook met de iPhone op de houder door het huis lopen, op zoek naar een geschikte plek om te videobellen, zonder dat het toestel eraf valt. De magneten zijn krachtig genoeg en geven vertrouwen dat je iPhone goed blijft zitten. Ook gaat de iPhone niet rammelen of trillen als er veel meldingen binnenkomen. Het werkt met of zonder hoesje, waarbij MagSafe-hoesjes natuurlijk de voorkeur hebben.

De AirPods leg je beneden op de voet. Deze is niet magnetisch, dus je zult ze eraf moeten pakken als je met de Belkin-lader gaat rondwandelen. Een led-lampje geeft aan of de AirPods goed liggen en waarschuwt als je een vreemd voorwerp erop legt.

In de verpakking vind je de lader en de stroomadapter, meer niet. Je hoeft niets te monteren en het apparaat is meteen klaar voor gebruik. Praktisch is dat je de stroomkabel kunt loshalen voor als je de magneethouder even in de keuken of elders in huis wilt gebruiken, maar niet meteen de stroomadapter wilt meenemen.

Belkin 2-in-1 MagSafe-lader in gebruik

We hebben eerder de Elago MagSafe-houders van aluminium getest, waarbij je je eigen MagSafe-lader moest meebrengen. Ook daarbij zweeft je iPhone boven de tafel, wat een mooi effect geeft. De Belkin-lader lijkt wat meer ‘af’ omdat het één geheel is en ook nog een lader voor de AirPods bevat. Ik heb de Belkin nu een paar dagen naast mijn beeldscherm staan en het is perfect om meldingen te kunnen aflezen en tegelijk je toestel op te lezen. Ook heb ik het een paar keer gebruikt om uitpakfilmpjes voor onze Instagram Stories te maken.

Maar voor de meest voor de hand liggende toepassing is deze houder toch iets minder geschikt: voor videobellen. Belkin toont dit wel als toepassing op de website en dat ziet er op de voorbeeldfoto’s prima uit. Maar in de praktijk is je gezicht vooral vanaf een laag perspectief in beeld en dat legt extra nadruk op een eventuele onderkin. Ik heb de Belkin daarom een paar keer op een verhoging gezet (een koffiemok of iets dergelijks) maar ook dan is de hoek niet altijd mooi. Het zou fijn zijn geweest als je de kop van de MagSafe-lader iets had kunnen kantelen. Of beter nog: een telescoop-stick, zodat je op meerdere hoogtes kunt instellen. Maar dat is waarschijnlijk moeilijk te realiseren omdat de stroomkabel niet meerekt.

Over kantelen gesproken: je kunt de iPhone er op elke manier op plakken: portret, landschap of schuin. De AirPods kun je ook willekeurig op de houder leggen, zolang de onderkant maar naar beneden is.

Het zou handig zijn als je het oplaadplateau voor AirPods ook nog voor iets anders zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een tweede iPhone, of in de toekomst misschien een Apple Watch (zonder bandje), een AirTag, of misschien nog wel andere kleine voorwerpen die Apple op de planning heeft. Maar voorlopig zijn het alleen AirPods: de tweede generatie met draadloze oplaadcase of de AirPods Pro. Een wit ledlampje geeft aan dat ze op de juiste plek liggen en een oranje lampje wanneer er een vreemd voorwerp in de weg ligt. Uiteraard kun je het plateau ook gebruiken om oorbellen, ringen en sleutels even weg te leggen, zonder dat er een waarschuwingslampje gaat branden. Een mooie dubbelfunctie dus.

Score 8.3 Belkin 2-in-1 MagSafe lader ca. €100 Voordelen + iPhone en AirPods tegelijk opladen

Made for MagSafe, officieel goedgekeurd product

Kan op 15 Watt opladen, net als Apple's MagSafe Charger

Keuze uit wit of zwart, passend bij je tafel

Degelijke afwerking en stevige constructie

Compacte oplossing voor je bureau

Twee jaar garantie Nadelen – Kantelbare lader zou handig zijn geweest

Minder geschikt voor videobellen vanwege lage positie (niet flatteus)

Conclusie Belkin 2-in-1 MagSafe-lader review

De Belkin 2-in-1 MagSafe-lader is een compacte oplossing voor op je bureau en een prima plek om naast je beeldscherm neer te zetten als je aan het werken bent. Binnenkomende notificaties kun je goed aflezen en op het plateautje eronder kun je je AirPods kwijt, terwijl je tegelijk aan het laden bent. Als goedgekeurd MagSafe-product kun je bovendien op de volle snelheid van 15 Watt laden. Een kantelbare kop hadden we net iets handiger gevonden en selfiestick-achtige telescoopvoet was nóg beter geweest. Maar je kunt niet alles hebben.

Verkrijgbaarheid

De Belkin MagSafe-laders zijn bijna overal verkrijgbaar waar je Belkin-producten kunt kopen, waaronder de Apple Store en APR’s. De prijs ligt rond de 100 euro voor de tweevoudige lader en 150 euro voor de drievoudige lader. Dat is een redelijke prijs als je bedenkt dat je geen extra MagSafe Charger hoeft aan te schaffen en volledige laadsnelheid van 15 Watt krijgt. Omdat dit een Made for MagSafe-product is betaal je altijd wat extra.

Voor ongeveer hetzelfde geld kun je ook deze Zens 4-in-1 lader kopen. Die kost weliswaar ‘maar’ €100 maar je moet daar nog wel een MagSafe Charger van €45 bij aanschaffen waardoor je net zoveel betaalt als voor de 3-in-1 van Belkin. De Zens kreeg echter een lager rapportcijfer omdat de cameralenzen in de weg zitten en je de iPhone daardoor niet recht op de oplaadplank kunt leggen.