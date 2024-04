Ontwikkelaars balen dat ze beperkt worden door de privacyregels van Apple, omdat ze de camera's en sensoren niet mogen gebruiken in hun apps. Volgens Apple-medewerkers is het een bewuste beslissing.

The Information sprak met twee ontwikkelaars die hun beoogde apps niet kunnen ontwikkelen, omdat Apple teveel beperkingen stelt. Het gaat om Kalani Helekunihi, die vanwege de belemmeringen nog niet eens begonnen is aan een app. Helekunihi maakt apps voor ouderen en mensen met een handicap. Hij wilde de camera gebruiken om streepjescodes te kunnen scannen en had ook plannen voor een app die de omgeving beschrijft. Zo’n app is al wel mogelijk op de iPhone, maar niet op de Vision Pro. “Zoveel dingen die we gewend zijn te doen met een mobiele telefoon zijn simpelweg niet mogelijk op mixed reality-headsets, vanwege de onduidelijke angst voor privacy”, vertelde hij aan The Information.

Apple’s eigen apps krijgen wel toegang tot de camera en dat zit ook Antony Vitillo dwars. Hij wilde zijn MetaQuest-game HitMotion: Reloaded naar de Apple Vision Pro brengen en wilde daarbij de camera gebruiken om voorwerpen uit de echte wereld te herkennen, zoals bokszakken. Hij vindt dat de Vision Pro een eersteklas apparaat is dat ook eersteklas functies zou moeten hebben. Maar de mogelijkheden worden nu opzettelijk beperkt.

Bewuste keuze van Apple

Volgens voormalige Apple-medewerkers is het besluit om de camera en andere sensoren te blokkeren ongeveer acht jaar geleden genomen. Apple had al ervaring met de iPhone en stelde verplicht dat apps toestemming moeten vragen aan een gebruiker. Volgens de medewerkers was het management van Apple bij de Vision Pro bang voor ongewenst gedrag, waarbij mensen stiekem gefilmd zouden worden. Toch denken ze niet dat de beperkingen de creativiteit van ontwikkelaars in de weg zit.

Inmiddels zijn er meer dan 1.000 apps die speciaal voor visionOS zijn ontwikkeld. Dat zijn er nog steeds behoorlijk veel, maar de groei is niet zo snel gegaan als bij de iPhone. Dat is ook logisch: de headset is zo duur dat alleen de echt fanatieke fans er eentje kopen. Daardoor is het platform op dit moment nog niet interessant genoeg voor veel ontwikkelaars. Mogelijk krijgen de ontwikkelaars wat meer vrijheid als Apple tijdens WWDC 2024 nieuwe functies voor de Vision Pro aankondigt. We verwachten dat visionOS 2 wordt onthuld, met een reeks nieuwe functies die het in visionOS 1.x niet hebben gehaald.