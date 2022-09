Ring maakt je intercom slimmer met een nieuw accessoire om de deur te openen. Maar past het ook in jouw appartementencomplex of flat?

Ring Intercom

Met een slimme deurbel, deurslot en camera’s kom je al een heel eind om alles op afstand te regelen en in de gaten te houden. Maar het feit is: niet iedereen woont in een eensgezinswoning. Heb je een appartement in een portiekflat of deel je de voordeur in een stadswoning, dan kun je vaak geen slimme deurbel bij de voordeur monteren en zit je vast aan een centraal intercomsysteem om de voordeur te openen. De Ring Intercom zou dan een oplossing kunnen zijn. Voordat je enthousiast je portemonnee trekt is het goed om te weten dat Ring niet met HomeKit werkt.



Nuki biedt al langer een dergelijke oplossing met de naam Nuki Opener . Ring Intercom werkt op vrijwel dezelfde manier. Het is een doe-het-zelf oplossing waarmee je je bestaande intercom geschikt kunt maken voor bediening op afstand. Hij maakt via wifi verbinding met de Ring-app op je smartphone en het is speciaal ontwikkeld voor Europese appartementencomplexen waar meerdere huishoudens dezelfde voordeur delen en alleen een intercom met spraak hebben geïnstalleerd.

Praten maar niet afluisteren met Ring Intercom

Heb je een Ring Intercom en belt er iemand aan, dan kun je met de bezoeker praten en binnenlaten via de app. Het werkt alleen met audio, dus je krijgt geen beeld te zien. Ook wordt er niets opgenomen. De belangrijkste functie is dat je kunt praten met de persoon die bij de voordeur staat, ook als je in bad ligt of kilometers verderop in een restaurant zit. Je kunt bijvoorbeeld de deur openen voor een pakketbezorger, die je bestelling vervolgens in de hal of op de trap kan achterlaten. Er is alleen tweewegcommunicatie als iemand op de bel heeft gedrukt, dus je kunt niet met dit systeem de buren afluisteren als ze staan te roddelen bij de ingang.

Je kunt de Ring Intercom koppelen aan andere Ring-apparaten zoals de indoor camera, maar je kunt geen functies combineren. Beide apparaten zijn afzonderlijk via de app te raadplegen. Je zou bijvoorbeeld een Ring-camera in de toegangshal kunnen ophangen, als de andere bewoners het daarmee eens zijn. Maar die is dan wel alleen door jou te raadplegen.

Prijs ligt rond de 100 euro

De Ring Intercom is deze week te zien op de IFA in Berlijn. De eerste exemplaren zullen ook in Duitsland beschikbaar zijn: de pre-order start op 28 september en vanaf 26 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd. De prijzen zijn momenteel alleen bekend voor het Verenigd Koninkrijk, waar de losse Ring Intercom voor een introductieprijs van £89 in de winkel ligt. De normale prijs zal £119 worden. Een bundel met oplader en extra batterij en oplader kost £149.99.

Europa, maar nog niet naar Nederland

Begin 2023 komt de Ring Intercom naar meer grote Europese Amazon-landen, namelijk Frankrijk, Italië en Spanje. Wil je er eentje hebben, dan kun je dus beter in het buitenland gaan halen en niet wachten op de introductie in Nederland, want dat kan nog wel even duren. De VS staat wel voor later gepland. Het werkt volgens Ring met meer dan 90 procent van de bestaande intercomsystemen. Je kunt op de website van Ring een lijst met compatibele intercoms raadplegen.

Je appartement verbouwen hoeft niet en het installeren is makkelijk zelf te doen. Via de app kun je in het activiteitenlogboek zien of er iemand tijdens jouw aanwezigheid heeft aangebeld en op welke tijdstippen je de deur voor iemand hebt geopend. Een extraatje is dat je de Amazon-bezorger op bepaalde tijdstippen toegang kan geven om pakketjes achter te laten. Ring werkt nog aan een functies voor het automatisch toegang verlenen aan bepaalde gasten, bijvoorbeeld de schoonmaker of de hondenuitlaatservice.