Wijnapps voor je iPhone en iPad

Welke fles is er klaar voor om ontkurkt te worden? Welke wijn uit deze supermarkt was ook alweer goed te drinken? Welke wijn serveer ik bij een visgerecht? Het is allemaal informatie die je niet uit je hoofd hoeft te leren, zelfs niet hoeft op te schrijven en ook niet uit boeken hoeft te halen. Met deze wijnapps voor iPhone en iPad krijgen wijnliefhebbers het een stuk makkelijker – en word je zelf ook sneller een liefhebber.

Wijnapps maken je een wijnexpert

Wijn kan nogal intimiderend zijn: zeker in een restaurant is het lastig om een goede wijn te kiezen. Gelukkig zijn er apps die je zelfvertrouwen geven: ze vertellen welke supermarktwijnen het beste zijn, welke wijnen op de wijnkaart kwalitatief goed zijn en helpen je ook bij het beheren van je eigen wijnkelder. Of je nu een wijnkenner bent of beginnend wijndrinker: met deze wijnapps geniet je nog meer van een goed glas.

iCulture adviseert: Vivino

Vivino is zo onmisbaar als een koelkast voor witte wijn. Vivino is uitgegroeid tot dé app om wijnen mee te scannen. Je hoeft alleen maar een foto te maken met je iPhone en krijgt alle informatie op een presenteerblaadje: het beste wijnjaar voor deze wijn, hoe de wijn scoort ten opzichte van de regio, de gebruikte druivensoort, waar de wijn goed mee combineert en de beoordelingen van andere gebruikers.

Zelf kan je ook wijnen en proefnotities toevoegen aan de miljoenen wijnen die in de database staan. Andere gebruikers en vrienden kunnen zien welke wijnen je hebt gedronken en beoordeeld. En werkt de camera een keer niet? Dan kan je de wijn ook handmatig opzoeken, op naam of per wijnhandelaar en supermarkt in de buurt. Met een vrij prijzig maandabonnement krijg je toegang tot uitgebreid beheer van je wijncollectie, met advies wanneer je de wijn in de kelder moet ontkurken.

WineRatings+ by Wine Spectator

Je liefde voor wijn wat verder brengen dan drinken? Daar helpt deze app van het Amerikaanse blad Wine Spectactor bij. De app beantwoordt in het Engels vragen als ‘hoe proef je rode wijn?’, ‘hoe serveer ik wijn?’ en ‘hoe herken ik welke wijn bij welk eten past?’ met tekst en video. Ook kan je per streek zien wanneer je wijn op het toppunt is. Kan je de Right Bank Reds uit Bordeaux al drinken, of is het beter om te wachten?

Deze app is dus vooral handig als je een betere wijnkenner wilt worden en bijvoorbeeld trends wilt volgen. Welke wijnen zijn momenteel hip? En met welke wijn sla je een modderfiguur? Wine Spectator is een betrouwbare huisvriend, die je met algemene adviezen op weg helpt als je het even niet weet. Voor een maandelijks bedrag kun je de functies van de app enorm uitbreiden en heb je toegang tot de database met honderdduizenden beoordelingen, elke maand 1000 nieuwe wijnen, notities en prijsindicaties.

WineStein

Deze app geeft wijnadvies bij je eten, zelfs in het Nederlands. Zo heb je altijd een persoonlijke sommelier bij de hand. Het werkt op twee manieren: jij voert de gerechten in en WineStein zoekt er een passende wijn bij. Maar je kunt ook een fles wijn invoeren en de app geeft een suggestie wat je erbij kunt eten. Net wat jij wilt. Bij WineStein draait het dus vooral om de combinatie van wijn en gerechten. Net als bij veel apps zit er ook een maandabonnement in, voor als je wijnen wilt opslaan. Die in-app aankoop is eigenlijk wel nodig als je twee erg nuttige functies wilt gebruiken, namelijk het krijgen van wijnadvies op basis van de flessen die in je eigen kelder liggen en een wijn combineren met je favoriete gerechten. Eigenlijk is dat de basisfunctionaliteit van deze app.

