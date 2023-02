Er is meer informatie gelekt over de toekomstige speakers Sonos Era 100 en Era 300. Het zou gaan om twee nieuwe modellen, respectievelijk een middenklasser en een opvolger van de Play One. Beide speakers zouden extra concurrentie voor de HomePod kunnen opleveren.

Update 21 februari 2023: Via The Verge zijn opnieuw aanstaande producten van Sonos uitgelekt. Naast productfoto’s en functies zijn ook de vermoedelijke adviesprijzen en releasedatum van de Era 300 en 100 onthuld. Ze komen vermoedelijk eind maart 2023 in de winkel, beide met Bluetooth en een usb-c-aansluiting.



Sonos Era 300

De Sonos Era 300 stond eerder bekend onder de codenaam Optimo 2 en zit qua formaat tussen de Sonos One en Sonos Five in. De speakerfabrikant verkocht eerder al een tussenmodel met de naam Play:3, maar die werd in 2020 van de markt gehaald omdat de processorkracht niet meer toereikend zou zijn voor de hedendaagse functies. De Era 300 beschikt over zes drivers voor ruimtelijk geluid en Dolby Atmos. Je kunt ze ook gebruiken als achterste luidsprekers in een home cinema-opstelling.

Volgens The Verge zal de Era 300 aanvankelijk nog geen Dolby Atmos voor Apple Music ondersteunen. De enige manier om toch ruimtelijke muziek te horen is voorlopig via Amazon Music Unlimited. De Era-speakers krijgen naar verluid ook ingebouwde autotuning via Trueplay, genaamd ‘quick tuning’. Tot nu toe had je hiervoor een iPhone of iPad nodig. De speakers analyseren de kamer met hun ingbouwde microfoons en passen daarop het geluid aan.

Beide speakers zijn voorzien van Bluetooth 5.0, wifi 6 en AirPlay 2. Waarschijnlijk zal ook Siri worden ondersteund, maar het is mogelijk dat Google Assistent ontbreekt vanwege een juridisch geschil tussen beide bedrijven. Qua aansluitingen zit er usb-c line-in op, zodat je een fysieke verbinding kunt maken met een ander apparaat. Een 3,5mm poort ontbreekt echter en voor Ethernet zul je een speciale dongle moeten kopen, die je aansluit op de usb-c-poort. Qua prijs zal de Sonos Era 300 ongeveer 450 dollar gaan kosten, wat in Europa rond de 500 euro zal betekenen. De Sonos Five blijft volgens geruchten in het assortiment.

Sonos Era 100

De goedkopere Era 100 is de vermoedelijke opvolger van de Sonos One. Qua uiterlijk zijn er sterke overeenkomsten en ook het formaat is ongeveer gelijk. Er zit een extra tweeter in en een grotere midwoofer, waardoor het geluid iets verbeterd is in vergelijking met de Sonos One. Het stereogeluid klinkt beter en de diepe tonen komen beter uit de verf. Deze speaker is niet bedoeld voor ruimtelijk geluid. De Sonos Era 100 zal vermoedelijk voor 250 dollar in de winkel liggen, wat in Europa tegen de 300 euro kan uitpakken. Beide speakers liggen volgens The Verge rond eind maart in de winkel.



De Sonos Era 100 lijkt een vervanger van de Sonos One te worden.

Update 7 februari 2023: Afgelopen augustus lekte al de eerste informatie uit over nieuwe Sonos-speakers, destijds met codenaam Optimo. Op basis van deze informatie had The Verge een render gemaakt (zie onderstaand). Later doken er nog meer details op via de FCC en een Canadese toezichthouder. Inmiddels heeft The Verge opnieuw meer informatie over de aankomende speakers gepubliceerd. Uit gelekte info blijkt dat de twee speakers door het leven gaan als Era 300 en Era 100. De Era 300 is het nieuwe topmodel, met ondersteuning voor ruimtelijke audio via Dolby Atmos. Door het design wordt het geluid alle kanten op gestuurd. Het zou de beste geluidskwaliteit leveren die Sonos ooit uitgebracht heeft, zo zegt de bron. Maar er is nog meer gelekt, ook over andere modellen.



