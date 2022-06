Het is vanaf iPadOS 16 niet meer mogelijk om een iPad als woninghub voor HomeKit te gebruiken. Er blijven daardoor nog maar twee opties over.

Als je je HomeKit-accessoires buiten de deur wil bedienen en wil automatiseren, heb je daarvoor een woninghub voor HomeKit nodig. Alle accessoires in huis communiceren met deze hub waar jouw account op staat, zodat de status van de accessoires doorgegeven worden aan jouw iPhone, ook als je dus niet thuis bent en verbonden bent met je eigen wifi-netwerk. Sinds iOS 10 was het mogelijk om ook de iPad te gebruiken als woninghub, maar daar komt nu met iPadOS 16 verandering in.



iPad geen woninghub meer in iPadOS 16

Apple laat in een voetnoot op haar website weten dat de iPad geen woninghub meer is. Daar is namelijk het volgende te lezen:

Alleen Apple TV en HomePod worden ondersteund als woninghub.

In de instellingen van iPadOS 16 is de schakelaar op dit moment nog wel beschikbaar om de iPad als woninghub in te stellen, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Onderaan in de Woning-app staat namelijk bij woninghubs ook vermeld dat alleen een Apple TV en HomePod worden ondersteund als woninghub.

De iPad was van de drie apparaten altijd al de meest onhandige om te gebruiken als woninghub. De iPad moet namelijk altijd aan staan, verbonden zijn met je wifi-netwerk en dus ook altijd thuis zijn. Als de batterij leeg is of je neemt de iPad ergens mee naartoe, kun je de HomeKit-accessoires namelijk niet meer op afstand bedienen. De Apple TV en HomePod staan sowieso altijd aan en zijn ook altijd verbonden aan een stopcontact.

Maar wat is de reden dat de iPad niet meer als HomeKit-hub gebruikt kan worden? Dat heeft misschien wel te maken met de ‘nieuwe architectuur’ die Apple voor HomeKit gebruikt met ingang van iOS 16 en iPadOS 16. Bovendien heb je voor Matter-accessoires, die vanaf dit najaar beschikbaar moeten komen, een Apple TV of HomePod nodig als woninghub. Tot slot heeft de iPad geen Thread, een protocol dat steeds vaker gebruikt wordt door HomeKit-accessoires. Dit vind je wel op de HomePod mini en de Apple TV 4K van 2021.

Wil je weten wat er allemaal nieuw is in HomeKit in iOS 16? Dan lees je daar meer over in ons aparte artikel.