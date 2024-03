De Apple Pencil is een typisch iPad-accessoire, dat al sinds 2015 bestaat. In al die jaren werkt de Apple Pencil (waar inmiddels drie versies van verschenen zijn) alleen nog maar met de iPad, maar daar zou zomaar op termijn verandering in kunnen komen. Apple lijkt een nieuwe toepassing voor de Apple Pencil te hebben gevonden, in combinatie met de Vision Pro. Dat zegt MacRumors op basis van bronnen die bekend zijn met Apple’s plannen.

‘Nieuwe Apple Pencil werkt met Vision Pro’

Een nieuwe editie van de Apple Pencil zou intern getest worden in samenwerking met visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro. Het zou daarmee mogelijk zijn om te tekenen in apps voor de Vision Pro, maar ook om foto’s te bewerken. De Apple Pencil en Vision Pro lijkt een onlogische combinatie, maar eigenlijk is dit zo gek nog niet. De Vision Pro kan namelijk iPad-apps draaien, zonder dat deze aangepast hoeven te worden voor de headset. Als er inderdaad een nieuwe Apple Pencil komt die werkt met de Vision Pro, dan zijn meteen heel veel apps al geschikt.

Blije vrouw in Apple Store met Vision Pro

Het is niet duidelijk hoe een toekomstige Apple Pencil dan precies gaat werken. Of je hem bijvoorbeeld als een soort aanwijsstokje kan gebruiken of dat deze wel echt contact moet maken met een oppervlak. Het zou ook nog kunnen dat je even goed een iPad nodig hebt om daadwerkelijk op te tekenen, waarna jouw tekening op de Vision Pro zichtbaar is. MacRumors speculeert ook dat je hele omgeving hierdoor een soort canvas kan worden om op te tekenen.

Als de plannen echt door gaan, zou het onderdeel kunnen worden van visionOS 2. Deze grote nieuwe software-update wordt vermoedelijk in juni aangekondigd, tijdens de WWDC. Daarnaast gaan er al een tijd geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe derde generatie Apple Pencil, bedoeld voor de nieuwe aankomende iPad Pro. Of het hier bij de Vision Pro ook om deze nieuwe Apple Pencil gaat, is niet duidelijk.