Heb je een Vaillant-warmtepomp in huis, dan heeft Tado nu een nieuw accessoire voor je. Met de Heat Pump Connector kun je je warmtepomp via de Tado-app aansturen. Maar dat betekent niet dat het ook meteen met HomeKit en Siri werkt.

De Heat Pump Connector is per direct verkrijgbaar in drie Europese landen: Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hij kost 99,99 euro en is voorlopig alleen geschikt voor Vaillant-warmtepompen. Hij wordt vanuit de doos meteen geleverd met een internetbridge van Tado zelf en is volgens de fabrikant zelf aan te sluiten, zonder dat je een installateur in huis hoeft te halen. Dat is uiteraard wel afhankelijk van je technische vaardigheden.



Tado Heat Pump Connector: alleen voor Vaillant

De connector is bedoeld om je warmtepomp slim te kunnen aansturen via HomeKit . Dit helpt volgens de Tado met het beperken van je energiekosten en het biedt meer gemak dankzij zelf te maken schema’s.

Volgens Tado is hij geschikt voor alle recente Vaillant-warmtepompen, met uitzondering van de geoTherm. Het geldt wel voor de arotherm, arotherm Plus, flexoTherm, flexoCompact, recoCompact en versoTherm.

De set omvat de Heat Pump Connector en een internetbridge voor aansluiting op de router, zodat het apparaat in verbinding met internet staat. Je krijgt ook een EU-stekker en een Engelse stekker meegeleverd, plus alle kabels en materiaal voor wandmontage. Dit zit er in de doos:

Hoe werkt de Tado Heat Pump Connector?

Je sluit dit accessoire aan op de besturing van de warmtepomp. Daarnaast maakt hij via de ingebouwde internetbridge verbinding met je router. Hierdoor kun je je warmtepomp overal vandaan bedienen met de Tado-app.

De Tado-app leidt je door de installatie: het vraagt om het model van de warmtepomp en geeft vervolgens instructies die zijn afgestemd op jouw situatie. “In een paar minuten ben je klaar!” belooft de de fabrikant. Mocht het toch niet lukken, dan kun je het product terugsturen en je geld terugkrijgen.

De Heat Pump Connector wordt dus aangesloten op de warmtepomp. Die geeft de juiste instellingen voor de kamerverwarming en warmwatertemperatuur door aan de Heat Pump Connector. Pas je iets aan in de Tado-app, dan wordt dit automatisch gesynchroniseerd met de warmtepomp. De bestaande regelaar van de warmtepomp blijft aanwezig en deze kan nog steeds gebruikt worden voor handmatige bediening.

Tado Heat Pump Connector: geen HomeKit

Tado’s slimme thermostaten werken met HomeKit en andere smart home-systemen, maar dat is bij deze Heat Pump Connector niet het geval. “Hoewel het mogelijk is om tado° Slimme Thermostaten te bedienen met behulp van een spraakassistent (bijv. Amazon Alexa), is het op dit moment helaas niet mogelijk om dit te doen met de Slimme Heat Pump Connector”, schrijft de fabrikant. Je zult alles in de Tado-app moeten regelen. Daar kun je bijvoorbeeld zogenaamde ‘Slimme Schema’s’ aanmaken om de temperatuur per dag en tijd in te stellen.

Raakt de Heat Pump Connector tijdelijk zijn verbinding met internet kwijt, dan zal de warmtepomp het meest recente schema aanhouden en blijven draaien. Via de handmatige warmtepompregelaar kun je in dat geval eventueel aanpassingen doen. Zodra er weer een internetverbinding is gaat het systeem over op de ingestelde schema’s.

Je kunt de Heat Pump Connector momenteel alleen via de eigen website van Tado aanschaffen. De tekst “uitsluitend via Tado verkrijgbaar” wekt de indruk dat ‘ie binnenkort nog niet bij de gebruikelijke webwinkels te koop zal zijn.

Tado heeft de afgelopen jaren meerdere slimme oplossingen voor verwarmen en koelen uitgebracht. Ze zijn vooral bekend van de thermostaten en radiatorknoppen, die met HomeKit werken. Maar ze verkopen ook aansturing voor je airco. Deze maken via de Tado-bridge verbinding met internet en zijn dan via HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent aan te sturen. Bij dit nieuwe accessoire is de bridge al ingebouwd. Meer over het merk Tado vind je in onze round-up.