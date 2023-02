Het lijkt er steeds meer op dat Apple binnenkort met een nieuwe 15-inch MacBook Air komt. De afgelopen tijd zijn er al wat dingen uitgelekt, maar er is ook nog veel onduidelijk. Lees hier wat we al weten en wat wij verwachten van de nieuwe 15-inch MacBook Air.

De MacBook Air is één van de meest geliefde MacBook-modellen, helemaal sinds het compleet vernieuwde M2-model uit de zomer van 2022. Maar sinds een aantal jaar heeft Apple de MacBook Air nog maar in één formaat, namelijk de 13-inch variant. Terwijl Apple vroeger een 11- en 13-inch versie had. Alles lijkt er nu op dat Apple binnenkort weer met een tweede MacBook Air-model komt, want de geruchten over een 15-inch MacBook Air stapelen zich op. Maar wat weten we al van dit model? Hoe gaat de 15-inch MacBook Air eruit zien en welke specs krijgt hij?

#1 De naam: wordt het wel een MacBook Air?

In het geruchtencircuit wordt dit model de nieuwe grotere MacBook Air genoemd, maar het is nog helemaal niet zeker of deze van Apple ook de Air-benaming krijgt. Een andere optie is dat dit model gewoon alleen MacBook gaat heten, als een aparte lijn binnen de line-up. Apple-analist Ming-Chi Kuo zei eerder in 2022 dat dit model de Air-benaming mogelijk niet krijgt. Welke naam Apple dan wel gaat kiezen, is nog niet bekend. Voor het gemak zullen we dit model in ieder geval aanduiden als de nieuwe grotere MacBook Air, om duidelijk te maken dat het niet om een MacBook Pro gaat.

#2 Scherm: een slagje groter

Het gaat dus om een grotere versie van de 13-inch MacBook Air, die vermoedelijk aangeduid wordt als 15-inch laptop. Maar om precies te zijn gaat het om een 15,5-inch display. Dat is een klein stukje groter dan de vroegere 15-inch MacBook Pro, die een 15,4-inch display had. Als we kijken naar de huidige MacBook Air, dan verwachten we dat het nieuwe model een gewoon LED-display krijgt (en dus geen mini-LED), maar wel met een notch bovenaan het scherm. De schermranden zijn waarschijnlijk dun, zodat de behuizing niet al te groot is. Naar verwachting krijgt dit nieuwe model geen ProMotion-scherm, maar zit er wel True Tone, P3-kleurweergave en meer bij.

#3 Design: veel overeenkomsten met de nieuwste Air

We weten nog niet hoe de nieuwe MacBook Air er precies uit gaat zien, want er zijn immers nog geen afbeeldingen gelekt. Maar als we kijken naar de huidige MacBooks, dan is het niet lastig om te bedenken hoe dit model eruit kan gaan zien. Het model krijgt vermoedelijk het wat meer hoekige ontwerp dat we ook al bij de MacBook Pro en de 13-inch MacBook Air zien, waarbij de rand in een strakkere bocht afloopt naar de onderkant toe en de bovenkant van de klep volledig vlak is.

Als de nieuwe 15-inch MacBook echt alleen een grotere versie wordt van de 13-inch MacBook Air, dan zal hij er waarschijnlijk identiek uit zien, met dezelfde kleuren. Qua kleuren kun je in ieder geval rekenen op zilver en spacegrijs, maar middernacht en en sterrenlicht zijn ook zeker opties.

#4 Chip: Apple Silicon, met M2-chip

De huidige MacBook Air heeft een M2-chip, waarbij je kan kiezen uit een 8- of 10-core CPU. We verwachten dat diezelfde mogelijkheid ook terug te vinden is bij de 15-inch MacBook Air. Bronnen bij de productieketen stellen ook dat de nieuwe 15-inch MacBook dezelfde M2-chip krijgt. Inmiddels heeft Apple ook al de M2 Pro-chip uitgebracht, maar die blijft waarschijnlijk voorbehouden voor de MacBook Pro (samen met de M2 Max-chip).

