De Nederlandse accessoiremaker Zens heeft een nieuwe 4-in-1 MagSafe oplader voor je Apple-apparaten gemaakt. Deze heeft een opening om je MagSafe Charger in te plaatsen. Maar op het design hebben we nog wel iets aan te merken.

Zens ZEDC17W/00 oplader met MagSafe

Er waren al multiladers van Zens die beschikten over gewone draadloze Qi-oplaadpunten. Met deze nieuwe Zens 4-in-1 Wireless Charger (€99,99) kun je echter ook gebruik maken van MagSafe. Je zult dan wel voor je eigen MagSafe Charger (€45) moeten zorgen, want die zit er niet bij. Wel is een lader voor je Apple Watch aanwezig. Bovenop kun je je AirPods neerleggen en aan de zijkant zit nog een extra USB-A-poort voor een iPad of soortgelijk apparaat.

Zens 4-in-1 Wireless Charger met MagSafe in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Typenummer Zens ZEDC17W/00

Gemaakt van aluminium

Geschikt voor iPhone 12-serie (alle modellen)

Verkrijgbaar in wit met aluminium randen

MagSafe Charger niet meegeleverd

Apple Watch-lader is meegeleverd (uitneembaar en in elke USB-A-poort te steken)

Verkrijgbaar voor €99,99

Voor wie het assortiment van Zens nog niet goed kent, is het zaak om even goed op te letten dat je het juiste typenummer te pakken hebt, want ze werken niet allemaal met MagSafe en soms moet je je eigen Apple Watch-lader meebrengen. Ze verschillen dan ook in prijs tussen zo’n 80 en 150 euro. Hoe minder je krijgt meegeleverd, hoe goedkoper de oplader is.

Het model dat we hier getest hebben is de Zens ZEDC17W/00. Deze is gemaakt van aluminium en kost bij alle winkels die we gecheckt hebben €99,99. Je krijgt géén MagSafe Charger meegeleverd, dus de totaalprijs komt op €145. Wel zit er een Apple Watch-oplader in, die je eventueel los kunt halen om op andere manieren te gebruiken. Verder krijg je een 45 Watt Power Delivery stroomadapter meegeleverd, met aansluitingen voor USB-C (voor de MagSafe-kabel) en USB-A (voor de stroomtoevoer van alle andere laadfuncties).

Design van de Zens 4-in-1 Wireless Charger

Deze 4-in-1 oplader bestaat uit een witte plaat met afgeronde aluminium randen van 19 x 9 x 5,5 cm. Op een wit bureau ziet het er prima uit. Je legt de iPhone en de AirPods bovenop en de Apple Watch hang je in de daarvoor bestemde houder. Aan de rechterkant heb je dan nog een normale USB-A-poort om bijvoorbeeld je iPad te laden.

Het is onduidelijk hoeveel vermogen deze poort levert. Zens spreekt over 20W output (2 x 10W) met Apple Fast Charge, maar geeft niet aan of dat ook voor de poort aan de zijkant geldt. Voor het opladen met MagSafe geldt uiteraard 15 Watt, want je gebruikt de officiële MagSafe Charger van Apple. Het geheel weegt 228 gram, een prima gewicht om ook tijdens weekendtrips in de koffer te gooien.



De Zens-lader in gebruik. Rechts zit nog een extra oplaadpoort.

Een dergelijke oplader past zowel op je bureau als op een nachtkastje. Graag zouden we dan twee kleuropties hebben gezien, maar de Zens ZEDC17W/00 is er alleen in het wit. De twee kabels kun je eventueel samenbinden met een meegeleverde textielhoes (zie foto).



De inhoud van de verpakking: oplaadmat, Watch-lader, kabels, kabelhoes en stroomadapter voor Europa en UK.

Zens 4-in-1 Wireless Charger in gebruik

Als je alle onderdelen uit de verpakking haalt wijst alles zich eigenlijk vanzelf. Je bevestigt de apparaten aan de verschillende laadpunten en het werkt meteen.

Wel liepen we tijdens het testen tegen een paar kritiekpuntjes aan. Zo hangt de Apple Watch wat wiebelig op de houder. Een soort verstelbaar voetje voor het 40mm- en 44mm-formaat was dan handig geweest. Qua materiaal en constructie krijgt het verder een voldoende. Omdat dit een MFi-lader voor de Apple Watch is, is hij wat groter in diameter dan de lader die origineel bij de Apple Watch in de verpakking zit.



Het MagSafe-oplaadpunt zit te ver vanaf de rand, waardoor de camerabult in de weg zit.

Een groter bezwaar vinden we echter, dat de iPhone niet goed op de lader past. De oplaadplaat is te groot, waardoor het aluminium krassen kan maken op de cameralens van je iPhone 12. Zelfs bij de grote iPhone 12 Pro Max zit de camerbult in de weg. De oplossing? Je toestel schuin op de lader leggen, zodat de camera’s buitenboord steken. Maar mooi is het niet en het is vaak zoeken naar de juiste hoek, ook omdat je contact moet blijven houden met het magnetische deel van de MagSafe-oplader.



Zo ligt ‘ie wel lekker – maar ook lekker scheef.

Geen enkel model uit de iPhone 12-serie past goed op deze oplader. Je zou dit kunnen oplossen door een MagSafe-hoesje te gebruiken, zodat de camerabult geen probleem meer vormt. Maar het is overdreven dat je een hoesje erbij moet kopen om te zorgen dat je iPhone goed op de oplaadmat ligt.

Zens heeft ervoor gekozen om de MagSafe-lader precies in het midden van de plank uit te lijnen. Qua design is dat misschien een logische keuze, omdat het er dan symmetrisch uit ziet, maar voor het praktische gebruik was het logischer geweest om de MagSafe-lader iets naar boven te verplaatsen.

Conclusie Zens 4-in-1 Wireless Charger met MagSafe review

Onze eerste indruk van deze 4-in-1 lader is goed: het ziet er kwalitatief goed uit en je krijgt ook een lange garantie van maar liefst drie jaar. Ook handig is dat elke denkbare oplaadfunctie aanwezig is: draadloos Qi, Apple Watch, USB-A en MagSafe. Het feit dat je zelf de MagSafe Charger erbij moet kopen, maakt het wel een vrij prijzige oplossing van €145. Verder vinden we dat de Apple Watch wat wiebelig op de lader hangt. Maar het grootste bezwaar is dat de MagSafe-lader niet goed is uitgelijnd, waardoor je de iPhone alleen schuin op de lader kunt leggen omdat de camerabult in de weg is.

