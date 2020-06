Sonos-speakers zijn erg gewild, maar ze zijn vaak erg prijzig. Daarom zetten we hier toffe deals voor Sonos-producten voor je op een rijtje. Of je nu een Sonos One of Sonos Beam zoekt, er is altijd wel een scherpe aanbieding te vinden.

De beste Sonos-deal van dit moment: One en One SL

Op dit moment kun je profiteren van een deal bij Amazon NL op de Sonos One en de Sonos One SL. Dit zijn twee verschillende uitvoeringen van dezelfde speaker. Technisch en qua geluidskwaliteit zijn ze ook precies hetzelfde. Het enige verschil is dat er in de SL geen microfoons zitten, waardoor je niet afgeluisterd kan worden. Dat betekent ook dat je deze niet als slimme speaker kunt gebruiken. Zoek je een speaker als surround-set rond de tv, dan is de One SL dus ene prima keuze. Wil je een losse speaker in de badkamer waar je tegen kunt praten, dan is de One meer geschikt.

Check deze aanbieding:

Let op: zolang de voorraad strekt en zolang de actie duurt!

Waarom Sonos?

De Sonos-producten zijn erg populair, vooral vanwege het gebruiksgemak, maar ook omdat je weet wat je krijgt. De meningen over audiokwaliteit zijn altijd erg verdeeld, maar bij Sonos kunnen we het over één ding eens zijn: deze fabrikant biedt ondersteuning voor heel veel diensten en brengt regelmatig updates uit voor nieuwe functies. Zo wordt je systeem in de loop van de jaren steeds beter. Wat ook prettig is, is dat Sonos een overzichtelijk assortiment heeft, met modellen die lange tijd meegaan. Daardoor heb je na aankoop niet meteen het gevoel dat jouw product alweer snel verouderd is, zoals bij televisies het geval is. Verder zijn de producten erg waardevast, zodat je bij tweedehands verkoop nog een leuk bedrag krijgt.

Sonos deals

Sonos-speakers zijn vaak vrij prijzig, maar gelukkig zijn er altijd wel leuke deals te vinden. Hieronder zie je de prijzen voor enkele populaire producten van Sonos.

Sonos Five: de nieuwe high-end speaker

Sonos Beam: een compacte tv-speaker

Sonos Arc: de nieuwste high-end soundbar