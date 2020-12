Accessoirefabrikant Satechi is gestart met de voorverkoop van een nieuwe oplaadkabel. Het gaat om een magnetische oplader, maar het bedrijf rept geen woord over MagSafe. Het is een goedkopere oplossing dan MagSafe.

Vind je €45 een beetje aan de dure kant voor een magnetische oplader, of heb je geen iPhone 12? Misschien is de Satechi Magnetic draadloze oplader iets voor jou. Deze is zelfs met de verzendkosten erbij goedkoper dan Apple’s MagSafe-oplader. Voor de iPhone 11 heeft Satechi een handige truc bedacht.

Magnetic Wireless Charger van Satechi: goedkoper dan MagSafe

In Nederland vraagt Apple maar liefst €45 voor een MagSafe-oplader. Daar moet je ook nog zelf voor een oplaadblokje zorgen als je die niet hebt. Wil je de kosten een beetje drukken, kijk dan eens naar het nieuwe alternatief van Satechi. Deze kabel is met 1,5 meter 50 centimeter langer dan Apple’s oplossing, maar of het ook net zo goed werkt is onduidelijk.

Accessoiremakers mogen Apple’s merknaam ‘MagSafe’ gebruiken mits zij hiervoor een licentie hebben. Satechi heeft dit vermoedelijk niet en rept daarom geen woord over MagSafe. De nieuwe kabel wordt steevast ‘magnetische draadloze oplader’ genoemd. We kunnen daarom niet zeker zijn dat het net zo goed werkt als MagSafe. Wat we zeker weten is dat de maximale laadsnelheid de helft is van MagSafe, namelijk 7,5W.

Inclusief verzendkosten vanuit de Verenigde Staten kost de Satechi Magnetic Wireless Charger $37,49, wat omgerekend naar euro’s neerkomt op circa €31. Ook hierbij moet je zelf een oplaadblokje zorgen, maar je bespaart al €14 door voor Satechi’s kabel te kiezen. Gebruik je de iPhone 12 met een hoesje zonder MagSafe, lees dan even door.

Satechi’s magnetische draadloze oplader: ook voor iPhone 11 met sticker

Ook voor de iPhone 11 heeft Satechi een oplossing. Je kunt ook een sticker bestellen om op de achterkant te plakken. Waarom precies voor de iPhone 11 is gekozen is onbekend. De iPhone 8 en iPhone X ondersteunen bijvoorbeeld ook al draadloos opladen. De sticker van $10 is ook vereist als je de oplaadkabel met je iPhone 12 wil gebruiken als je geen MagSafe-hoesje hebt.

Het idee om oudere iPhones ook geschikt te maken voor magnetisch draadloos opladen is interessant, maar of het aanslaat is maar de vraag. Zo’n sticker achterop je iPhone kan al snel lelijk worden gevonden. Bovendien is het ook niet zo dat je hiermee een fortuin bespaart ten opzichte van Apple’s MagSafe-oplader, waar we overigens een review van hebben.

Je kunt beide accessoires bestellen bij Satechi. Vanaf 16 december worden de eerste exemplaren geleverd. Met de promocode MAGNET krijg je 20% korting. Je kunt ook wachten tot Nederlandse winkels het accessoire hebben. Amac verkoopt bijvoorbeeld vaak accessoires van Satechi.