Thirst

Deze app met de Engelse naam Thirst gaat verder dan het vinden van een fles wijn. Je kunt er uiteraard labels en barcodes mee scannen en op basis van trefwoord zoeken, maar je kunt er ook beoordelingen en smaaknotities mee vastleggen, delen en vergelijken. Maak een verlanglijstje, leg een inventarislijst van je wijnkelder aan en vergelijk winkelprijzen. En het mooie is: het is niet alleen bedoeld voor wijn, maar ook voor bier en andere sterke drank. Voor de echte alcofiel, zeg maar. Het beheren van je wijnkelder in de app is mogelijk voor een sympathiek eenmalig bedrag.

Meer wijnapps voor je iPhone

Het aanbod van wijnapps op de iPhone is veel groter dan de hierboven uitgekozen apps die we aanraden. Onderstaande apps krijgen een eervolle vermelding – en we zeggen er meteen bij waarom. Verouderde apps zoals de Superwijngids en Hamersma’s app hebben we achterwege gelaten, omdat de informatie niet meer wordt bijgewerkt en toch vrij snel veroudert.

Wijn scannen en beheren

Delectable (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Een app met dezelfde insteek als Vivino. De database is iets kleiner; ziet er wel goed uit.

, iOS 9.0+) - Een app met dezelfde insteek als Vivino. De database is iets kleiner; ziet er wel goed uit. Wine-Searcher (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Acht miljoen (!) wijnen belooft Wine-Searcher. Dat zijn er meer dan Vivino. Het proberen waard als je die ene fles wijn niet in de andere apps kunt vinden.

CellarTracker (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Een gratis app voor het beheren van je wijnkelder.

VinoCell - wine cellar manager (€9,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Ook met deze app kun je je wijnkelder beheren en proefnotities maken.

Hello Vino: Wine Assistant (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Met deze app kun je niet alleen wijn scannen, maar ook passende gerechten opvragen. Wordt niet meer zo vaak bijgewerkt.

, iOS 8.0+) - Met deze app kun je niet alleen wijn scannen, maar ook passende gerechten opvragen. Wordt niet meer zo vaak bijgewerkt. WineAdvisor (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Een ander alternatief voor Vivino. Ze noemen zichzelf de nummer 1, maar wij weten wel beter. Wordt niet meer zo vaak bijgewerkt.

Wine Ring (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Proef een wijn en zeg wat je ervan vindt. De app leert je smaak kennen op basis van ratings en geeft je daarna advies.

Wijn-info en wijnkennis

Corkz: Wijn recensies (€2,29, iPhone/iPad/ Watch , iOS 8.0+) - Misschien wel de krachtigste zoekmachine voor wijn in de Verenigde Staten.

, iOS 8.0+) - Misschien wel de krachtigste zoekmachine voor wijn in de Verenigde Staten. Wijn Kaarten (€1,09, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 11.4+) - Deze app laat op een kaartje veel meer informatie over de wijngebieden zien. Erg gedetailleerde info voor de echte kenner.

+ , iOS 11.4+) - Deze app laat op een kaartje veel meer informatie over de wijngebieden zien. Erg gedetailleerde info voor de echte kenner. Riedel Wine Glass Guide (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Je hebt misschien al heel goed je best gedaan op het uitzoeken van de wijn, maar als het glas niet klopt sla je alsnog een flater. Met de app van deze glasfabrikant zit je altijd goed.

Decanter Know Your Wine (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Vergroot je wijnkennis met deze app. Geen quiz, wel een hoop informatie.

Pocket Wine Pairing (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Gratis app, waarmee je wijn en maaltijden combineert. Je kunt er ook wijnen mee beheren.

, iOS 8.0+) - Gratis app, waarmee je wijn en maaltijden combineert. Je kunt er ook wijnen mee beheren. Living Wine Labels (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Anno 2020 wil je natuurlijk augmented reality voor je wijnapp. Wijnproducent Treasury Wine Estate brengt met deze app wijnlabels tot leven, waarbij je het verhaal achter de wijn te zien krijgt. Soms is dat wat luguber.

Wijn kopen en drinken

Wines - wine notes (€2,29, iPhone/iPad, iOS 11.4+) - Wijnnotities maken op je iPhone. De proefversie kan maar maximaal 10 wijnen bevatten daarna zul je moeten betalen

Wine in Black (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Een app om makkelijk wijn te kopen.

Mis je wijnapps die je zelf graag gebruikt? Deel ze met andere lezers! Vooraleerst: proost!