‘Sonos Optimo wordt Era 300 en Era 100’

De Era 300 krijgt naast wifi 6 (zoals eerder al gelekt was) ook ondersteuning voor usb-c line-in en mogelijk Bluetooth-verbinding. Het lijkt er echter niet op dat het hier gaat om een draadloze speaker. Het gaat in het geval van de Era 300 om een smart speaker, met ingebouwde microfoons en ondersteuning voor stemassistenten. Sonos werkt nu al samen met de Google Assistent en Amazon Alexa en heeft ook zijn eigen stemassistent (nog niet in het Nederlands). Maar de nieuwe Sonos Era 300 zou in ieder geval een directe concurrent worden van de HomePod-speaker, aangezien beide speakers focussen op hoge geluidskwaliteit en slimme functies.

De tweede variant is de Era 100. Dat is dus een wat kleiner en goedkoper model en moet mogelijk de opvolger worden van de Sonos One. The Verge speculeert dat er ook een Era 100 SL komt, waar dus geen microfoons in zitten. Ook de Era 100 zou ondersteuning bieden voor Dolby Atmos. Zowel de Era 300 als de Era 100 zouden automatische tuning ondersteunen.

‘Ook nieuwe Sonos Move in de maak’

In 2023 zou Sonos ook een nieuwe versie van de Sonos Move uit willen brengen. De Sonos Move was de eerste draagbare Sonos-speaker met Bluetooth ingebouwd. Deze speaker is vooral bedoeld voor in en rondom het huis, gezien het grote formaat en het gewicht. Het is dus geen speaker die je even zomaar in je tas doet om mee te nemen naar het strand, want daar is de Sonos Roam voor bedoeld. De huidige Sonos Move werd in 2019 uitgebracht. Lees ook onze review van de Sonos Move uit 2019.

Sonos Move zwart Sonos Move wit

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 19 december 2022

Sonos Optimo 2 met wifi 6

Bij de Federal Communications Commission is een nieuwe speaker met de naam S39 te vinden. De FCC test alle apparaten met draadloze functies voordat ze in de Verenigde Staten op de markt toegelaten worden. Het zou gaan om een speaker in de nieuwe Optimo-lijn waarbij de Optimo 2 het topmodel is. Deze speaker kan behalve met 2,4GHz, 5GHz en 6GHz wifi ook verbinding maken via Bluetooth. Dat laatste is niet gebruikelijk voor Sonos-speakers; alleen de draagbare Sonos Move en Roam hebben het.



Daarnaast is er nog een tweede product gesignaleerd bij de Canadese toezichthouder. Deze heeft de codenaam S41 en werkt ook met wifi 6. Dit zou een vervanger van een huidig product zoals de Sonos One kunnen zijn. Het is de eerste keer dat Sonos-speakers support voor wifi 6 krijgen.

Sonos Optimo 2 wordt nieuw topmodel

The Verge heeft een 3D-model gemaakt van de aanstaande Sonos Optimo 2 speaker. Volgens de site heeft Sonos in 2022 vooral producten voor de middenklasse uitgebracht en zal er in 2023 meer aandacht zijn voor duurdere modellen. De Optimo 2 moet een high-end speaker worden, waarvan al afbeeldingen zijn gelekt. Het bouwt qua design voort op bestaande producten zoals de Sonos One, Five, Arc, Beam en Roam. Het gaat om de best klinkende speaker die Sonos ooit heeft gemaakt, met meerdere drivers die de muziek in alle richtingen verspreiden. Hij zal waarschijnlijk verkrijgbaar zijn in de gebruikelijke kleuren zwart en wit.

Qua formaat zal het in de buurt van de Sonos Five komen. Er zit twee keer zoveel RAM in en acht keer zoveel flashgeheugen als in eerdere Sonos-speakers. Dit belooft een lange periode van software-updates. Een andere interessante eigenschap is dat er een usb-c-ingang aanwezig is voor het afspelen van audio vanaf een gekoppeld apparaat. Alleen de Sonos Five heeft dat momenteel. De Optimo 2 zal ook maximale prestaties bieden als het om Dolby Atmos gaat.

Sonos zou ook nog de Optimo 1 en Optimo 1 SL willen uitbrengen. De letters SL geven aan dat er geen microfoon in zit. Mogelijk wordt de Optimo 2 een opvolger van de Sonos 5, die al een tijdje geen redesign heeft gehad. De Optimo 1 en 1 SL kunnen dan speciaal bedoeld zijn als satellietspeakers voor je surround sound-systeem rondom de tv.