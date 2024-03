De nieuwe 15-inch MacBook Air is inmiddels een tijdje te koop. Wat ga je betalen voor deze nieuwkomer met M2-chip en zijn er al goede deals? Ja! We zetten de prijzen van de 15-inch MacBook Air voor je op een rijtje.

Nu aangekondigd en helemaal nieuw: de M3 MacBook Air in 13- en 15-inch! Apple belooft betere prestaties met dit nieuwe M3-model ten opzichte van de M2-variant. Lees hier alles over deze nieuwe MacBook Air en de vorige generaties.

Lees meer over deze nieuwe MacBook Air-modellen met M3-chip in het algemene artikel.

Hieronder zie je de adviesprijzen van de MacBook Air 2022 met M2-chip in twee uitvoeringen. Deze kun je vaak bij andere winkels goedkoper aantreffen (al zal het even duren voordat ze hun prijzen hebben aangepast op deze prijsverlaging bij Apple).

Vind je de nieuwe modellen toch nog net iets te duur, dan zou je ook kunnen kiezen voor het voorgaande model. Apple houdt deze in het assortiment als een goedkoper alternatief. Dit betekent overigens wel dat de MacBook Air met M1-chip is weggehaald en alleen nog bij andere winkels verkrijgbaar is (niet bij Apple).

In 2023 werd voor het eerst weer een 15-inch MacBook Air uitgebracht. Het is daardoor nog maar een jaar geleden dat mensen zijn overgestapt naar het model met M2-chip. Vanaf nu kun je de sprong maken naar de M3-chip, mocht je toch iets snellers nodig hebben.

Er is dus niet zoveel veranderd ten opzichte van het vorige model met M2, behalve dat er nu een snellere M3-chip in zit. Deze heeft echter dezelfde hoeveelheid kernen, opslag en RAM.

Wil je de allernieuwste MacBook Air 2024 met M3-chip kopen, dan moet je rekening houden met de volgende adviesprijzen. Apple kondigde deze nieuwe modellen begin maart 2024 aan. Ze zijn vanaf maandag 4 maart zijn te bestellen in de online Apple Store en vanaf vrijdag 8 maart worden da nde eerste modellen uitgeleverd aan klanten. Vanaf die datum zijn ze ook verkrijgbaar in de fysieke Apple Stores. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: van het goedkoopste instapmodel tot een upgrade met meer RAM en meer opslag. Wat dat allemaal moet kosten lees je hier.

De MacBook Air is Apple's lichtste en meest compacte MacBook uit de line-up. De MacBook Air kenmerkt zich door het dunne design, dat tot 2022 afliep aan de onderkant. De meest actuele modellen zijn de MacBook Air 13-inch met Apple's M2-chip (midden 2022) en MacBook Air 15-inch met M2-chip (midden 2023). De 13-inch versie heeft een 13,6-inch display. Eerdere modellen hadden een 13,3-inch scherm. Sinds juni 2023 is er ook een 15-inch variant van de MacBook Air, met een 15,3-inch schermformaat. Deze heeft dezelfde M2-chip, maar wel betere speakers. Beide actuele modellen met M2-chip hebben een nieuw design met een verbeterd display met notch. De MacBook Air is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en compacte laptop. Hij is beschikbaar in vier kleuren en opslagcapaciteiten en heeft een Magic Keyboard met Touch ID-sensor. Alles over de MacBook Air, de MacBook kopen en MacBooks vergelijken lees je hier.