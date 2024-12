Qi2 is de nieuwste standaard voor draadloos opladen. Deze standaard is gebaseerd op MagSafe, maar is breder toepasbaar. Ze zijn namelijk ook geschikt voor Android-toestellen. De eerste Qi2-opladers zijn sinds begin 2024 verkrijgbaar en het aanbod breidt zich steeds verder uit. Net als bij de meeste MagSafe-laders kun je op 15 Watt opladen, maar voor […]

Qi2 is de nieuwste standaard voor draadloos opladen. Deze standaard is gebaseerd op MagSafe, maar is breder toepasbaar. Ze zijn namelijk ook geschikt voor Android-toestellen. De eerste Qi2-opladers zijn sinds begin 2024 verkrijgbaar en het aanbod breidt zich steeds verder uit. Net als bij de meeste MagSafe-laders kun je op 15 Watt opladen, maar voor een lagere prijs omdat er geen licentiekosten aan Apple hoeven te worden afgedragen. Welke opladers zijn verkrijgbaar in de winkel en waarom zou je voor een Qi2-lader kiezen, in plaats van een MagSafe-lader? Dat komt allemaal aan de orde in deze gids.

Belkin Qi2-laders

Belkin werkt vaak nauw samen met Apple, maar heeft toch ook al vroegtijdig de eerste Qi2-laders aangekondigd. De Amerikaanse fabrikant heeft drie opladers met Qi2, waaronder het bekende 3-in-1 oplaadstation. Dit is een oplaadplank met Qi2-gedeelte voor maximaal 15W, een Qi-gedeelte van maximaal 5W (bijvoorbeeld voor AirPods) en Apple Watch-puck met snelladen.

BlueBuilt Qi2 draadloze oplader

Zoek je een eenvoudige oplader voor alleen je iPhone, dan is deze BlueBuilt Qi2 Draadloze Oplader 15 Watt een prima oplossing. BlueBuilt is het huismerk van Coolblue en heeft als voordeel dat je 5 jaar garantie krijgt. De lader is gemakkelijk mee te nemen en is geschikt voor iPhones en Samsung-smartphones. Alle toestellen sinds de iPhone 8 zijn er geschikt voor, maar bij toestellen met MagSafe (iPhone 12 en nieuwer) gaat het opladen extra snel.

Anker MagGo Qi2-laders

Anker heeft een serie Qi2-gebaseerde laders uitgebracht, bestaande uit powerbanks, draadloze opladers en oplaadstations. Ze laden je iPhone op 15 Watt op. Allemaal maken ze deel uit van de Anker MagGo-serie en zijn dus magnetisch, net als MagSafe. Wat opvalt is dat de MagGo-accessoires nauwelijks te onderscheiden zijn van MagSafe-accessoires en dat is natuurlijk geen toeval.

Eerdere MagGo-accessoires van Anker waren MagSafe-compatibel (dus niet officieel gecertificeerd) en waren voor iPhone-gebruikers beperkt tot 7,5 Watt. Let dus goed op of je nieuwste Qi2-versie te pakken hebt, want die laadt supersnel op.

Anker’s eerste Qi2-accessoire was een 10.000 mAh powerbank (€89) met kickstand en usb-c-poort, waarmee je andere apparaten kunt opladen op maximaal 27 Watt. Er zit een LCD-scherm aan de zijkant waarop je de batterijlading kunt aflezen. Deze powerbank is in meerdere kleuren beschikbaar. Sindsdien zijn er meerdere powerbanks verschenen, ook met een andere capaciteit.

De bureauhouder op de foto hierboven (ca. €100) is het Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1). Deze biedt ruimte aan een iPhone, Apple Watch en AirPods in een erg compact design. Je kunt hiermee je Apple Watch Series 9 en nieuwer in een halfuurtje opladen tot bijna 50% dankzij snelladen. Ook kun je tijdens het opladen van je iPhone op een plateautje aan de binnenkant je AirPods opladen.

Anker maakt nog veel meer producten, zoals de hierboven getoonde 3-in-1 ‘macaron’-oplader. Die kun je compact opvouwen, terwijl je er supersnel je iPhone, Apple Watch en AirPods mee kunt opladen. Dat is ideaal op reis, als je een compacte lader zoekt. Hieronder hebben we een aantal verschillende laders in de prijsvergelijker gezet.

Mophie Qi2-laders

Mophie heeft Qi2-accessoires in de snap+ serie uitgebracht, namelijk twee bureauladers en twee autoladers. De magnetische oplader bestaat uit een eenvoudige schijf, die wel wat lijkt op Apple’s MagSafe Charger. Deze kost rond de 40 euro. Daarnaast is er een autolader die je aan het ventilatierooster kunt bevestigen.

ESR-autolader met Qi2

ESR heeft de HaloLock-autohouder de afgelopen jaren in een aantal varianten uitgebracht. We hebben ooit de magnetische ESR HaloLock ooit gereviewd, die later werd opgevolgd door een uitvoering met MagSafe-certificering. Deze is vanwege de licentiekosten die de fabrikant aan Apple moet betalen nogal prijzig: hij kost meer dan 100 euro! Nee, dan kun je beter kiezen voor de variant met Qi2, want die kost rond de 40 euro. Er zijn twee modellen: eentje met normale luchtstroom en een andere met Cryoboost die je iPhone extra koel houdt. Qua prijs maakt het niet zoveel verschil

Meer Qi2-laders van andere merken

Hier vind je nog wat meer producten:

Wat is beter, Qi2 of MagSafe?

Qi2 en MagSafe zijn beide beter dan de eerdere standaard Qi, vooral vanwege hun magnetische verbinding. Daardoor weet je zeker dat het toestel goed op de lader ligt en kan het opladen efficiënter plaatsvinden. Ook kunnen Qi2 en MagSafe beide sneller draadloos opladen, namelijk 15 Watt. Dit geldt voor de iPhone 12 en nieuwer.

Qi2 is op veel punten vrijwel identiek aan MagSafe. Logisch ook, want het is ervan afgeleid. Heb je een iPhone 12 of nieuwer, dan kun je dus zonder problemen voor een Qi2-lader kiezen. De ronde magneet van Qi2 is precies even groot als de MagSafe-magneetring. Verder is er geen verschil in gebruiksgemak of snelheid.

Waarom een Qi2-lader kiezen?

Qi2-laders zijn veel goedkoper, omdat er geen licentiekosten aan Apple hoeven te worden afgedragen

Qi2-laders bieden dezelfde functionaliteit als MagSafe.

Qi2-laders zijn ook geschikt voor (toekomstige) Android-toestellen en accessoires.

Waarom toch een MagSafe-lader kiezen?

Er is momenteel veel keuze uit MagSafe-laders , zodat je precies kunt vinden wat je zoekt. Bij Qi2-laders is het aanbod nog erg beperkt.

, zodat je precies kunt vinden wat je zoekt. Bij Qi2-laders is het aanbod nog erg beperkt. Als je kiest voor de nieuwste Apple MagSafe Charger, dan kun je opladen op 25 Watt (dit geldt niet voor andere MagSafe-laders). Dit is met Qi2 nog niet mogelijk.