watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch, gaat alweer zijn tiende versie tegemoet. Gaat Apple voor deze jubileumversie uitpakken? Daar lijkt het wel op. Volgens de laatste geruchten wordt watchOS 10 een grote update, met veel veranderingen in hoe je de Apple Watch gebruikt. Of dat ook echt zo uit gaat komen zoals de geruchten zeggen, weten we vanaf 5 juni. Tot die tijd lees je in deze vooruitblik op watchOS 10 alles over de verwachte functies.

Aftellen naar WWDC 2023 In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2023. Op maandag 5 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste software-aankondigingen. Deze keer is het de beurt aan watchOS 10. Deze vooruitblik is een combinatie van verwachtingen op basis van de meest geruchten en de verbeteringen van voorgaande jaren.



#1 Widgets komen terug op Apple Watch

De afgelopen jaren heeft Apple steeds meer ingezet op Apple Watch-apps, maar nu het aanbod nog altijd terugloopt, lijkt Apple een flinke draai te maken. In watchOS 10 zou meer de focus komen te liggen op widgets in plaats van apps. Jaren geleden had Apple al een soort van widgets op de Apple Watch dankzij de Snelle blikken (Glances). Hoewel de naam anders was, was de functie hetzelfde: snel nuttige informatie kunnen zien. De widgets zouden eruit zien zoals de kleine widgets die je kent van je iPhone-beginscherm. Hieronder zie je in een concept hoe dat eruit zou kunnen zien. Het is nog niet exact duidelijk hoe Apple deze widgets gaat implementeren, maar daar zou de nieuwe interface een belangrijke rol in kunnen spelen.

#2 Vernieuwde interface met mogelijk een nieuwe bediening

De interface van de Apple Watch zou op de schop gaan. Wat we ons daar precies bij moeten voorstellen, is nog wel even de vraag. De eerder genoemde widgets spelen daarbij een rol, maar of alles van watchOS een nieuw likje verf krijgt of dat slechts bepaalde delen een andere look krijgen, is nog afwachten. Qua bediening zou Apple overwegen om de werking van de Digital Crown iets aan te passen. Deze zou je met de nieuwe update gebruiken om naar de nieuwe widgets te gaan, in plaats van naar het beginscherm met het raster of de lijstweergave van apps. Het lijkt er dus op dat de bediening van watchOS 10 wel even wennen gaat zijn.

Bekijk ook Gerucht: 'watchOS 10 krijgt nieuwe interface met widgets' watchOS 10 lijkt een behoorlijk grote update te gaan worden. Dat meldt Mark Gurman van Bloomberg. Eerder zei hij al dat er vooral "opmerkelijke wijzigingen" in de gebruikersinterface aan zitten te komen.

#3 Nieuwe en verbeterde apps

In iedere watchOS-update neemt Apple een aantal apps onder handen, vaak ook met functies die toegevoegd zijn in de corresponderende iOS-versie. Denk aan nieuwe functies van iMessage die zowel op de iPhone als Apple Watch beschikbaar komen of nieuwe mogelijkheden voor Muziek-app. Dit jaar zou het zomaar kunnen dat Apple een aantal nieuwe apps gaat introduceren. Er wordt gesproken over een nieuwe dagboek-achtige app voor iOS 17 en het zou ons niets verbazen als de Apple Watch daar ook een rol in gaat spelen met een bijbehorende nieuwe app. Ook zou er gewerkt worden aan functie waarmee je je stemming en emoties kan vastleggen. Ook dat klinkt voor ons als een typische Apple Watch-functie die in een nieuwe of bestaande app toegevoegd kunnen worden.

#4 Apps in mapjes kunnen plaatsen

We noemden net al even kort de huidige raster- en lijstweergave van apps. Ondanks de komst van widgets zullen de losse apps nooit gaan verdwijnen. Maar er komt mogelijk wel een nieuwe manier om je apps in te delen. Volgens een geruchtenlekker op Twitter, die inmiddels zijn account gesloten heeft, laat Apple je straks apps in mappen in delen, vergelijkbaar met hoe dit al jaren op de iPhone kan. Hij heeft naar aanleiding van zijn gerucht daar ook al een concept van gemaakt met hoe dit er volgens hem uit gaat zien. Wij vinden het nog een beetje twijfelachtig, maar toch wilden we dit gerucht nog even noemen.

#5 Nieuwe wijzerplaten, maar welke?

Als er één ding is dat nooit zal verdwijnen van de Apple Watch, dan zijn dat de wijzerplaten. Apple voegt geregeld nieuwe wijzerplaten toe (zoals eerder dit voorjaar de Pride- en Black Unity-wijzerplaten) en bij elke grote watchOS-update komen daar ook altijd weer een aantal nieuwe bij. Er zijn nog geen geruchten geweest over hoe die wijzerplaten er dan uit zouden zien, maar we gaan er vanuit dat er in ieder geval een paar nieuwe bij komen of dat bestaande wijzerplaten een update krijgen.

#6 Updates voor activiteiten en gezondheidsfuncties

Je activiteiten bijhouden en het vastleggen van gezondheidsmetingen is een belangrijk onderdeel van de Apple Watch. Ieder jaar vinden we op dit gebied wel wat nieuwe verbeteringen. Een nieuw type workout voor de Workout-app, een nieuw ontwerp voor de Hartslag-app of een nieuwe functie voor de ECG-app: de afgelopen jaren is er altijd wel iets op dit vlak wat verbeterd of uitgebreid is. We gaan er dus vanuit dat dat bij watchOS 10 niet anders is, al zijn er nog geen concrete geruchten geweest over welke verbeteringen we op dit vlak krijgen. Stiekem hopen we nog altijd op iets van een rustdag voor de Activiteit-app, maar of dat er ooit komt is nog maar de vraag.

#7 Overige wensen voor watchOS 10

En over wensen gesproken: eerder kon je bij iCulture al lezen wat onze wensen voor watchOS 10 zijn. Lang niet al onze wensen komen ieder jaar uit, maar er is altijd wel een aantal wensen van Apple Watch-gebruikers die Apple in vervulling laat gaan. Zo hopen we al jaren op een Notitie-app die synchroniseert met de versie op je andere Apple-apparaten. In ons artikel lees je nog veel meer nuttige wensen voor de volgende watchOS-update.

Bekijk ook watchOS 10 wensen: dit willen we zien in de nieuwe Apple Watch-software watchOS 10 komt eraan! Gaat Apple uitpakken met deze tiende grote versie van het besturingssysteem van de Apple Watch? Dit zijn in ieder geval de verbeteringen die wij graag willen zien.

watchOS 10 wordt onthuld op maandag 5 juni 2023, tijdens de WWDC 2023. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2023, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten. Lees ook onze andere vooruitblikken: