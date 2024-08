In de nieuwste versie van de Sonos-app geeft de fabrikant je de mogelijkheid om terug te keren naar het oudere S1-systeem. Je verliest dan wel een aantal nieuwere functies. Pluspunt is dat je je audiosysteem weer op de betrouwbare, simpele manier kunt bedienen via de Sonos S1 Controller-app.

Om individuele Sonos-producten te downgraden naar S1, moeten ze eerst worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De tool die je hiervoor nodig hebt, zit enigszins verborgen in de nieuwe Sonos-app en het werkt alleen met de wat oudere producten zoals de Sonos One en Sonos Five. Nieuwere soundbars en speakers zoals de Era en Sonos Roam zijn niet te downgraden. Het lijkt op een noodgreep om te zorgen dat gebruikers van oudere speakers toch tevreden blijven.

Waarom Sonos downgraden?

Er kunnen twee redenen zijn om je Sonos-systeem te downgraden naar het oudere Sonos S1-systeem. Ten eerste is dat je problemen ondervindt met de vernieuwde app of bepaalde functies niet meer werkend krijgt en je niet langer wilt wachten tot Sonos dit heeft gefixt. Een andere reden is dat je oudere speakers hebt die nog prima functioneren en dat je niet van plan bent om in de nabije toekomst nog weer nieuwe Sonos-producten te kopen. Het downgraden gaat als volgt:

Open de nieuwe Sonos-app. Tik rechtsboven op het tandwiel en kies Ga naar het Help Center. Tik op Product downgraden naar S1.

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op netstroom en is teruggezet naar fabrieksinstellingen.

Deze Sonos-producten kun je downgraden naar Sonos S1

De volgende producten zijn te downgraden van de Sonos-app naar de S1 Controller-app:

Amp

Beam (Gen 1)

Boost

Connect (Gen 2)

Connect:Amp (Gen 2)

Move

One (Gen 1 + Gen 2)

Play:1

Play:3

Play:5 (Gen 2)

Playbar

Playbase

Port

Sub (Gen 1 + Gen 2)

SYMFONISK Boekenplank (Gen 1)

SYMFONISK Tafellamp (Gen 1)

De volgende producten zijn alléén geschikt voor de S1 Controller-app, dus die hoef je niet te downgraden:

Bridge

Connect (Gen 1)

Connect:Amp (Gen 1)

CR200

Play:5 (Gen 1) ZonePlayer 100

ZonePlayer 120

ZonePlayer 80

ZonePlayer 90

ZonePlayer S5

Goed om te weten is dat de S1 en S2 systemen niet in combinatie kunnen worden gebruikt. Heb je dus nieuwere speakers in huis, dan zul je te maken krijgen met twee verschillende multiroomsystemen die je met twee verschillende apps kunt aansturen. Vervolgens kun je ze onafhankelijk van elkaar bedienen. Op de website van Sonos vind je ook nog een uitleg, voor het geval je het downgraden toch een beetje te spannend vindt.