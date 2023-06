De Apple TV krijgt er met tvOS 17 weer eens flink wat nieuwe functies bij. In dit artikel lees je alles over de nieuwe functies die later dit jaar naar de Apple TV komen. Het zijn er meer dan je denkt!

De beste nieuwe tvOS 17 functies

Bij elke WWDC is het nog maar de vraag of de Apple TV en tvOS ook nog aandacht krijgen. Dit jaar is het antwoord gelukkig volmondig ja, want Apple heeft flink wat verbeteringen en nieuwe functies gepland in tvOS 17. Er zit voor iedereen wel wat leuks tussen, waardoor het gebruik van de Apple TV weer net een stukje handiger en beter wordt. Dit zijn de nieuwe functies die je in tvOS 17 voor de Apple TV vindt.

#1 FaceTime komt naar de Apple TV

Beschikbaar op: Apple TV 4K

De belangrijkste nieuwe functie in tvOS 17 is zonder twijfel de komst van de FaceTime-app. Op de Apple TV 4K (dus niet de HD-versie) kun je de FaceTime-app gebruiken om te videobellen via het grote scherm. Je gebruikt dan de camera van de iPhone of iPad met iOS 17, waarna je het toestel bij je televisie zet (bijvoorbeeld op een standaard). Zo zorg je ervoor dat jij goed in beeld bent, terwijl jij de andere goed kan zien. Dit werkt via de functie Continuïteitscamera, zoals dit vorig jaar ook al geïntroduceerd werd voor de Mac. Je kan ook met een groep FaceTimen, waarbij het beeld gesplitst wordt. Het is zelfs mogelijk om zo via SharePlay samen met iemand anders te FaceTimen en tegelijkertijd een film of serie te kijken. Is er een nieuwe beller, dan verschijnt er op de tv een melding (zonder de naam van de beller te tonen, in verband met je eigen privacy voor andere mensen in de woonkamer).

Behalve FaceTime, komen er ook andere videobelapps naar de Apple TV. Later dit jaar komen Zoom en Webex ook voor de Apple TV beschikbaar, die werken via dezelfde functie.

#2 Apple TV-afstandsbediening zoeken

Beschikbaar op: Siri Remote (2e generatie)

Raak je telkens de afstandsbediening van de Apple TV kwijt? Goed nieuws, want de tweede generatie Siri Remote en nieuwer kun je dankzij tvOS 17 en iOS 17 eenvoudig opzoeken met je iPhone. Met een Zoek mijn-achtige interface (vergelijkbaar met AirPods), zie je op basis van Bluetooth-signaal waar de afstandsbediening zich ongeveer bevindt. Dan weet je beter of je tussen de kussens van de bank of van de stoel moet zoeken.

#3 Bedieningspaneel vernieuwd met nieuw ontwerp

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Het Bedieningspaneel heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Je roept het scherm nog steeds op door de tv-knop ingedrukt te houden, maar met de nieuwe versie veeg je naar links en rechts om te wisselen tussen de verschillende mogelijkheden: audio-instellingen, AirPods-instellingen (indien verbonden), HomeKit, systeeminstellingen en het wisselen van gebruiker. Bij systeeminstellingen kun je nu voor het eerst ook snel naar de wifi gaan of de instellingen voor toegankelijkheid en gamecontrollers openen. En daar vind je ook meteen twee geheel nieuwe opties voor de Apple TV.

#4 Slaaptimer komt naar de Apple TV

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Als je de Apple TV in de slaapkamer hebt staan, komt deze functie ongetwijfeld van pas. Via de nieuwe slaaptimer optie kun je instellen na hoeveel minuten je Apple TV automatisch uit moet gaan. Dat is vooral handig als je graag in slaap doezelt met je televisie aan, maar niet wil dat deze de hele nacht aan blijft staan. Je kunt kiezen voor vaste tijden waarop de Apple TV en dus ook de televisie uit gaat. Dergelijke functies zijn al jarenlang standaard aanwezig op televisie’s zelf, maar het is wel zo fijn dat je dit nu gewoon in de Apple TV-interface hebt.

#5 Niet storen komt naar de Apple TV

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

In het Bedieningspaneel vind je vanaf tvOS 17 ook een knop voor Niet storen. Deze functie zorgt ervoor dat je tijdelijk geen meldingen ontvangt, bijvoorbeeld van een HomeKit-deurbel of -camera. Het is een vereenvoudige versie van Niet storen en dus ook niet gelinkt aan een Niet storen-focus van je andere toestellen. Je kunt de Niet storen-functie alleen in- en uitschakelen. Je kunt dit niet inplannen of automatisch aan laten gaan.

#6 Ondersteuning voor VPN’s van derden

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Ontwikkelaars kunnen nu ook VPN-apps maken voor de Apple TV. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je toegang wil tot een buitenlands aanbod van een streamingdienst, omdat je dankzij een VPN je locatie virtueel kan aanpassen. Ook zorgen VPN’s voor een veiligere internetverbinding. Bovendien is een VPN soms vereist voor bepaalde zakelijke toepassingen, evenals in het onderwijs. Dat maakt de Apple TV dus meer geschikt voor gebruik in deze situaties.

