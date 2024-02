De Beats Solo 3 Wireless werd op 7 september 2016 e nwas nog dezelfde dag beschikbaar voor pre-order. Inmiddels zijn we ruim zeven jaar verder en is het tijd voor een opvolger: de Beats Solo 4. Dat blijkt uit code die in de iOS 17.4 Release Candidate is ontdekt. Er zitten meerdere verwijzingen naar de hoofdtelefoon in, ook afbeeldingen. Qua uiterlijk gaat de Beats Solo 4 veel lijken op zijn voorganger, maar met wat kleine aanpassingen die van de Beats Studio Pro zijn geleend. Ze hebben typenummer A3140.

Volgens de gelekte informatie komt de hoofdtelefoon in drie kleuren beschikbaar, waaronder zwart, blauw en roze. Ook ruimtelijke audio zou worden ondersteund, maar andere functies zijn nog niet duidelijk.

Het zal de eerste grote update voor Apple’s on-ear hoofdtelefoon in jaren worden. De Solo 3 is sinds 2016 in allerlei kleurvarianten verschenen (waaronder een variant met Mickey Mouse-opdruk), maar technisch gezien veranderde er niets. Wel wat het de eerste Beats-hoofdtelefoon met Apple’s W1-chip voor het gemakkelijk koppelen met verschillende apparaten. De hoofdtelefoon verscheen tegelijk met de allereerste AirPods.

De huidige Solo 3 gaat 40 uur mee op een batterijduur en is na 5 minuten opladen alweer klaar voor 3 uur muziek luisteren. Het nieuwe model zal beschikken over usb-c en dat is een hele verbetering ten opzichte van de micro-USB-poort die nog in het oude model zat. We raden dan ook niet aan om nu nog een Beats Solo 3 aan te schaffen, ook al is hij momenteel best redelijk geprijsd bij andere winkels dan Apple. Apple rekent er zelf momenteel nog €229,95 voor en dat is gezien de verouderde technologie echt niet meer aantrekkelijk.