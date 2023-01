Waar andere laptop- en desktopfabrikanten al jarenlang modellen met touchscreens hebben, bleef Apple daar van weg. En daar was een reden voor: een touchscreen hoort niet verticaal te staan. Steve Jobs en andere Apple-prominenten spraken zich hier meermaals over uit, waardoor het erop leek dat we een Mac of MacBook met touchscreen wel op onze buik konden schrijven. Maar Mark Gurman van Bloomberg heeft nu toch goed nieuws voor iedereen die toch graag een touchscreen op zijn Mac wil zien. Apple zou na al die jaren toch werken aan een compleet vernieuwde MacBook Pro met touchscreen. Dit model krijgt ook voor het eerst een OLED-scherm, zo stelt de bron.



Mac met touchscreen: nieuwe MacBook Pro met aanraakgevoelig OLED-scherm

Deze nieuwe MacBook Pro met touchscreen zou op z’n vroegst in 2025 uit moeten komen. Het model heeft verder een traditioneel ontwerp, dus met een toetsenbord en trackpad op de horizontale kant en een verticaal OLED-scherm op het opengeklapte deel. Maar het verschil is dat dit scherm dus aanraakgevoelig is, zodat je de Mac ook op een andere manier kan bedienen. De MacBook draait volgens de bron gewoon macOS, het besturingssysteem van de Mac. Maar de interface zou mogelijk wel aangepast moeten worden om het met je vingers te bedienen.

Apple wilde lange tijd ook geen touchscreen aan de Mac toevoegen, omdat de iPad daar volgens de fabrikant een beter product voor is. Apple zou ook bang geweest zijn dat de komst van een Mac met touchscreen ervoor zou zorgen dat minder mensen een iPad kopen. Maar de laatste jaren zijn de Mac en iPad dichter naar elkaar toe gegroeid. Veel apps zien er grotendeels hetzelfde uit of werken op een gelijkwaardige manier, zoals de Woning-app en de nieuwe Weer-app. Maar de bediening van de apps gaat door het touchscreen op de iPad en een muis of trackpad op de Mac wel net even anders. Soms zijn knoppen in de Mac-versie daardoor wat onlogisch, omdat de apps in de basis meestal voor touchscreenapparaten ontworpen zijn. Naast apps zien we ook steeds vaker dat systeemfuncties zowel op de iPad als Mac verschijnen, zoals Stage Manager. Apple zou echter geen plannen hebben om macOS en iPadOS te combineren.

Hou er rekening mee dat wat betreft de exacte plannen nog niets zeker is en dat er dus ook nog geen zekerheid is dat een Mac met touchscreen er echt komt. Maar dat er nu aan gewerkt wordt, is volgens de bron wel het geval. Er ging wel al eerder een gerucht dat Apple werkt aan een Mac met Face ID en touchscreen.

Steve Jobs tegenstander van touchscreen op Mac

Tijdens de aankondiging van de iPad verklaarde Steve Jobs in 2010 dat Apple in het verleden heel veel gebruikerstests gedaan heeft voor een touchscreen op een Mac. De conclusie? “Het werkt niet”, aldus Jobs tijdens de presentatie. Het werkt voor korte duur prima, maar uiteindelijk merk je dat je arm door het verticale scherm moe wordt en na langdurig gebruik er bij wijze van spreken af wil vallen. Later sprak ook Jony Ive zich uit tegen een touchscreen op een Mac. Wel voegde Apple in 2016 een langgerekt aanraakgevoelig schermpje toe aan de MacBook Pro: de Touch Bar. Hier kunnen apps ook eigen content tonen, maar dit zijn voornamelijk snelkoppelingen of bedieningsknoppen die je normaal gesproken met de functietoetsen gebruikt. Het bleek geen succes: er is momenteel nog maar één MacBook Pro waar de Touch Bar in zit en het zal niet lang meer duren voordat dat model ook uit het assortiment verdwijnt.

Zie jij een MacBook Pro met touchscreen wel zitten? Welke Mac-functies zou jij graag met je vingers op het scherm willen bedienen? Laat het ons weten in de reacties.