Sonos-storing treft Apple Music-gebruikers al dagenlang

Het gaat volgens Sonos om een aanhoudende “grote storing” met de Apple Music-integratie. Dit houdt in dat je Apple Music momenteel niet vanuit de Sonos-app kunt aansturen. Op Reddit zeggen gebruikers dat ze geen toegang hebben tot hun bibliotheek, anderen hebben het probleem dat ze op willekeurige momenten worden afgemeld bij hun Apple Music-account. Opnieuw aanmelden lukt niet. De storing zou al sinds dinsdag spelen.

Sonos erkent storing en werkt aan oplossing

Op de systeemstatuspagina heeft Sonos de storing bevestigd en zegt aan een oplossing te werken. Een tijdlijn wordt niet gegeven. Ook is niet bekend of de storing ligt bij Sonos of bij Apple Music zelf. Dat gezegd hebbende: Apple Music werkt via alle andere kanalen wel gewoon.

We’ve identified a problem with Apple Music on Sonos and are working with them on a fix. You may not see all results while browsing Apple Music on the Sonos app until this is resolved.

Volgens Sonos gaat het erom dat je niet alle resultaten te zien krijgt als je Apple Music in de Sonos-app gebruikt. De gebruikers op Reddit melden ondertussen ook heel andere problemen. De Sonos-integratie met Apple Music geeft je normaal gesproken toegang tot de volledige Apple Music-catalogus, waarna je alle nummers kunt afspelen. Je kunt ook afspeellijsten, favorieten en dergelijke beluisteren. Heb je last van de storing, dan kun je het beste Apple Music op een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld door vanuit de Muziek-app via Airplay 2 naar je speakers te streamen.

Ondertussen is Sonos druk bezig om de Sonos-app weer op het gewenste niveau te krijgen. Het bedrijf kreeg veel kritiek toen in de app afgelopen mei volledig werd vernieuwd: belangrijke functies ontbraken en de app bleek regelmatig te crashen. Met een jaar extra garantie en beloftes dat er beter getest gaat worden, hoopt Sonos het vertrouwen van consumenten weer terug te winnen. Dat vertrouwen kreeg deze zomer een knauw toen bleek dat Sonos-speakers af te luisteren waren. Dit betreft overigens alleen de Sonos One onder heel specifieke omstandigheden (het lek werd eind 2023 gedicht).

Inmiddels kijkt Sonos ook weer vooruit: deze week werden de Sonos Arc Ultra en de Sonos Sub 4 onthuld, een nieuwe soundbar met bijbehorende subwoofer voor de tv.