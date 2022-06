Het geschikt maken van je niet-ondersteunde camera voor HomeKit Secure Video kan behalve met Homebridge ook met Scrypted, een platform voor huisautomatisering dat zich speciaal op beveiligingscamera’s richt. Homebridge is wellicht iets bekender: deze gratis open source-software biedt allerlei plugins die ervoor zorgen dat smart home-apparaten geschikt worden voor HomeKit. Je kunt dit gebruiken op een Raspberry Pi of in een Docker-container op je NAS. Eén van die plug-ins is Camera UI, waarmee je je gewone camera geschikt kunt maken voor HomeKit Secure Video. Je kunt dan de videobeelden in iCloud opslaan, in plaats van op de server van een fabrikant.



Dat kan interessant zijn als je al in camera’s hebt geïnvesteerd en geen zin hebt om ze allemaal ter vervangen, terwijl je wel gebruik wilt maken van HomeKit Secure Video . Het kan ook handig zijn als in de app van de fabrikant allerlei functies ontbreken die je wel bij concurrerende camera’s ziet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de camera’s van Ring , die vaak redelijk goedkoop via Amazon verkrijgbaar zijn en die al heel wat Nederlanders aan de voordeur hebben hangen.

Door Homebridge te gebruiken kun je video’s opnemen zonder dat je daar het betaalde Ring-abonnement voor nodig hebt. Dat is althans de theorie, want de ontwikkelaar van de Camera UI-plugin heeft aangegeven dat hij niet langer Ring-camera’s wil ondersteunen. Dit blijkt een principiële kwestie: Ring zou volgens hem een zodanig vriendelijke prijs voor hardware en abonnement vragen, dat het oneerlijk zou zijn om dat te omzeilen. Daar komt bovenop dat de streams nog wel via de servers van Ring lopen en het bedrijf dus geld kosten.

Nu is Ring geen beginnende start-up die worstelt om z’n voortbestaan, maar onderdeel van miljardenconcern Amazon. Toch vindt de plugin-ontwikkelaar dat de camera’s betaalbaar genoeg zijn en dat het abonnement (€100 per jaar voor alle camera’s) heel redelijk is. Niet iedereen denkt daar zo over: zo kregen we onlangs een e-mail doorgestuurd dat het abonnement van Ring Basic Protection fors omhoog gaat: van $30/jaar naar $40/jaar per apparaat. In ruil daarvoor krijg je een “betere Ring-ervaring en nog meer gemoedsrust”.

Met Scrypted is het nog wel mogelijk om je Ring-camera’s aan HomeKit toe te voegen en HomeKit Secure Video te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om de stream van de Ring-camera lokaal op te slaan, voor het geval je geen HomeKit wilt gebruiken. Aangezien Scrypted zich volledig op beveiligingscamera’s richt is dit de betere keuze als je meer met je camera’s wilt doen. Homebridge biedt daarentegen een veel breder aanbod van plugins op allerlei gebied (niet alleen camera’s).