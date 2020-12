Apple werkt aan fix voor iPhone 12-oplaadprobleem

Mensen die last hebben van het probleem merken dat hun toestel niet wordt opgeladen als ze deze bijvoorbeeld ‘s nachts op een Qi-lader leggen. Het maakt niet uit of je je iPhone 12 met of zonder case gebruikt. Er bleken meer mensen met het probleem te zijn, dat zich voordeed op verschillende merken draadloze laders en docks. Na het herstarten van de iPhone werkt het weer een tijdje, maar na een dag of twee zit je opnieuw met het probleem. Apple wilde er tot nu toe niets over kwijt, maar heeft in een supportchat met een willekeurige gebruiker nu aangegeven dat het probleem bekend is en dat er binnenkort een oplossing komt.



Heb je het probleem ook, dan zul je dus nog even geduld moeten hebben. Het zou zich voordoen bij bepaalde exemplaren van de iPhone 12-serie. Hoe wijdverbreid het probleem is, is niet helemaal duidelijk. Wel wordt er sinds begin november al over geklaagd. Sommige Qi-laders leken niet meer te werken, waarbij een verband werd gelegd met de magneten in de nieuwe toestellen, het niet goed uitlijnen of interne wijzigingen in de iPhones. De klachten zijn onder andere te vinden op Reddit.

Het gaat om opladers die al sinds de iPhone 8 en iPhone X in gebruik zijn en tot nu toe probleemloos werkten. De opladers werken nog wel met oudere iPhones, maar niet met de nieuwste modellen. Het gaat om verschillende merken, waaronder Anker, Zens, Mophie en Nomad. In de releasenotes van iOS 14.2 noemde Apple dat er een fix in zat voor problemen met draadloos opladen, maar dat bleek niet altijd te helpen. Ook brachten fabrikanten zoals Nomad een firmware-update uit.

Een Apple-supportmedewerker zegt er nu over: “We are working on this and it will be resolved in upcoming days.” Uiteraard is dit geen officieel statement vanuit het Apple-hoofdkwartier en gaat het om anonieme beweringen, maar de kans is aanwezig dat er een oplossing komt.