Ontwikkelaars kunnen hun apps aanpassen om voorrang te geven aan een 5G-verbinding in plaats van wifi. Met een nieuw profiel is dit nu al te testen.

Er zitten diverse handige nieuwe functies in iOS 15, maar er is ook een functie die enigszins onderbelicht gebleven is. Met de functie 5G Preferred Over Wi-Fi kan een toestel automatisch overschakelen naar 5G als de wifi-verbinding bijvoorbeeld slecht is. Ontwikkelaars wordt ook opgeroepen om hun apps aan te passen.



iOS 15 geeft 5G voorrang

Op een speciale pagina legt Apple uit wat 5G kan betekenen voor apps. Zo kan je met 5G (in theorie) meer data sneller ontvangen en versturen en is er sprake van een lagere vertraging in de dataoverdracht. Apple’s eigen apps zijn al aangepast om beter en sneller te werken via een 5G-verbinding en roept ontwikkelaars dus op om dat ook te doen. Om dit nog verder te kunnen testen, is er een speciaal profiel beschikbaar om de functie zelf in te schakelen.

In de definitieve versie van iOS 15 gaat het volledig automatisch. Bij een slechte, trage of onveilige wifi-verbinding kan een geschikte 5G iPhone of iPad automatisch wisselen naar 5G indien beschikbaar. Om het testen voor ontwikkelaars makkelijker te maken, is er nu een profiel beschikbaar gesteld die de kans dat het toestel automatisch overschakelt naar 5G vergroot. Geregistreerde ontwikkelaars vinden het profiel via Apple’s ontwikkelaarswebsite, bij het More-tabblad.

De functie werkt alleen op de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPad Pro 2021 met mobiele data.

In iOS 15 kan je via 5G een backup maken via iCloud (en ook weer terugzetten), kun je Apple TV+-content in een hogere kwaliteit downloaden en je foto’s synchroniseren. Allerlei processen die in de achtergrond gebeuren en normaal gesproken wifi vereisen, zijn dan dus mogelijk via 5G.

De functie lijkt een soort uitgebreide versie van de Wifi-assistentie. Deze functie bestaat al jaren en laat je toestel ook automatisch overschakelen naar mobiele data als wifi slecht is.