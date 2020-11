Belkin iPhone MagSafe-houder voor de auto nu in de winkel

Belkin magnetische ventilatieroosterhouder PRO

De Belkin MagSafe Car Vent Mount voor de iPhone 12-modellen werkt op dezelfde manier als de bekende Kenu Airframe, waar talloze imitaties van zijn verschenen. Je steekt de houder in het ventilatierooster van het dashboard, wat bij de meeste automodellen wel mogelijk is. Of het ook voor jou een ideale oplossing is, zie je snel genoeg. De houder kost €39,95 in Nederland en België en werkt met MagSafe. Maar opladen doet ‘ie niet.



Waarschijnlijk zouden heel wat mensen een autohouder willen hebben die ook nog kan opladen, maar bij deze Belkin-houder zul je zelf je laadkabel moeten meebrengen. Er zitten vier ‘vinnen’ aan de achterkant die je tussen de lamellen steekt. Volgens Belkin valt de iPhone niet uit de houder, ook niet “als je op hoog tempo door de bocht gaat of over een hobbelig weggetje rijdt”.

De iPhone plak je dankzij MagSafe op de houder en je trekt ‘m ook weer gemakkelijk los. Een kogelconstructie zorgt ervoor dat je het scherm iets naar je toe kunt draaien. Je kunt ook makkelijk wisselen tussen landschaps- en portretweergave. Volgens de fabrikant gaat het om een hoogwaardig kogelscharnier, waarmee je met één hand het toestel een kwartslag kunt draaien. Aan de achterkant zit een oplossing om je kabel weg te werken. Die krijg je er echter niet bij.

De houder is gemaakt van hard plastic en weegt met 99,79 gram nét geen honderd gram. Hij meet 9,67 cm x 6,85 cm x 6,42 cm.

Bekijken:

Belkin magnetische ventilatieroosterhouder PRO: €39,95 in Apple Store

Zoek je een alternatief? Kijk dan eens bij de:

De Belkin-houder is het eerste MagSafe-accessoire dat Belkin op de markt brengt. Er komt ook nog een BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charger met MagSafe aan, een bureauhouder waarmee je je iPhone en Apple Watch kunt opladen. Deze wordt in de winter van 2020 verwacht en kost naar verwachting rond de 150 euro.