Alles over de prijzen van de MacBook Pro M4-modellen op een rij: van de gewone M4 MacBook Pro tot de MacBook Pro M4 Max. Wil je weten wat de nieuwste MacBook Pro 2024 kost, dan ben je hier op het juiste adres. En we hebben goed nieuws voor alle modellen.

De nieuwste M4 MacBook Pro is hier en je zult weer flink in de buidel moeten tasten om zo’n nieuwe MacBook in huis te halen. Maar wat kost de M4 MacBook Pro dan? Wat zijn de prijzen en configuraties van de nieuwe MacBook Pro 2024? In dit overzicht hebben we alle prijzen voor je op een rij gezet: van de voordeligste M4 tot de duurste M4 Max.

MacBook Pro M4 prijzen

Net als voorheen komt de MacBook Pro in twee formaten: 14- en 16-inch. Bij de 14-inch heb je de keuze uit drie chips: M4, M4 Pro en M4 Max. Bij de 16-inch zijn er twee varianten: met M4 Pro of met M4 Max-chip. Het schermformaat en de chip is allemaal van invloed op de prijs. Daarnaast zijn er ook nog andere zaken die van invloed zijn, zoals de gekozen hoeveelheid werkgeheugen en opslag. In totaal biedt Apple vijf verschillende modellen, verdeeld over meerdere configuraties.

Bekijk ook Vernieuwde MacBook Pro met M4, M4 Pro en M4 Max nu officieel Apple heeft zojuist de nieuwste MacBook Pro met M4, M4 Pro en M4 Max onthuld. Net als bij zijn voorganger kun je weer kiezen uit drie uitvoeringen, waarbij het instapmodel nu wel eens heel interessant kan worden. Wat zijn de prijzen, specs en andere functies? Je leest het hier!

Het goede nieuws is dat de prijzen allemaal een stukje lager geworden zijn. De MacBook Pro is nu verkrijgbaar vanaf €1.929,- en dat was voorheen nog €2.029,-. Een prijsverlaging van €100 dus. Ook bij de andere uitvoeringen zien we lagere prijzen. Bij het duurste model (16-inch met M4 Max) is de prijs zelfs €150,- lager.

Dit zijn in het kort de prijzen van de MacBook Pro M4 uit 2024:

Prijs 14-inch MacBook Pro 2024

Apple brengt in totaal vijf varianten van de 14-inch MacBook Pro uit, verdeeld over drie chips en meerdere configuraties.

14-inch Instapmodel €1.929 14-inch display

M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Apple 14-inch UPGRADEMODEL €2.449 14-inch display

M4 Pro-chip

12‑core CPU

16‑core GPU

24 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Apple 14-inch Topmodel €3.849 14-inch display

M4 Max-chip

14‑core CPU

32‑core GPU

36 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Apple

Dit zijn de exacte prijzen van de configuraties en bijbehorende upgradeprijzen:

14-inch, M4, 16GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €1.929,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

24GB werkgeheugen: +€230,-

32GB werkgeheugen: +€460,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

Usb-c-lichtnetadapter van 96W: +€20,-

14-inch, M4, 16GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €2.159,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

24GB werkgeheugen: +€230,-

32GB werkgeheugen: +€460,-

2TB opslag: +€460,-

Usb-c-lichtnetadapter van 96W: +€20,-

14-inch, M4, 24GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4-chip

10-core CPU, 10-core GPU

24GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €2.389,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

32GB werkgeheugen: +€230,-

2TB opslag: +€460,-

Usb-c-lichtnetadapter van 96W: +€20,-

14-inch, M4 Pro, 24GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4 Pro-chip

12-core CPU, 16-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €2.449,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

14-core CPU, 20-core GPU: +€270,-

14-core CPU, 32-core GPU: +€940,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€1.285,-

48GB werkgeheugen: +€460,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€460,-

4TB opslag: +€1.150,-

Usb-c-lichtnetadapter van 96W: +€20,-

14-inch, M4 Pro, 24GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4 Pro-chip

14-core CPU, 20-core GPU

24GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €2.949,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

14-core CPU, 32-core GPU: +€670,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€1.015,-

48GB werkgeheugen: +€460,-

2TB opslag: +€460,-

4TB opslag: +€1.150,-

14-inch, M4 Max, 36GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4 Max-chip

14-core CPU, 32-core GPU

36GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.849,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€345,-

2TB opslag: +€460,-

4TB opslag: +€1.150,-

8TB opslag: +€2.530,-

Prijs 16-inch MacBook Pro 2024

De 16-inch MacBook Pro 2024 komt in twee uitvoeringen, met in totaal vier verschillende configuraties. De twee uitvoeringen zijn met M4 Pro- en M4 Max-chip.

16-inch Instapmodel €2.949 16-inch display

M4 Pro-chip

14‑core CPU

20‑core GPU

24 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Apple 16-inch Topmodel €4.149 16-inch display

M4 Max-chip

14-core CPU

32‑core GPU

36 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Apple

16-inch, M4 Pro, 24GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4 Pro-chip

14-core CPU, 20-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €2.949,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

14-core CPU, 32-core GPU: +€740,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€1.110,-

48GB werkgeheugen: +€460,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

4TB opslag: +€1.380,-

16-inch, M4 Pro, 48GB RAM, 512GB opslag

Uitvoering: M4 Pro-chip

14-core CPU, 20-core GPU

48GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.409,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

14-core CPU, 32-core GPU: +€510,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€1.110,-

1TB opslag: +€230,-

2TB opslag: +€690,-

4TB opslag: +€1.380,-

16-inch, M4 Max, 36GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4 Max-chip

14-core CPU, 32-core GPU

36GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €4.149,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

16-core CPU, 40-core GPU: +€370,-

2TB opslag: +€460,-

4TB opslag: +€1.150,-

8TB opslag: +€2.530,-

16-inch, M4 Max, 48GB RAM, 1TB opslag

Uitvoering: M4 Max-chip

16-core CPU, 40-core GPU

48GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €4.749,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€170,-

64GB werkgeheugen: +€230,-

128GB werkgeheugen: +€1.150,-

2TB opslag: +€460,-

4TB opslag: +€1.150,-

8TB opslag: +€2.530,-

Toch nog besparen met het vorige model als je nu een nieuwe MacBook wil kopen? In onze prijsvergelijkers vind je de prijzen van de vorige M3-versies.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 (eind 2023)

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)

Prijzen 16-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)