#7 Apple Music Sing met eigen beeld

Beschikbaar op: Apple TV 4K (3e generatie)

Apple Music Sing is de karaokefunctie van Apple’s streamingdienst. Op de Apple 4K 2022 is Apple Music Sing ook beschikbaar, zodat je mee kan zingen met de muziek, zonder dat je de originele vocalen hoort. Maar vanaf tvOS 17 kun je nog wat extra’s doen. Als je iPhone verbonden is en bij je tv staat met de camera naar jou gericht, kun je je eigen gezicht op het beeld zetten, met daarvoor de songtekst van het liedje. Je kunt zelfs allerlei filters instellen, om er zo een echte karaokeavond van te maken.

#8 Meer apps op het beginscherm

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Het beginscherm krijgt in tvOS 17 meer apps naast elkaar. Op dit moment vind je in een enkele rij nog maximaal vijf apps naast elkaar, maar vanaf tvOS 17 worden dit er zes. Dit geldt voor alle tv’s waar de Apple TV aan gekoppeld is, ongeacht het formaat. Hierdoor hoef je dus minder verticaal te scrollen én is er een extra app waarvoor je de Top Shelf-functie kan gebruiken.

Iets ander nieuws op het beginscherm, is dat je rechtsboven altijd het huidige actieve profiel ziet, inclusief het tijdstip. Toch handig at je zonder al teveel moeite meteen kan zien hoe laat het is.

#9 Gebruikers automatisch wisselen

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

De Apple TV krijgt ook een functie waarmee je automatisch van gebruiker kan wisselen. Dit werkt alleen als je de Apple TV bedient met de virtuele afstandsbediening op de iPhone. Gebruik je de Apple TV via de afstandsbediening in het iPhone Bedieningspaneel, dan ziet de Apple TV welke gebruiker verbonden is en wordt er automatisch naar het juiste profiel gewisseld. Bovendien worden er volgens Apple ook meer instellingen aan het profielgekoppeld, zoals de voorkeurstaal.

#10 AirPods synchroniseren per gebruiker

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Vanaf tvOS 17 wordt ook het gebruik van de AirPods met de Apple TV een stukje beter. De AirPods die gekoppeld zijn aan het account van een gebruiker, worden namelijk meteen gesynchroniseerd. Het is dus niet meer nodig om de AirPods anders dan die van de hoofdgebruiker handmatig te koppelen aan de Apple TV, want dit gebeurt nu gewoon automatisch voor alle AirPods die geregistreerd staan aan de accounts op de Apple TV. Handig!

#11 Nieuwe screensavers en mogelijkheden

Beschikbaar op: Apple TV 4K, Apple TV HD

Apple verklapt dat de Apple TV wat nieuwe screensavers krijgt in tvOS 17. Het gaat om mooie luchtbeelden van Monument Valley en de bossen met enorm grote bomen die bekend zijn in Californië. Maar je kan nu ook je eigen terugblikken van de Foto’s-app instellen als screensaver. Daarmee maak je het een stukje persoonlijker. Je kan kiezen voor de terugblikken van je eigen bibliotheek, die van de gedeelde bibliotheek of van beide.

#12 Hoor dialogen beter met HomePod

Beschikbaar op: Apple TV 4K

Als je een Apple TV gekoppeld hebt aan een HomePod (tweede generatie), kun je ervoor kiezen om de dialogen beter te laten klinken. Met de Enhance Dialogue-optie worden de dialogen losgetrokken van omgevingsgeluid (denk aan effecten en muziek) en via het centrale audiokanaal afgespeeld. Daardoor klinken stemmen beter en duidelijker. Dit zal vooral van pas komen bij slechthorende gebruikers, maar ook als je gewoon wat beter wil focussen op de dialogen. De functie is op ieder moment in en uit te schakelen via de audioknop boven de tijdbalk in de standaard videospeler.

#13 Ondersteuning voor Dolby Vision 8.1

Beschikbaar op: Apple TV 4K

Soms zijn films in een bepaalde HDR-versie geschoten die niet native ondersteund worden door de televisie. Als content het Dolby Vision 8.1-profiel ondersteunen, wordt dit dankzij Dolby Vision 8.1 bijvoorbeeld getoond als HDR10-content (een bepaalde HDR-standaard). Hierdoor wordt het aanbod van Dolby Vision-content groter. Dit werkt bijvoorbeeld als je een eigen HDR-video met je iPhone gemaakt hebt en deze wil afspelen op een Samsung-tv, die alleen HDR10-ondersteuning biedt.

Meer over tvOS 17

tvOS 17 is de aankomende grote update voor de Apple TV. De update komt naar verwachting in september 2023 beschikbaar voor de Apple TV 4K en de Apple TV HD, al werken niet alle nieuwe functies op alle modellen. Momenteel is de beta van tvOS 17 beschikbaar voor testers. Op onze overzichtspagina lees je nog veel meer over tvOS 17.