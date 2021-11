Philips Hue heeft nieuwe filamentlampen in meerdere wittinten. Deze 2021-versie van de lampen met zichtbare gloeidraad zijn dimbaar en verkrijgbaar in meerdere varianten. Wij hebben ze getest.

Philips Hue filament-lampen White Ambiance

De filament-lampen vallen op door hun zichtbare gloeidraad. Vooral als je de grote globe of de Edison-lamp ophangt geeft dat een nostalgisch effect, dankzij de gloeiende binnenspiraal. Je kunt het licht dimmen van warm tot koelwit licht. Ze maken deel uit van de Philips Hue najaarscollectie 2021. Maar echt zuinig zijn ze niet.

Test, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De lampen zijn voor deze test beschikbaar gesteld door Signify.



Philips Hue filament-lampen in het kort

Nieuwe variant van de Philips Hue lampen met gloeidraad, nu in de variant White ambiance

Verkrijgbaar in meerdere varianten

Instelbaar tussen 0 en 550 lumen

15.000 branduren

Energieklasse G

7 kWh per 1000 uur

Prijzen tussen €20 en €40 (ook bij Coolblue)

Uiterlijk van de Philips Hue filament-lampen

Net als bij de eerder verschenen varianten zijn deze 2021-modellen verkrijgbaar in meerdere vormen, waaronder twee grote bollen (G93 en G125), twee Edison-vormen (ST64 en ST72) en een gewoon gloeilamp-model (A60). De prijzen variëren tussen €19,95 en €39,95, afhankelijk van het model.

We hebben drie varianten getest:

Je kunt deze lampen los in een armatuur stoppen of in een bundel bij elkaar hangen, zoals wij hebben gedaan. Als je ze zomaar op het stopcontact aansluit zijn ze vrij fel, maar gelukkig zijn ze dimbaar waardoor het wat meer sfeerlicht wordt.

Eerder hebben we wel eens filamentlampen van IKEA bekeken en die zagen er wat primitief uit, met duidelijk zichtbare staafjes. Die van Philips Hue zijn wat authentieker: het lijkt veel meer op een retro gloeidraad. Bekijk je de lampen van dichtbij dan ziet het er fraai uit. Wel is het zo dat je met drie lampen in een bundel nog niet echt een statement maakt. In ons (redelijk) grote kantoor vallen de lampen niet zo heel erg op. Je moet echt een donker hoekje opzoeken waar ze goed tot hun recht komen.

Philips Hue filamentlampen in gebruik

Voor deze Bluetooth-lampen heb je geen bridge nodig. We hebben ze daarom voor de verandering direct gekoppeld vanuit de Philips Hue Bluetooth-app. Nadeel is wel dat je dan geen HomeKit-functies hebt, geen Siri kunt gebruiken en de lampen ook niet op afstand kunt bedienen. Wat je als Bluetooth-gebruiker wel kunt doen is stemcommando’s geven met Alexa en Google Assistent.

Bedienen via Bluetooth heeft uiteraard wel wat beperkingen. Telkens wanneer ik (met een lange tussenpoos) de lampen wilde bedienen moest ik even verbinding maken door op de betreffende tegel in de app te tikken. Daarna kon ik de lamp in- en uitschakelen, kleur veranderen en dimmen, maar alleen wanneer ik in de buurt was. Wil je meer, dan zul je toch echt de Hue Bridge moeten installeren.

Wat op de verpakking opvalt is dat de lampen niet erg zuinig zijn. Deze lampen halen de laagst mogelijke score G (op een schaal van A t/m G). Op de verpakking staat ook dat ze 7 kWh per duizend uur verbruiken en dat is omgerekend 7 x €0,22 = €1,54 per lamp per duizend uur, uitgaande van een tarief van 22 cent per kilowattuur. Dat valt nog wel mee. Gebruik je deze filamentlampen in gedimde toestand (wat je meestal zal doen, want op maximale stand zijn ze echt erg fel en zie je de spiralen niet meer), dan zal het verbruik nog wat lager liggen. Vergeleken met een ouderwetse gloeilamp van 60 Watt ben je hoe dan ook zuiniger uit, maar wil je echt een lage energierekening en heb je geen filamentlamp nodig dan kun je beter voor een gewone slimme lamp kiezen.

Score 8 Philips Hue filament G93 E27 Globe €19,95 Voordelen + Sfeervol om te zien

Dimbaar

Meerdere wittinten

Verschillende varianten

Werkt met HomeKit/Siri, Alexa, Google, IFTTT

Te gebruiken met Bluetooth of bridge Nadelen – Energieklasse G

Prijzig

Conclusie Philips Hue filamentlampen 2021

Ben je op zoek naar slimme lampen, dan zit je bij Philips Hue eigenlijk altijd wel goed. Je betaalt wat meer, maar het werkt erg goed samen met HomeKit en met al je andere smart home-accessoires. Deze filamentlampen zien er goed uit, ook van dichtbij en het feit dat ze nu meerdere wittinten ondersteunen én dimbaar zijn, voegt echt iets toe. Wel moet je maar net een armatuur of een hoekje in huis hebben, waar ze goed tot hun recht komen. Grootste nadeel vinden we de lage energierating (G).

Philips Hue filamentlampen kopen

Deze lampen zijn verkrijgbaar bij diverse winkelketens waaronder Amac en Coolblue. Ook kun je ze rechtstreeks bij Philips Hue aanschaffen, maar dan ligt de prijs vaak iets hoger.