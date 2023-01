Apple wil minder afhankelijk zijn van externe partijen zoals Samsung en LG en is daarom van plan om zelf schermen te gaan maken voor de verschillende Apple-devices. Te beginnen bij de Apple Watch Ultra in 2024.

Eigen schermtechnologie van Apple

De eerste Apple Watch met microled kunnen we mogelijk al in 2024 gaan zien. Bijzonder aan dit scherm zijn niet alleen de eigenschappen (helderder, mooiere kleuren), maar ook het feit dat Apple het scherm in eigen huis heeft ontwikkeld. Dat beweert Mark Gurman van Bloomberg. Apple is daarmee minder afhankelijk van externe partijen. Eerder werd al bekend dat Apple een eigen Bluetooth- en wifi-chip wil maken, om leverancier Broadcom aan de kant te zetten. Een plan om afscheid te nemen van de 5G-modems van Qualcomm, loopt echter minder vlot dan gehoopt.



Apple gaat zelf schermen ontwikkelen

De Apple Watch Ultra gaat volgens Bloomberg eind 2024 een microled-scherm maken, ontwikkeld door Apple zelf. Na het invoeren van microled voor de Apple Watch zullen andere apparaten zoals de IPhone aan de beurt zijn. Apple doet overigens alleen het ontwerp; de fabriek waar ze gemaakt wordt zal nog steeds van een externe toeleverancier zijn.

Bloomberg schrijft:

Apple Inc. is planning to start using its own custom displays in mobile devices as early as 2024, an effort to reduce its reliance on technology partners like Samsung and LG and bring more components in-house.

Apple zou al bezig zijn met het testen van microled-displays voor de Apple Watch. Deze hebben meerdere voordelen: ze zijn helderder, de kleuren zijn mooier en de kijkhoei is groter. Volgens bronnen die de schermen gezien hebben, lijkt het alsof de content “bovenop het scherm is geschilderd”. Apple zou al veel langer plannen hebben gehad om microled-schermen in te voeren, maar liep tegen technische problemen aan. Ook zou er een probleem zijn met de kosten voor grotere schermen, waardoor de aandacht nu eerst op de Apple Watch is gericht. Dat gebeurde eerder trouwens ook al bij OLED-schermen: ze werden eerst op de Apple Watch ingevoerd en maakten daarna de overstap naar de iPhone. Bij de iPad en MacBooks zitten we er nog op te wachten.

Apple zou al meerdere miljarden dollars hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van een eigen display-technologie en het zou binnen Apple een van de belangrijkste projecten zijn. De genoemde timing van 2024 kan nog verschuiven als er productieproblemen optreden of als er onvoldoende schermpjes geproduceerd kunnen worden. In 2023 verwachten we wel een vernieuwde Apple Watch, maar zonder veel nieuwe hardware-functies.