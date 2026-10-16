Gerucht: ‘Dit is de releasedag van de OLED MacBook Pro’
Enkele concurrenten van Apple zijn met hun laptops al overgestapt naar OLED-schermen. Apple nog niet: de MacBook Pro is sinds 2021 voorzien van een mini-LED scherm en de MacBook Air heeft een LCD-scherm. Maar daar blijft het niet bij: Apple zou bezig zijn om eigen OLED-displays voor de MacBook te ontwikkelen. Wanneer kunnen we die OLED MacBooks verwachten?
Lees hieronder ons oorspronkelijke artikel van 7 augustus 2025.
Releasedatum MacBook met OLED
Er is onder experts nog altijd geen consensus over wanneer de eerste MacBook met een OLED-scherm verschijnt. Volgens het Koreaanse medium ETNews zou Apple in 2025 een 16-inch MacBook Pro met OLED lanceren, gevolgd door een 14-inch model in 2026. Analisten van Omdia denken daarentegen dat beide modellen pas in 2026 op de markt komen met OLED-schermen – een voorspelling die zij in mei 2024 opnieuw bevestigden. In augustus 2025 sluit ook de Koreaanse website dealsite.co.kr zich daarbij aan en meldt bovendien dat Samsung Display als enige leverancier van deze OLED-panelen zal optreden. In 2025 hebben we in ieder geval geen OLED MacBooks gezien, maar het lijkt er dus steeds meer op dat dit in 2026 wel het geval wordt.
Display-expert Ross Young houdt een bredere marge aan en verwacht dat Apple in 2026 of 2027 met een OLED-MacBook Pro komt. The Elec zet in op 2027, al baseren zij zich uitsluitend op de ontwikkelingen bij Samsung Display. Het is dan ook goed mogelijk dat andere leveranciers van Apple hun OLED-schermen al eerder gereed hebben.
Hieronder zie je de roadmap die Omdia verspreidde:
Bij Apple is het vaak verstandig om een slag om de arm te nemen als het om releasedata gaat. Apple wacht liever iets langer, dan een product snel op de markt te brengen als het nog niet helemaal klaar is. Een introductie in de loop van 2026 of 2027 ligt daarom meer voor de hand.
De release zou er daarom als volgt uit kunnen zien:
|Product
|Mogelijke release
|iPad Pro
|2024 (reeds verschenen)
|16-inch MacBook Pro
|2026
|14-inch MacBook Pro
|2026
|13- en 15-inch MacBook Air
|2027 of later
|11- en 13-inch iPad Air
|2026 of 2027
|8,7-inch iPad mini
|2026 of 2027
Omdia heeft een iets andere planning en spreekt van een opvouwbare 20-inch iPad Pro, 13- en 15-inch MacBook Air, iPad mini en twee externe displays van 32-inch en 42-inch in 2027. Daarnaast verwacht Omdia een iMac met OLED in drie formaten.
Lees ook onze vooruitblik over iPads met OLED-scherm.
Wat kunnen we van OLED MacBooks verwachten?
Het duurt dus nog wel even voordat we de eerste MacBook Pro met OLED-scherm gaan zien. Apple gaf de MacBook Pro in 2021 een redesign, dus eind 2026 of begin 2027 zou er weer een aanpassing van het design kunnen plaatsvinden. Voorbeelden van mogelijke verbeteringen zijn het verdwijnen van de notch, waarbij er een Face ID-camera achter het zwarte deel van het display wordt geplaatst. Nieuwste geruchten bevestigen het nieuws van een redesign in 2026.
Het scherm zal een van de grootste verbeteringen zijn. Bij de iPad Pro’s met OLED sprak analist Ross Young al over enkele wereldprimeurs en zijn voorspellingen bleken achteraf goed te kloppen.
First OLED tablets with LTPO, first OLED tablets with a tandem stack, brightest and longest life OLEDs in tablets, lightest and thinnest OLEDs in tablets as well due to glass thinning and TFE.– Ross Young
Daarnaast biedt Apple de iPad Pro en MacBook Pro nu aan met nano-textuur, waardoor er minder reflecties zijn. Dergelijke vernieuwingen kunnen we ook bij de MacBook Pro OLED-schermen verwachten, met nog dunnere schermen, een lichter gewicht en een langere batterijduur.
Er zitten nog meer veranderingen aan te komen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple een MacBook met touchscreen uitbrengen.
MacBooks met OLED-scherm: eerdere geruchten
Er gaan al langer geruchten over MacBooks met OLED-scherm. Hieronder vind je een round-up van diverse geruchten die in de loop van de tijd de kop opdoken.
OLED al eerder gebruikt in MacBooks
De OLED-techniek geen onbekende voor de MacBooks. De MacBook Pro had jarenlang een aanraakgevoelig langwerpige OLED-strip boven het toetsenbord, genaamd de Touch Bar. Dat Apple daarbij voor OLED had gekozen, was ook vrij logisch. De Touch Bar toont overwegend zwarte kleuren en door het diepzwart van OLED valt dit mooi samen met de zwarte toetsen van het toetsenbord. Maar een volwaardig OLED-scherm is toch wat anders dan een langwerpige strip boven je toetsenbord.
Naast LCD gebruikt Apple mini-LED sinds de MacBook Pro 2021. mini-LED heeft diverse voordelen die je ook bij OLED vindt, zoals diepere zwartinten en mooiere kleuren. Maar zowel OLED als mini-LED hebben hun eigen voor- en nadelen. Lees ook onze aparte uitlegartikelen over deze twee schermtechnieken:
- Alles over OLED schermen in de iPhone, iPad en MacBook: voordelen en nadelen
- Welke Apple-devices hebben een mini-LED scherm (en wat zijn de voordelen)?
- 7 november 2024, 17:22: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.
- 7 november 2024, 17:22: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.
- 12 oktober 2023, 08:38: Ross Young heeft zijn verwachtingen bijgesteld en ziet in 2026 de eerste OLED MacBooks. We hebben daarom het artikel een update gegeven.
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MacBook Air
De MacBook Air is Apple's lichtste en meest compacte MacBook uit de line-up. De MacBook Air kenmerkt zich door het dunne design en het lichte gewicht. De meest actuele modellen zijn de MacBook Air 13- en 15-inch met Apple's M4-chip (begin 2025). Het schermformaat van 13-inch zit al jarenlang in het assortiment bij Apple en in juni 2023 kwam er een 15-inch variant bij. De MacBook Air is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en compacte laptop. Hij is beschikbaar in vier kleuren en opslagcapaciteiten en heeft een Magic Keyboard met Touch ID-sensor. Alles over de MacBook Air, de MacBook kopen en MacBooks vergelijken lees je hier.
4 reacties
Ruvas
Ik hoop liever dat pro motion 120hz na de air komt dan oled.
Fred
Ben benieuwd, Asus had een leuk laptopje met een Oled scherm en dat was echt super, alleen…… oversaturated, dus niet ideaal voor fotobewerking, Macbook Air is misschien ook niet de ideale foto editor, dus dat maakt niet zoveel uit, of Apple weet een super calibratie van de kleuren te doen.
Paul Scholten
Ben ook benieuwd wanneer Face ID naar de Mac komt.
Redactie iCulture.nl iCulture
(Red.) Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.