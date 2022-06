De eerste ontwikkelaars zijn inmiddels aangekomen in Cupertino, waar vandaag om 19:00 uur de keynote van WWDC 2022 plaatsvindt. Ze mochten alvast een kijkje nemen in het gloednieuwe Apple Developer Center, dat vandaag wordt geopend.

Apple Developer Center

Deze hele week staat ook bij iCulture in het teken van WWDC 2022. De ontwikkelaarsconferentie begint met een reeks aankondigingen, maar voor de geluksvogels die een bezoek aan Apple Park mogen brengen zit er nog een extraatje bij: zij mochten een dag vóór het event rondrijken in het nieuwe Apple Developer Center, terwijl medewerkers stonden te joelen en te zwaaien. Op Twitter zijn diverse foto’s te zien, onder andere van ontwikkelaar Paul Hudson. De bezoekers kregen ook nog wat mee naar huis: een linnen tas, een Swift-petje, een Apple-waterfles en een setje pins.



De ontwikkelaars kregen een rondleiding door een aantal kamers met grote schermen en andere technische snufjes. Ze zijn vernoemd naar vroegere macOS -versies, zoals Panther, Tiger, Leopard en El Capitan. Voor wie goed oplette waren er allerlei subtiele verwijzingen naar vroeger te vinden, zoals ‘Prototype Dolphin’, de codenaam van sommige watchOS -versies. De gasten mochten bovendien rondkijken in het Big Sur -theater, dat voor toekomstige presentaties gebruikt gaat worden. Alleen de benedenverdieping was te zien; de rest van het gebouw bleef nog even achter gesloten deuren.

Apple Developer Center staat vlak naast de Apple Park-campus en wordt door Apple omschreven als een “world-class facility designed for our community to meet, collaborate with, and learn from our engineers, designers, and experts.” Er zijn speciale lab-ruimtes voor workshops, pods om geconcentreerd te werken, briefing centers om voorlichting te geven en een theater voor presentaties.

Het Apple Developer Center is vandaag open tot 18:00 uur plaatselijke tijd en gaat morgen om 7:00 uur alweer open. Alleen mensen die uitgenodigd zijn voor WWDC 2022 kunnen deelnemen aan de open huis-tour. Onze aandacht is vooral gericht op de aankondigingen van de keynote, vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard doen we op iCulture.nl verslag en je kunt ook zelf meekijken via de livestream.

Hieronder zie je een aantal tweets over de Apple Developer Center-rondleiding.

