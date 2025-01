De techbeurs CES 2025 is begonnen in Las Vegas en dat betekent dat er talloze nieuwe producten zijn. Belkin geeft de aftrap met een reeks aankondigingen, waaronder de nieuwe Stage PowerGrip.

Belkin heeft een ietwat vreemd accessoire aangekondigd voor de iPhone, genaamd Stage PowerGrip. Deze plak je magnetisch achterop je toestel, waarna hij dient doet als ergonomische greep voor het maken van foto’s. Hij is duidelijk ontworpen om het uiterlijk en het gevoel van een traditionele camera na te bootsen. Ook is hij te gebruiken als telefoonstandaard en als extra oplader voor je andere apparaten. De Belkin Stage PowerGrip is vanaf mei verkrijgbaar in de kleuren zwart, beige, lichtblauw, geel, paars en donkergrijs, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Belkin Stage PowerGrip

De PowerGrip lijkt wel een beetje op de al bestaande ShiftCam ProGrip van €150, maar dan in een iets subtielere variant. Net als Belkin’s nieuwe accessoire voegt het een fysieke sluiterknop toe aan je iPhone. Goedkoop zal die van Belkin niet zijn, als je bedenkt dat er een ingebouwde powerbank, een ledschermpje en nog meer technologie in zit.

Kleuren van de Belkin Stage PowerGrip.

Je koppelt de Stage PowerGrip via Bluetooth en kunt dan op de cameraknop aan de bovenkant drukken om een foto te maken. Binnenin zit een 10.000 mAh batterij waarmee je de iPhone draadloos kunt opladen op 7,5 Watt. Met een ingebouwde, uittrekbare usb-c kabel kun je bovendien nog een ander apparaat tegelijk opladen. Via een led-schermpje aan de voorkant kun je zien hoeveel batterijlading er nog over is.

De Belkin Stage Creator Bundle voor filmen met goed geluid.

Belkin lijkt zich dit jaar veel meer op content creators te willen richten. Naast de hierboven genoemde PowerGrip komt er ook een nieuwe Stage Creator Bundle aan, bestaande uit een statief, een magnetische telefoonhouder met verstelbare hoek, draagbare clip-on microfoons met een zendbereik van 100m en een 6-inch usb-c kabel. Dit maakt deel uit van een alles-in-één bundel om handsfree te kunnen filmen en geluid op te nemen. De Stage Creator Bundle zal net als de Stage PowerGrip vanaf mei 2025 in de winkel liggen voor een nog onbekende prijs.

De Belkin Wireless Charging Pad is een goedkope oplossing om je iPhone te laden.

Maar dat is niet alles. De komende maanden zullen er nog meer powerbanks en opladers op de markt komen. Daarnaast gaat Belkin een reeks bestaande producten vernieuwen. Dit houdt in dat de behuizing voor 85 tot 90 procent gemaakt is van gerecycled materiaal. Belkin is de afgelopen twee jaar erin geslaagd om op deze manier honderden tonnen aan nieuw plastic te vervangen door PCR-materiaal (post-consumer recycled).

Deze superkleine Belkin 45 Watt oplader is inklapbaar en gericht op de Amerikaanse markt.

Belkin heeft ook twee nieuwe audioproducten, waaronder de SoundForm Isolate. Dit is de eerste over-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking van Belkin. Hij kost rond de 60 euro en is dus zeer betaalbaar. De CloudCushion-oorschelpen voor comfort en er is een ingebouwde Relaxation-track aanwezig die met oceaangeluiden probeert om het omgevingsgeluid te overstemmen. Je kunt deze per direct aanschaffen. Later volgt nog de SoundForm Anywhere, een set halfopen oordopjes die erg plat zijn. Je kunt ze gebruiken tijdens het sporten, maar ze zijn ook erg geschikt om in bed te dragen. De oortjes gaan 27 uur mee als je de meegeleverde opbergcase gebruikt. Speciale microfoons zorgen voor actieve vermindering van het omgevingsgeluid. Ze komen in het tweede kwartaal van 2025 op de markt.

Voor al deze accessoires geldt dat je nog even geduld moet hebben voordat ze bij de doorsnee retailer in de winkel liggen.