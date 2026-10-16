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Samenvatting: dit heeft Apple tijdens de ‘Welcome home’-experience aangekondigd
MacBook Air M2

Gerucht: ‘Dit is de releasedag van de OLED MacBook Pro’

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Apple heeft plannen om MacBooks met OLED-scherm te maken, ter vervanging van de huidige mini-LED-schermen. Maar wanneer komt de eerste MacBook met OLED-display op de markt? In dit artikel verzamelen we alle geruchten. Er wordt al een specifieke datum genoemd.
Redactie iCulture.nl -

Enkele concurrenten van Apple zijn met hun laptops al overgestapt naar OLED-schermen. Apple nog niet: de MacBook Pro is sinds 2021 voorzien van een mini-LED scherm en de MacBook Air heeft een LCD-scherm. Maar daar blijft het niet bij: Apple zou bezig zijn om eigen OLED-displays voor de MacBook te ontwikkelen. Wanneer kunnen we die OLED MacBooks verwachten?

Het komt nu echt dichterbij. Eerder deze week werd duidelijk dat Apple nóg een ‘Experience’ in oktober gepland heeft. Hier wordt onder meer de nieuwe MacBook Pro met OLED-scherm verwacht. Volgens nieuwe geruchten, afkomstig van betrouwbare analist Mark Gurman, zou de release op 6 november 2026 zijn. Deze datum zou ook een logische datum zijn voor Apple, want producten worden vaak op vrijdagen uitgebracht.

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Dat Apple aan MacBooks met een OLED-scherm werkt, is al langer geen geheim meer. Nu meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Elec dat alles volgens planning verloopt en dat de eerste modellen in het najaar van 2026 moeten verschijnen.

Samsung Display – de beoogde leverancier van de OLED-panelen – zou in mei starten met de massaproductie. Het doel is om voor het einde van het jaar ruim twee miljoen schermen aan Apple te leveren.

Het zou gaan om nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen met M6-chip, waarvan alle varianten dit keer wél gelijktijdig worden uitgebracht. Bij de huidige generatie met M5-chip was dat nog niet het geval; op de M5 Pro- en M5 Max-versies wachten we nog steeds. Deze modellen worden op korte termijn verwacht, maar dus nog met hetzelfde display als nu.

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Lees hieronder ons oorspronkelijke artikel van 7 augustus 2025.

Releasedatum MacBook met OLED

Er is onder experts nog altijd geen consensus over wanneer de eerste MacBook met een OLED-scherm verschijnt. Volgens het Koreaanse medium ETNews zou Apple in 2025 een 16-inch MacBook Pro met OLED lanceren, gevolgd door een 14-inch model in 2026. Analisten van Omdia denken daarentegen dat beide modellen pas in 2026 op de markt komen met OLED-schermen – een voorspelling die zij in mei 2024 opnieuw bevestigden. In augustus 2025 sluit ook de Koreaanse website dealsite.co.kr zich daarbij aan en meldt bovendien dat Samsung Display als enige leverancier van deze OLED-panelen zal optreden. In 2025 hebben we in ieder geval geen OLED MacBooks gezien, maar het lijkt er dus steeds meer op dat dit in 2026 wel het geval wordt.

Display-expert Ross Young houdt een bredere marge aan en verwacht dat Apple in 2026 of 2027 met een OLED-MacBook Pro komt. The Elec zet in op 2027, al baseren zij zich uitsluitend op de ontwikkelingen bij Samsung Display. Het is dan ook goed mogelijk dat andere leveranciers van Apple hun OLED-schermen al eerder gereed hebben.

Hieronder zie je de roadmap die Omdia verspreidde:

Apple OLED roadmap Omdia

Bij Apple is het vaak verstandig om een slag om de arm te nemen als het om releasedata gaat. Apple wacht liever iets langer, dan een product snel op de markt te brengen als het nog niet helemaal klaar is. Een introductie in de loop van 2026 of 2027 ligt daarom meer voor de hand.

De release zou er daarom als volgt uit kunnen zien:

ProductMogelijke release
iPad Pro2024 (reeds verschenen)
16-inch MacBook Pro2026
14-inch MacBook Pro2026
13- en 15-inch MacBook Air2027 of later
11- en 13-inch iPad Air2026 of 2027
8,7-inch iPad mini2026 of 2027

Omdia heeft een iets andere planning en spreekt van een opvouwbare 20-inch iPad Pro, 13- en 15-inch MacBook Air, iPad mini en twee externe displays van 32-inch en 42-inch in 2027. Daarnaast verwacht Omdia een iMac met OLED in drie formaten.

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Wat kunnen we van OLED MacBooks verwachten?

Het duurt dus nog wel even voordat we de eerste MacBook Pro met OLED-scherm gaan zien. Apple gaf de MacBook Pro in 2021 een redesign, dus eind 2026 of begin 2027 zou er weer een aanpassing van het design kunnen plaatsvinden. Voorbeelden van mogelijke verbeteringen zijn het verdwijnen van de notch, waarbij er een Face ID-camera achter het zwarte deel van het display wordt geplaatst. Nieuwste geruchten bevestigen het nieuws van een redesign in 2026.

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De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 of 2027 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

Het scherm zal een van de grootste verbeteringen zijn. Bij de iPad Pro’s met OLED sprak analist Ross Young al over enkele wereldprimeurs en zijn voorspellingen bleken achteraf goed te kloppen.

First OLED tablets with LTPO, first OLED tablets with a tandem stack, brightest and longest life OLEDs in tablets, lightest and thinnest OLEDs in tablets as well due to glass thinning and TFE.

– Ross Young

Daarnaast biedt Apple de iPad Pro en MacBook Pro nu aan met nano-textuur, waardoor er minder reflecties zijn. Dergelijke vernieuwingen kunnen we ook bij de MacBook Pro OLED-schermen verwachten, met nog dunnere schermen, een lichter gewicht en een langere batterijduur.

Er zitten nog meer veranderingen aan te komen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple een MacBook met touchscreen uitbrengen.

MacBooks met OLED-scherm: eerdere geruchten

Er gaan al langer geruchten over MacBooks met OLED-scherm. Hieronder vind je een round-up van diverse geruchten die in de loop van de tijd de kop opdoken.

In nieuwe berichtgeving schrijft Bloomberg meer over de MacBook Pro van eind 2026, al kan deze ook in ‘begin 2027’ komen. Deze krijgt volgens de berichtgeving niet alleen een OLED-scherm, maar ook een touchscreen. Om te voorkomen dat het scherm tijdens het aanraken te veel heen en weer beweegt, zou Apple ook een nieuw scharniersysteem ontwikkelen. Daarnaast wordt de uitsnede (‘notch’) voor de camera een stuk kleiner, waardoor je dus meer van het scherm ziet – en dat alles in een dunnere behuizing.

Ben je dus geïnteresseerd in een nieuwe MacBook Pro, maar heb je er geen haast mee? Dan lijkt het dus verstandig om nog even te wachten op de grote upgrade. De onlangs aangekondigde MacBook Pro met M5-chip is naast de verbeterde chip ongewijzigd gebleven.

Er zijn weer nieuwe geruchten opgedoken waaruit blijkt dat de OLED MacBook Pro weer een stapje dichterbij is. Dealsite.co.kr meldt dat Samsung Display de leverancier wordt voor de OLED-schermen voor deze nieuwe MacBook Pro. Analisten van Omdia claimen daarbij ook dat het tijdbestek van eind 2026 ruim haalbaar.

Een MacBook Air met OLED-scherm zou nog langer op zich kunnen laten wachten. Dit zou het gevolg zijn van de tegenvallende verkoopresultaten van de iPad Pro met OLED-scherm, waardoor dit type scherm gebruikers minder zou aanspreken om over te stappen dan gehoopt. Apple zou daarom op zoek zijn naar lagere prijzen voor OLED-schermen en dat kan gevolgen hebben voor de release.

Sowieso staat de MacBook Pro als eerste op de planning om een OLED-scherm te krijgen, met pas later de MacBook Air.

Volgens analist Jeff Pu van Haitong Intl Tech Research krijgt de MacBook Pro een OLED-scherm, maar kan dat nog wel even duren. Pu denkt dat Apple erop mikt om in 2024 een iPad Pro met OLED-scherm uit te brengen en daarvan 10 miljoen stuks verwacht te verkopen. Ergens halverwege 2026 moeten dan de 14-inch en 16-inch MacBook Pro volgen. Op dit moment is de MacBook Pro voorzien van een mini-LED-scherm, dat Apple Liquid Retina XDR noemt.

Hoewel de mini-LED-schermen die in de MacBook Pro worden gebruikt goed zijn ontvangen, hebben OLED-schermen nog een aantal voordelen. Apple gebruikt ze al sinds de iPhone X in de smartphones. Een nadeel is dat OLED-schermen gevoeliger kunnen zijn voor doorbranden van het scherm.

Analist Ross Young geeft een update van zijn eerdere voorspellingen. Tijdens een webinar zei Young dat het nog wel een paar jaar duurt voordat de productiepartners van Apple hun massaproductie klaar zijn voor massaproductie van OLED-schermen voor MacBooks. Hij verwacht daarom dat er pas in 2026 of 2027 op z’n vroegst MacBook Pro’s met OLED-scherm uitkomen. Wel denkt Young dat er in 2024 al iPad Pro’s met OLED-scherm te koop zijn. De iPad Air en iPad mini volgen dan in 2026. Tot die tijd zullen ze voorzien zijn van LCD-schermen.

Volgens display-expert Ross Young is Apple bezig om een 13,4-inch OLED-scherm voor de MacBook Air te ontwikkelen. Dit is iets kleiner dan het huidige formaat LCD-scherm van 13.6 inch. Young denkt echter dat de MacBook Pro pas in 2026 een OLED-scherm krijgt. Tot die tijd richt Apple zich op OLED-schermen voor tablets, zoals de iPad Pro. Eerder meldde Young dat hij een MacBook Air met OLED-scherm in 2024 verwacht.

Informatie uit de productieketen maakt ook duidelijk dat er momenteel een 13-inch MacBook Air met 6e generatie OLED-scherm in ontwikkeling is en dat Samsung Display de enige toeleverancier zal zijn. De MacBook Pro zal een geavanceerder OLED-scherm van de 8e generatie krijgen, meldt The Elec.

Ook zouden Apple’s plannen om OLED-schermen voor de iPad Pro te maken goed op schema liggen. Samsung maakt ze voor het 11-inch model terwijl LG zowel de 11-inch als de 12,9-inch produceert. Mogelijk komen volgend jaar eerst de iPads met OLED uit, gevolgd door de MacBook Pro en daarna pas de MacBook Air.

Analist Ming-Chi Kuo vertelt in een serie tweets dat in 2024 de eerste MacBooks met OLED-scherm op de markt komen. Kuo weet niet of de MacBook Air of MacBook Pro als eerste aan de beurt is.

Eerder noemde display-analist Ross Young ook al dat de MacBook in 2024 een OLED-scherm krijgt. Young is goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom display’s in Apple’s aankomende producten en heeft in het verleden vaker juiste voorspellingen gedaan. Hij zegt dat Apple in 2024 een 13-inch MacBook Air gaat uitbrengen, voorzien van een OLED-display. Dat zou een flinke upgrade zijn ten opzichte van de huidige MacBook Air. Met OLED kan Apple een hogere resolutie, mooiere kleuren en diepere zwarttinten tonen ten opzichte van de huidige schermtechniek in de MacBook Air.

Andere specificaties over het scherm van MacBook Air 2024 geeft de analist niet. Wel voegt hij eraan toe dat er in 2024 ook een nieuwe 11-inch en 12,9-inch iPad Pro met OLED-schermen verwacht worden. Ook dat zou voor die devices een upgrade zijn ten opzichte van de bestaande displays. Er gaan al veel langer geruchten over iPads met een OLED-scherm.

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OLED al eerder gebruikt in MacBooks

De OLED-techniek geen onbekende voor de MacBooks. De MacBook Pro had jarenlang een aanraakgevoelig langwerpige OLED-strip boven het toetsenbord, genaamd de Touch Bar. Dat Apple daarbij voor OLED had gekozen, was ook vrij logisch. De Touch Bar toont overwegend zwarte kleuren en door het diepzwart van OLED valt dit mooi samen met de zwarte toetsen van het toetsenbord. Maar een volwaardig OLED-scherm is toch wat anders dan een langwerpige strip boven je toetsenbord.

Naast LCD gebruikt Apple mini-LED sinds de MacBook Pro 2021. mini-LED heeft diverse voordelen die je ook bij OLED vindt, zoals diepere zwartinten en mooiere kleuren. Maar zowel OLED als mini-LED hebben hun eigen voor- en nadelen. Lees ook onze aparte uitlegartikelen over deze twee schermtechnieken:

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Revisiegeschiedenis
  • 7 november 2024, 17:22: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.
  • 7 november 2024, 17:22: Artikel bijgewerkt met de nieuwste info.
  • 12 oktober 2023, 08:38: Ross Young heeft zijn verwachtingen bijgesteld en ziet in 2026 de eerste OLED MacBooks. We hebben daarom het artikel een update gegeven.
Lees de 4 reacties

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MacBook Air

De MacBook Air is Apple's lichtste en meest compacte MacBook uit de line-up. De MacBook Air kenmerkt zich door het dunne design en het lichte gewicht. De meest actuele modellen zijn de MacBook Air 13- en 15-inch met Apple's M4-chip (begin 2025). Het schermformaat van 13-inch zit al jarenlang in het assortiment bij Apple en in juni 2023 kwam er een 15-inch variant bij. De MacBook Air is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en compacte laptop. Hij is beschikbaar in vier kleuren en opslagcapaciteiten en heeft een Magic Keyboard met Touch ID-sensor. Alles over de MacBook Air, de MacBook kopen en MacBooks vergelijken lees je hier.

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4 reacties

Ik hoop liever dat pro motion 120hz na de air komt dan oled.

Reageer op Ruvas Ruvas citeren

Ben benieuwd, Asus had een leuk laptopje met een Oled scherm en dat was echt super, alleen…… oversaturated, dus niet ideaal voor fotobewerking, Macbook Air is misschien ook niet de ideale foto editor, dus dat maakt niet zoveel uit, of Apple weet een super calibratie van de kleuren te doen.

Reageer op Fred Fred citeren

Ben ook benieuwd wanneer Face ID naar de Mac komt.

Reageer op Paul Scholten Paul Scholten citeren

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