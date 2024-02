Voormalig iCulture-stagiair Hugo heeft de Apple Vision Pro voor ons getest en in deze review lees je zijn ervaringen. Is dit de toekomst? Of valt er nog veel aan te verbeteren?

De verwachting is dat Apple op de eerste generatie niet zoveel winst zal maken. Er zullen aanvankelijk hoge kosten zijn vanwege mensen die de headset terugbrengen naar de winkel en er is veel R&D-geld gestoken in de ontwikkeling van het eerste model. Bij toekomstige modellen kan Apple componenten hergebruiken en goedkoper produceren. Schaalvergroting zal er dan voor zorgen dat Apple de kosten van de hardware per apparaat kan verlagen. Op deze latere modellen kan Apple wel voldoende winst maken.

Melding * Kies optie Lage prioriteit als je een tip of andere feedback hebt. Kies optie Hoge prioriteit alleen voor spelfouten of feitelijke onjuistheden (artikel moet door redactie acuut aangepast worden). Kies de gewenste prioriteit: Hoge prioriteit (spelfouten of spoedige correctie) Lage prioriteit (algemene feedback)

Vision Pro is de eerste headset van Apple voor spatial computing. Deze headset combineert augmented reality met virtual reality en heeft allerlei standaard ingebouwde apps die je kent van de iPhone, iPad en Mac, maar dan in een virtuele omgeving, geprojecteerd in je echte omgeving. Hij is sinds 2 februari 2024 in de VS verkrijgbaar voor een prijs vanaf $3.499,-. Andere landen volgen later.