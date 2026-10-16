Lees hieronder ons oorspronkelijke artikel van 7 augustus 2025.

Releasedatum MacBook met OLED

Er is onder experts nog altijd geen consensus over wanneer de eerste MacBook met een OLED-scherm verschijnt. Volgens het Koreaanse medium ETNews zou Apple in 2025 een 16-inch MacBook Pro met OLED lanceren, gevolgd door een 14-inch model in 2026. Analisten van Omdia denken daarentegen dat beide modellen pas in 2026 op de markt komen met OLED-schermen – een voorspelling die zij in mei 2024 opnieuw bevestigden. In augustus 2025 sluit ook de Koreaanse website dealsite.co.kr zich daarbij aan en meldt bovendien dat Samsung Display als enige leverancier van deze OLED-panelen zal optreden. In 2025 hebben we in ieder geval geen OLED MacBooks gezien, maar het lijkt er dus steeds meer op dat dit in 2026 wel het geval wordt.

Display-expert Ross Young houdt een bredere marge aan en verwacht dat Apple in 2026 of 2027 met een OLED-MacBook Pro komt. The Elec zet in op 2027, al baseren zij zich uitsluitend op de ontwikkelingen bij Samsung Display. Het is dan ook goed mogelijk dat andere leveranciers van Apple hun OLED-schermen al eerder gereed hebben.

Hieronder zie je de roadmap die Omdia verspreidde:

Bij Apple is het vaak verstandig om een slag om de arm te nemen als het om releasedata gaat. Apple wacht liever iets langer, dan een product snel op de markt te brengen als het nog niet helemaal klaar is. Een introductie in de loop van 2026 of 2027 ligt daarom meer voor de hand.

De release zou er daarom als volgt uit kunnen zien:

Omdia heeft een iets andere planning en spreekt van een opvouwbare 20-inch iPad Pro, 13- en 15-inch MacBook Air, iPad mini en twee externe displays van 32-inch en 42-inch in 2027. Daarnaast verwacht Omdia een iMac met OLED in drie formaten.

Lees ook onze vooruitblik over iPads met OLED-scherm.