Sonos is vooral bekend van de speakers en home cinema-sets, zoals de Sonos One, Sonos Beam en Sonos Arc. Sonos is onder Apple-gebruikers een populair merk, zeker sinds het moment dat AirPlay 2 ondersteund werd. Al jaren gaan er geruchten dat Sonos haar assortiment wil uitbreiden met een hoofdtelefoon. Al in januari 2019 schreven we dat Sonos zou werken aan een over-ear hoofdtelefoon en er zijn ook al patenttekeningen van een Sonos-hoofdtelefoon verschenen. Nu schrijft Bloomberg dat Sonos in een interne memo bevestigt dat er gewerkt wordt aan een of meerdere hoofdtelefoons. Een release is mogelijk al nabij.

‘Release Sonos hoofdtelefoon dichtbij’

In de interne memo spreekt Sonos CPO Maxime Bouvat-Merlin dat er verschuivingen plaats gaan vinden bij het ontwikkelteam van Sonos-producten en dat er daardoor banen gaan verdwijnen. In diezelfde memo staat ook dat er een speciaal team binnen Sonos is dat werkt aan hoofdtelefoons. Daarmee bevestigt het bedrijf min of meer dat het assortiment van speakers binnenkort uitgebreid wordt met dit type product. Daarnaast heeft Sonos ook teams die werken aan producten voor in huis, draagbare speakers en stembediening. In al deze categorieën is Sonos al actief.

Sonos zou dus al minstens vier jaar bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen hoofdtelefoon. Daarmee begeeft het bedrijf zich op een vrij drukke markt, waar merken als Bose, Sennheiser, Sony, Bowers & Wilkins en ook Apple met haar eigen AirPods Max en Beats-hoofdtelefoons de belangrijkste spelers zijn. Het is nog niet duidelijk hoe Sonos zich wil gaan onderscheiden met haar eigen hoofdtelefoon.

Tijdens de laatste bespreking van de kwartaalcijfers verklapt Sonos CEO Patrick Spence dat het bedrijf “de komende maanden een lucratief nieuw product” uit gaat brengen. Het lijkt erop dat het bedrijf hiermee publiekelijk hint naar de eerste eigen hoofdtelefoon. Dat daar nu publiekelijk naar gehint wordt, duidt erop dat de release nu echt dichtbij is, al moeten we er waarschijnlijk nog wel tot 2024 op wachten.