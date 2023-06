De komst van een compleet nieuw apparaat is een grote gok. Gaan mensen het wel gebruiken? Is de bediening wel intuïtief? Apple blijkt ons de afgelopen jaren stilletjes te hebben voorbereid op de komst van de Vision Pro, dankzij deze heel gewone functies.

De Vision Pro is een nieuw apparaat en Apple wil dat je er zo snel mogelijk vertrouwd mee wordt. Vooral de navigatie en bediening is even wennen, maar daar is rekening mee gehouden. Op veel punten wordt namelijk gebruik gemaakt van functies en technologieën die we al kennen en die ervoor zorgen dat Vision Pro niet zo heel vreemd aanvoelt. We hebben hier een paar verzameld, maar misschien weet jij er nog veel meer?

#1 Handgebaren voor de Apple Watch

Je hebt er misschien ooit zo over nagedacht, maar toen Apple in watchOS 8 speciale handgebaren voor de Apple Watch aankondigde, legden ze daarmee alvast de basis voor de toekomstige bediening van de Apple Watch. Tappen, draaien, pinchen: je kunt het allemaal doen met je handen, bijvoorbeeld om een telefoongesprek op te nemen of om vooruit te springen naar de volgende knop. De sensoren in de Apple Watch detecteren de handbeweging, zonder dat er camera’s aan de pas komen. Het werd gepresenteerd als een toegankelijkheidsfunctie voor mensen die moeite hebben om het scherm te bedienen, maar nu we weten dat de Vision Pro ook handgebaren gebruikt zien we opeens overeenkomsten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste handgebaren waarmee je de Vision Pro kunt bedienen. Helemaal 1-op-1 kloppen ze niet, maar ze zijn er wel duidelijk van afgekeken.

Bekijk ook Zo kun je je Apple Watch bedienen met handgebaren Het is mogelijk om een Apple Watch te bedienen met handgebaren en dus zonder het scherm aan te raken. In deze tip leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

#2 LiDAR voor 3D-beelden

Eigenlijk is het allemaal begonnen met de iPhone 7 Plus, die voor het eerst twee camera’s had waarmee je portretfoto’s kon maken. De twee camera’s waren in staat om voor- en achtergrond van elkaar te onderscheiden, zodat er een diepte-effect kon worden gecreëerd. Een paar generaties later verscheen de LiDAR-scanner in de iPhone 12 Pro-modellen, waarmee voor het eerst echt diepte kon worden gemeten. Apple presenteerde het als een oplossing voor 3D-toepassingen en Augmented Reality, maar stiekem was het ook een voorzet je om spatial computing in de ruimte mogelijk te maken.

#3 ARKit voor augmented reality

Het is al heel wat jaren geleden dat Tim Cook begon met het bejubelen van augmented reality. Het zou ons leven compleet overhoop gooien met spectaculaire toepassingen. Toch voelde het plaatsen van IKEA-meubels in een kamer meer als een gimmick dan iets wat we dagelijks nodig zouden hebben. Bij de Vision Pro zijn veel toepassingen gebaseerd op augmented reality en dat voelt meteen vertrouwd aan. Dankzij ARKit zijn we als gebruikers al gewend geraakt aan allerlei Pokémon en andere virtuele wezens die in de kamer kunnen rondlopen. Alleen kijk je nu niet door de cameralens van je iPhone, maar door een headset. Ook is het een kleine sprong om van Apple’s AR-looproutes de sprong te maken naar je weg vinden met een headset op.

#4 Voor ontwikkelaars: RealityKit (en VisionKit)

Als je de sessies van WWDC 2023 hebt gevolgd, zul je vaak de termen RealityKit en VisionKit hebben gehoord. Het lijkt allemaal nieuw en speciaal bedoeld voor spatial computing. Maar de werkelijkheid is anders: ontwikkelaars kunnen al sinds 2019 met RealityKit aan de slag. RealityKit is een raamwerk voor het realistisch renderen, animeren en simuleren van 3D-modellen en -effecten. En nu kun je er ook ruimtelijke ervaringen mee bouwen.

