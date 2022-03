❥ Dit artikel wordt je aangeboden door American Express. Lees onze disclaimer.

Het mooie van American Express is dat je (ook in het buitenland) gemakkelijk met Apple Pay kunt betalen, ook als jouw bank dat nog niet ondersteunt. Daarnaast is American Express de enige creditcard in Nederland waarmee je serieus punten spaart per uitgegeven euro. Die punten kun je gebruiken om bijvoorbeeld vliegtickets aan te schaffen of voor een upgrade naar Business Class tijdens je vlucht. Om je extra snel op weg te helpen krijg je nu tijdelijk 40.000 punten bij het aanvragen van een American Express Gold-kaart en 60.000 punten bij een American Express Platinum-kaart!

Meer American Express Reward Miles dan ooit

Bij American Express spaar je punten bij elke betaling die je met de kaart doet. Je krijgt ongeveer 1 Reward Miles per uitgegeven euro en die Reward Miles zelf zijn minimaal €0,004 cent waard (maar vaak zelfs veel meer, afhankelijk van je inwisselstrategie). Dus de 60.000 punten die je nu bij de aanvraag krijgt staat gelijk aan minimaal €240,- euro. Dit is in feite gratis geld, dat je kunt uitgeven aan vliegreizen, tickets, upgrades, loungetoegang of producten van meer dan 100 partners.

Dit is de hoogste Reward Miles bonus ooit. Normaal krijg je bij dergelijke acties zelden meer dan 20.000 punten.

American Express acceptatie: Ongemerkt Miles sparen

Bovendien spaar je bij elke betaling die je met de kaart doet ook weer punten. Tanken en boodschappen doen moet je toch, dus hiermee spaar je ongemerkt nog meer punten. American Express wordt onder andere geaccepteerd bij de meeste tankstations, de supermarkten van Jumbo, Aldi en Dirk van de Broek, de Hema, de vestigingen van Starbucks en bij de meeste horeca. En natuurlijk ook online bij de meeste webwinkels.

American Express Flying Blue: gratis upgrades en lounge-toegang

Vlieg je vaak met KLM, dan kun je kiezen voor de Flying Blue-kaart van American Express. Dit zijn de bonussen:

Flying Blue Gold: 40.000 miles gratis + eerste jaar 50% korting

Flying Blue Platinum: 60.000 miles gratis + eerste jaar 50% korting

Voordelen van American Express Flying Blue Gold

Dit houdt in dat je voor FB Gold het eerste jaar €85,- betaalt. Bij de Flying Blue Gold-kaart krijg je een jaarlijkse bonus van 30XP cadeau, zodat je extra snel een hogere status voor KLM-vluchten bereikt. Dit heeft als voordeel dat je bij KLM, AirFrance en SkyTeam-partners eerder kunt instappen, gratis ruimbagage mag inchecken en minder (of helemaal niets) betaalt voor een stoelupgrade. Bovendien zijn al je aankopen verzekerd en is een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering inbegrepen.

Voordelen van American Express Flying Blue Platinum

Bij Flying Blue Platinum ga je sneller door de paspoortcontrole/security, omdat Privium voor twee personen is inbegrepen. Bovendien heb je onbeperkt toegang tot 1.300 airport lounges wereldwijd en krijg je upgrades in hotels, zoals een betere kamer en extra laat uitchecken. Voor mensen die veel reizen is de Platinum-kaart vaak de beste optie.

Welke kaart je ook kiest, elke aankoop spaar je Flying Blue-miles die je kunt gebruiken voor toekomstige vliegreizen. Meer informatie over de Flying Blue-kaart vind je bij American Express.

De algemene American Express-kaart is flexibeler

Vlieg je met verschillende airlines, dan is de algemene American Express-kaart een betere keuze. Hierbij spaar je gratis Membership Rewards, die je kunt overboeken naar de verschillende Frequent Flyer-programma’s van airlines zoals British Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Delta, Iberia, SAS en nog veel meer. Je kunt er vliegtickets voor aanschaffen of een upgrade naar First of Business Class. Zo spaar je ongemerkt punten terwijl je je dagelijkse uitgaven doet en zit je tijdens je reizen altijd op een betere stoel.

Ook hier gelden de volgende bonussen:

American Express Gold: 40.000 Membership Rewards + eerste jaar 50% korting.

American Express Platinum: 60.000 Membership Rewards + eerste jaar 50% korting.

De punten die je hier spaart kun je dus wat flexibeler inzetten, zelfs op een binnenlandse vlucht in Japan. Overigens kun je ook hier je punten overboeken naar Flying Blue, als je toch met KLM of een van de partners wilt vliegen. En je krijgt bij de Platinum-kaart ook automatisch een upgrade naar Gold-status bij hotelketens zoals Radisson, Hilton en Marriott. Dat betekent dat je bij die ketens vaak gratis een kamerupgrade krijgt.

Je kunt je American Express-kaart zoals gezegd bij Jumbo en Starbucks gebruiken, maar het telt natuurlijk vooral snel aan als je het gebruikt voor grote bedragen zoals een laptop, autohuur, hotelkamers, dure etentjes en dergelijke. Dat zijn bij uitstek plekken waar American Express wordt geaccepteerd.

Waar vlieg jij met 60.000 bonuspunten naartoe? 🤔