De kans dat er een nieuwere M3-chip in komt, is niet zo groot. Apple zou de M3-chip pas op z’n vroegst eind dit jaar uitbrengen. Bovendien is het eerst nog tijd voor de M2 Ultra-chip, die ook nog halverwege dit jaar uitgebracht wordt. Pas daarna is het de beurt aan de derde generatie M-chip in de vorm van de M3.

#5 Specs en overige functies

Maar hoe zit het met de overige specs van deze nieuwe MacBook? Daar zijn op dit moment nog maar weinig geruchten over. Wel zijn er aanwijzingen dat Apple de Bluetooth-versie gaat upgraden. In de Bluetooth-database is namelijk een melding opgedoken van nieuwe Apple-apparaten met Blueetooth 5.3. Vermoedelijk is dit voor de nieuwe 15-inch MacBook en/of de nieuwe Mac Pro. De meest recente Mac mini en MacBook Pro hebben al Bluetooth 5.3, dat betrouwbaarder en energiezuiniger is.

Daarnaast verwachten we ook ondersteuning voor Wifi 6E, de nieuwste wifi-standaard. Ook dit vinden we al in de huidige Mac mini en MacBook Pro, maar nog niet in de huidige 13-inch MacBook Air. Het lijkt daardoor niet meer dan logisch dat dit toegevoegd gaat worden aan de nieuwe grotere MacBook.

Dit zijn de overige verwachte specificaties van de nieuwe 15-inch MacBook Air:

Media Engine

Tot 24GB geheugen

Tot 2TB opslag

1080p FaceTime HD-camera

Hifi-systeem met vier speakers, met ondersteuning van ruimtelijke audio

Verlicht Magic Keyboard met Touch ID-sensor

Force Touch-trackpad

Meerdere Thunderbolt 4-poorten (usb-c)

MagSafe-poort voor opladen

Minimaal 15 uur draadloos internetten

#6 Release: wanneer komt de nieuwe 15-inch MacBook Air?

Het grootste mysterie rondom deze MacBook is wanneer Apple hem gaat aankondigen. Eerdere geruchten voorspelden dat dit model in de eerste helft van 2023 zou uitkomen. En volgens display-expert Ross Young is de productie van de schermpanelen inmiddels begonnen. Hij verwacht dat Apple dit model dan ook in april 2023 kan uitbrengen, al is het nog de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Apple kan de 15-inch MacBook met een persbericht aankondigen (zoals ze ook gedaan hebben bij de recente MacBook Pro en Mac mini), maar Apple kan het model ook nog achter de hand houden voor een later moment, bijvoorbeeld rond de WWDC aankomende zomer. Dit is ook zeker niet uit te sluiten, want de nieuwste MacBook Pro’s stonden oorspronkelijk ook gepland voor eind vorig jaar, terwijl Apple tot januari gewacht heeft met de aankondiging.

Hoe dan ook denken we dat de 15-inch MacBook Air ergens in de eerste helft van dit jaar aangekondigd wordt.

#7 Prijs: een slag duurder dan de huidige MacBook Air

De huidige 13-inch MacBook Air heeft bij Apple een adviesprijs van €1.519,-. Waarschijnlijk wordt de nieuwe 15-inch versie een stukje duurder. We denken dat de nieuwe MacBook qua prijs tussen de 13-inch M2 MacBook Pro (€1.619,-) en de 14-inch M2 Pro MacBook Pro (€2.449,-) in zit. Tussen deze modellen zit een gat van ruim €800,-, waardoor een 15-inch MacBook Air daar prima tussen past. We verwachten dan ook een prijs tussen de €1.700,- en €2.000,-.

Meer weten over welke nieuwe Macs we in 2023 nog verwachten? Lees dan onze vooruitblik over de Macs van 2023, waarin we ook kijken naar de nieuwe Mac Pro of misschien wel een nieuwe iMac.

