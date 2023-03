Xcode 14.1 of nieuwer verplicht voor apps

Apple heeft de ontwikkelaars gewaarschuwd dat ze vanaf 25 april met strengere eisen te maken krijgen. Ontwikkelaars kunnen nog snel een (bugfix-)update van de app uitbrengen als ze nog niet naar Xcode 14.1 zijn overgestapt. Na die datum is het verplicht om gebruik te maken van Xcode 14.1 of nieuwer. Momenteel is in de Mac App Store overigens al versie 14.2 te downloaden en versie 14.3 verschijnt binnenkort. Apple brengt periodiek updates aan in de vereisten om nieuwe en vernieuwde apps aan te leveren. Dit is bedoeld om te zorgen dat ze altijd de nieuwste ontwikkeltools gebruiken.



De eis voor Xcode 14.1 heeft te maken met compatibiliteit met iOS 16 iPadOS 16 en dergelijke. Voor wie er niet vertrouwd mee is: Xcode is de tool die ontwikkelaars gebruiken om apps te maken voor Apple’s verschillende platformen, waaronder iOS watchOS en tvOS . Je hebt een Mac met minimaal macOS Monterey 12.5 of nieuwer voor nodig. Het bevat tools voor allerlei nieuwe functies, zoals Live Activiteiten en Metal 3. In watchOS 9 zit ondersteuning voor rijkere complicaties op de wijzerplaat en VoIP-gesprekken. Iedereen kan deze tool gratis downloaden en gebruiken om apps te ontwikkelen, maar wil je je app ook beschikbaar stellen in de App Store , dan zul je een betaald ontwikkelaarsaccount van €100 per jaar moeten afsluiten. Dit geeft je ook meteen recht om de nieuwste ontwikkelaarsbeta’s te installeren, waarvan zojuist iOS 16.5 beta is verschenen.

Het ontwikkelen van apps kan spelenderwijs met Swift Playgrounds of met Apple’s eigen programmeertaal Swift. Maar zelfs met Playgrounds kun je al een echte app maken die je kunt aanmelden voor het reviewproces van de App Store.