Het lijkt alsof VisionKit speciaal voor Vision Pro is gemaakt, maar ook dit framework bestaat al langer. Deze heeft iets minder te maken met Vision Pro: hiermee wordt pixelinformatie geanalyseerd en belangrijke data uit beelden gehaald. Je kunt bijvoorbeeld een adres, telefoonnummer of vluchtnummer uit een foto of video ’trekken’ en iets met die data doen (bijvoorbeeld opzoeken op internet).

#5 Face ID voor het analyseren van je gezicht

Dankzij Face ID zijn we al jaren vertrouwd met het scannen van ons gezicht, om iPhones te kunnen ontgrendelen. Het bestaat al zo lang dat de eerste iPhone met Face ID (de iPhone X) inmiddels geen updates meer krijgt. De interne camera’s van de Vision Pro kunnen alleen je ogen zien, maar voor FaceTime en andere videoconferentie-toepassingen moet Apple een beeld hebben van je volledige gezicht. Dit wordt gedaan met de camera’s aan de buitenkant van de Vision Pro. Je houdt de headset voor je gezicht (zie foto) om een scan te maken. Op basis daarvan maakt Apple een digitale Persona.

Deze digitale versie van jezelf imiteert je gezichtsuitrukkingen en moet er zo realistisch mogelijk uit zien. Als je zit te videobellen met de headset op, zul je voor anderen in het gesprek zichtbaar zijn als een virtueel poppetje, die opvallend goed op jou lijkt. Een Persona heeft diepte, als een andere gebruiker met een Vision Pro-headset ernaar kijkt. Het is best lastig om dit zo realistisch te maken en anderen krijgen al snel de indruk dat er iets niet helemaal klopt. Dit wordt ook wel het ‘uncanny valley-effect’ genoemd: het ziet er net iets te nep uit om het geloofwaardig te maken, waardoor je een onaangenaam gevoel krijgt.

Meta heeft daarom voor een heel andere insteek gekozen voor de metaverse: poppetjes die er duidelijk nep uitzien.

#6 Memoji als digitaal poppetje

Apple-gebruikers zijn de afgelopen jaren al gewend geraakt aan onrealistische poppetjes, door de introductie van Memoji. Hiermee kun je een cartoonfiguurtje van jezelf maken, die je gezichtsbewegingen imiteert en waarbij je zelfs je stem kunt opnemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de TrueDepth-camera in recente iPhones. Het leek spielerei, maar ongemerkt heeft Apple ons vertrouwd gemaakt met poppetjes die op jou lijken. En vergeleken met een Memoji ziet zo’n digitale persona er opeens een stuk geloofwaardiger uit.

#7 Spatial Audio om aan de ruimte te wennen

Tot nu toe speelde bijna alles zich in een plat vlak af. We kijken op de platte schermen van de iPhone, iPad en Mac en we zijn gewend aan 2D-interfaces. Nu de Vision Pro is aangekondigd moeten we leren denken in de ruimte: een interface kan zich ergens in de kamer bevinden, dichtbij of veraf. En als er objecten zijn zoals een wereldbol, dan kun je eraan draaien en erom heen lopen. Om alvast wat vertrouwd te raken met ruimtelijk computergebruik heeft Apple Spatial Audio ingevoerd op de AirPods Pro en AirPods Max. Tijdens het kijken van een film heb je het idee dat het geluid van achteren of van de zijkant komt. Kijk je opzij, dan beweegt het geluid mee. En als je je gezicht en oren scant voor Personalized Spatial Audio, kan ook daar nog rekening mee worden gehouden.

Dit effect heb je ook als je met de Vision Pro een film zit te kijken. Het ‘bioscoopscherm’ bevindt zich voor je in de ruimte, maar de audio wekt de indruk dat je een surroundsound-systeem hebt staan. Aan de ruimtelijke audio ben je al gewend, nu alleen nog de ruimtelijke beelden erbij denken.

Weet jij nog meer?

Met de 7 punten hierboven hebben we alleen nog maar een voorzetje gegeven. Misschien heb jij heel andere iOS-functies in gedachten, die ons stiekem al hebben voorbereid op spatial computing en de Vision Pro-headset. Laat ze weten in de reacties!