De WWDC 2022 trapt vandaag af met Apple's jaarlijkse keynote, waar weer heel veel nieuwe aankondigingen gedaan worden. Maar naar welke aankondiging kijk jij het meest uit? Is het toch weer iOS 16 of iets geheel anders?

Poll WWDC 2022: waar kijk jij naar uit?

Apple’s WWDC staat garant voor een flinke bak met nieuws: van de aankondiging van iOS 16 tot misschien wel nieuwe MacBooks: er ligt sowieso veel nieuws in het verschiet voor Apple-liefhebbers. Of je nou benieuwd bent naar de nieuwe mogelijkheden van de Apple Watch of niet kan wachten op Apple’s volgende “one more thing”-aankondiging: er is altijd voor ieder wel wat wils. Wij zijn daarom benieuwd op welke aankondiging jij niet kan wachten.



Alle ogen zijn natuurlijk gericht op iOS 16 , maar Apple kondigt nog veel meer aan. Er is tijdens de WWDC ook geregeld een apart blokje over de AirPods, HomePod en HomeKit, waar Apple allerlei handige verbeteringen voor in petto heeft. Maar misschien boeien al die nieuwe softwarefuncties jou wel helemaal niks en geef je alleen om nieuwe producten. Zit je nog altijd te wachten op een nieuwe MacBook? Of ben je toe aan een grote verrassing van Apple? Waar je dan ook naar uit kijkt, je kan het aan ons laten weten in de poll.

Poll niet zichtbaar? Stemmen kan ook hier!

De WWDC 2022 begint vanavond om 19:00 Nederlandse tijd. Dan start Apple met de jaarlijkse persconferentie, waar alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van software voor iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV en meer aangekondigd worden. Soms kondigt Apple tijdens de WWDC ook nog nieuwe hardware aan, zoals in 2017 en 2019 het geval was. Er gaan geruchten dat Apple dit jaar een nieuwe MacBook Air gaat onthullen, maar helemaal zeker is dat nog niet. In de tussentijd ben je bijgepraat met onze uitgebreide vooruitblikken op de belangrijkste aankondigingen:

Check ook onze pagina over de WWDC, waarin je naderhand ook de uitgebreide WWDC 2022 samenvatting vindt met alle belangrijke aankondigingen. Vanavond vind je daar ook de liveblog met de belangrijkste details.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle aankondigingen op de voet, ook de geruchten voorafgaand aan WWDC. Alles over de nieuwe software-updates en andere nieuwe producten lees je in onze app en op de site, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt.

Op die manier houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. De Apple Event livestream kun je vanuit dit artikel terugkijken: