Apple zou nog altijd plannen hebben om meer devices een OLED-scherm te geven. Er is nu opnieuw een gerucht wanneer de MacBook een OLED-display krijgt. Wat weten we al over een MacBook met OLED-scherm?

Apple’s MacBooks zijn veelal voorzien van een LCD-display, maar er zijn inmiddels ook modellen met een mini-LED-scherm. Maar hoe zit het eigenlijk met OLED op de MacBook? Er is nog geen MacBook met volledig OLED-display uitgebracht, al is de OLED-techniek niet onbekend bij de MacBooks. Volgens de nieuwste geruchten gaat Apple pas in 2024 de MacBook voorzien van een echt OLED-scherm.



Nieuwste gerucht: OLED in MacBook Air in 2024

De nieuwste informatie is afkomstig van display-analist Ross Young, die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom display’s in Apple’s aankomende producten en in het verleden vaker juiste voorspellingen gedaan heeft. Hij zegt dat Apple in 2024 een 13-inch MacBook Air uit gaat brengen, voorzien van een OLED-display. Dat zou een flinke upgrade zijn ten opzichte van de huidige MacBook Air. Met OLED kan Apple een hogere resolutie, mooiere kleuren en diepere zwarttinten tonen ten opzichte van de huidige schermtechniek in de MacBook Air.

Andere specificaties voor het scherm of de MacBook Air van 2024 zelf, geeft de analist niet. Wel voegt hij eraan toe dat er in 2024 ook een nieuwe 11-inch en 12,9-inch iPad Pro met OLED-schermen verwacht worden. Ook dat zou voor die devices een upgrade zijn ten opzichte van de bestaande displays. Er gaan al veel langer geruchten over iPads met een OLED-scherm.

OLED geen onbekende voor MacBooks

Zoals eerder gezegd, is de OLED-techniek geen onbekende voor de MacBooks. De MacBook Pro had jarenlang een aanraakgevoelig langwerpige OLED-strip boven het toetsenbord, genaamd de Touch Bar. Dat Apple daar voor OLED gekozen had, was ook vrij logisch. De Touch Bar toont overwegend zwarte kleuren en door het diepzwart van OLED valt dit mooi samen met de zwarte toetsen van het toetsenbord. Maar een volwaardig OLED-scherm is toch wat anders dan een langwerpig stukje scherm boven je toetsenbord.

Naast LCD gebruikt Apple ook nog mini-LED voor de 2021 MacBook Pro in 14- en 16-inch. mini-LED heeft diverse voordelen die je ook bij OLED vindt, zoals diepere zwartinten en mooiere kleuren. Maar zowel OLED als mini-LED hebben hun eigen voor- en nadelen.