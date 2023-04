Al sinds iOS 8 vind je op elke iPhone de Gezondheid-app. Daarmee worden allerlei gegevens over jouw gezondheid bij elkaar verzameld. Het aantal stappen dat je zet, metingen van accessoires die met de Gezondheid-app werken (denk aan weegschalen en bloeddrukmeters) en data van je Apple Watch: je vindt het allemaal in de ene app. De laatste jaren is de Gezondheid-app steeds belangrijker geworden voor Apple, vooral sinds de komst van de Apple Watch en de sterkere focus op gezondheidsfuncties. Maar de app is altijd exclusief voor de iPhone gebleven. Volgens Bloomberg gaat dat met iPadOS 17 veranderen, als de Gezondheid-app ook naar de iPad komt.



‘Gezondheid-app komt naar iPad’

Apple gaat de komende tijd nog meer inzetten op gezondheidsfuncties. Zo wordt er gewerkt aan een digitale coachingsdienst voor welzijn genaamd Quartz en werkt Apple nog altijd aan nieuwe gezondheidsfuncties voor de Apple Watch. In dat licht zou Apple dus ook besloten hebben om de Gezondheid-app naar de iPad te brengen. Je kan daardoor alle gegevens op een groter scherm bekijken. Grafieken en dergelijke komen hier vermoedelijk beter tot zijn recht dan op het kleinere iPhone-scherm. De Gezondheid-app zou als onderdeel van iPadOS 17 toegevoegd worden en tijdens de WWDC op 5 juni onthuld worden.

Sinds een aantal jaar is het mogelijk om de Gezondheid-data op te slaan in iCloud, zodat je alle gegevens niet kwijtraakt als er wat met je iPhone of Apple Watch gebeurt. Hierdoor kan Apple de gegevens ook synchroniseren naar andere apparaten, zoals een tweede iPhone. Op diezelfde manier wordt alle data mogelijk gesynchroniseerd naar de toekomstige iPad-versie, zodat je ook daar je Apple Watch-data zoals ECG, bloedzuurstof en hartslag kan bekijken.



Concept van het startscherm op een iPad

Tablets populair in gezondheidsinstanties

Apple zou de iPad-versie ook willen gebruiken om de populariteit van de Gezondheid-app in gezondheidsinstanties te vergroten, zo zegt de bron. Tablets worden daar vaak gebruikt, dus het zou logisch zijn als doktoren de app daar ook kunnen gebruiken. De vraag is wel hoe dat zou gaan werken. Alle gegevens zijn immers gekoppeld aan jouw Apple ID, maar wellicht dat er een soort patiëntenmodus komt zodat doktoren hier handmatig gegevens aan toe kunnen voegen.

De bron zegt niets over een eventuele Mac-versie van de Gezondheid-app. Het zou ons echter niet verbazen als Apple de app meteen naar de Mac brengt, op dezelfde manier hoe vorig jaar de Weer-app tegelijkertijd naar zowel de iPad als Mac kwam. Dergelijke standaardapps voor de Mac zijn vaak overzettingen van iPad-versies, met hier en daar wat aanpassingen voor de Mac-interface.