De afgelopen maanden lekten er al diverse nieuwe Philips Hue-producten uit. We zagen al eens de Hue Gradient Ligtstrip Ambiance en de Hue Gradient Signe-vloerlamp voorbij komen, evenals een nieuwe set kleinere E14 filamentlampen. In het teken van de techbeurs IFA 2021 heeft Signify, het moederbedrijf van Philips Hue, de najaarsline-up voor de slimme verlichting nu officieel aangekondigd.



Philips Hue najaarscollectie 2021: dit is er nieuw

De belangrijkste nieuwe toevoeging zijn de gradientproducten. Dit zijn lampen en armaturen met kleurverloop, waarbij één enkele lamp of lichtslang meerdere kleuren tegelijkertijd kan tonen. Er komt een aantal producten binnen de Gradient-lijn beschikbaar, namelijk de Ambiance Gradient Lightstrip, Signe vloerlamp en tafellamp en Light Tube. De Light Tube is een soort balk die je bijvoorbeeld onder je televisie kunt plaatsen.

Voor gebruik met de nieuwe Gradient-verlichting komt Philips Hue ook met de dynamische scènes. Dit zijn scènes waarin meerdere lampen verschillende kleuren kunnen tonen en ook automatisch wisselen van kleur en helderheid. Normaal gesproken worden de individuele lampen in een Hue-scène elk in een eigen enkele kleur getoond, maar met de dynamische scenes kunnen de kleuren en ook de helderheid automatisch veranderen. De dynamische scènes zijn vanaf vandaag beschikbaar in een update van de Hue-app.

Later dit najaar krijgt de Hue-app nieuwe scènes die helpen bij het thuiswerken. Je lampen kleuren dan mee met het moment van de dag, waarbij overdag het licht kouder witter is en ‘s avonds het licht warmer geel is. Deze functie is vergelijkbaar met Apple’s Adaptive Lighting, met het verschil dat je bij Philips Hue de tijdslots kan aanpassen.

Bekijk ook Alles over Adaptive Lighting in HomeKit: zo stel je het in Adaptive Lighting in HomeKit is een handige functie voor het automatisch aanpassen van de verlichting. In het Nederlands wordt de functie adaptieve verlichting genoemd. Wat heb je hiervoor nodig en hoe stel je dit in?

Heldere lampen voor Philips Hue

Naast de huidige 800-lumen lampen, komt Philips Hue nu ook met twee helderdere lampen. Voor zowel de White, White Ambiance als de White & Color Ambiance verschijnen er lampen met 1100 lumen én 1600 lumen. De versies van 1600 lumen zijn fysiek wel wat groter, dus mogelijk passen deze niet in alle armaturen die je al in huis hebt staan.

Philips Hue koppeling met Spotify

Het is al een tijdje mogelijk om via apps van derden je lampen te koppelen aan muziek. Maar nu komt Philips Hue ook standaard met Spotify-integratie. De lampen kleuren mee met de metadata van de muziek die je afspeelt. Je kan in de app aangeven hoe intensief de lampen meekleuren. De app luistert dus niet mee via de microfoon, zoals bij veel huidige oplossingen is. In plaats daarvan koppel je je Philips Hue-account met je Spotify-account.

Vanaf 1 september komt er voor Hue-gebruikers een early access-programma beschikbaar voor deze functie. Het kan tot zeven dagen duren voordat het voor jou zichtbaar is. Vanaf oktober is de functie permanent voor iedereen in te stellen in de Hue-app. Het is niet nodig om Spotify Premium gebruiker te zijn, want het werkt ook voor gratis gebruikers.

Nieuwe filamentlampen en meer

De populaire filamentlampen, waarbij de ‘gloeidraad’ zichtbaar is, worden ook uitgebreid. Naast de simpele witte versies komt Philips Hue ook met White Ambiance-versies, die dus in verschillende tinten wit in te stellen zijn. Gekleurde filamentlampen zijn er niet. Daarnaast liggen later dit jaar, zoals verwacht, de nieuwe E14 filamentlampen in de schappen. Dit zijn kleinere kaarslampjes, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor kroonluchters en hanglampen. Deze kleinere filamentlampen komen alleen in een witte versie.

Philips Hue gaat ook nieuwe armaturen uitbrengen, waaronder de Surimu-plafondlamp die als een soort paneel aan je plafond bevestigd wordt. Er komt zowel een rechthoekige variant als een vierkant paneel beschikbaar. Andere nieuwe armaturen komen beschikbaar voor de badkamer. Er komt een nieuwe Devere-plafondlamp met warm wit licht en er komen nieuwe Xamento-inbouwspots voor de badkamer die ook met gekleurd licht ingesteld kunnen worden.

Huidige Hue-bridge geschikt voor Matter

In de eerste helft van 2022 komt Matter uit, het nieuwe smart home-platform dat in samenwerking gemaakt is met Apple, Google, Amazon, Zigbee en ook Signify. Er komt een update voor de huidige Hue-bridge die al jouw lampen en andere Hue-accessoires geschikt maken voor Matter. De update wordt ergens in de eerste helft van 2022 verwacht, bij de start van Matter.

Bekijk ook Wat is Matter, de smart home-groep van Apple, Google en Amazon? Apple, Google en Amazon hadden al sinds 2019 een samenwerkingsverband onder de naam 'CHIP' . Deze groep heeft nu een nieuwe naam: 'Matter'. Het gaat zorgen dat bijna al je smart home-apparaten naadloos met elkaar samenwerken, ongeacht net platform.

Hue Play HDMI sync box krijgt update voor 120Hz

Tot slot krijgt de Philips Hue Play HDMI sync box, waarmee je je lampen kan synchroniseren met wat er op je televisie getoond wordt, later dit jaar een update. Daarmee wordt ondersteuning toegevoegd voor spelcomputers die 120Hz ondersteunen. De 120Hz beeldverversing kan gebruikt worden met een resolutie van 1080p en 1440p. Voor 4K-resolutie blijft de maximale beeldverversing 60Hz.

Beschikbaarheid Philips Hue najaarscollectie 2021

Gradient-serie

Ambiance Gradient Lightstrip: vanaf 14 september voor €59,99 (1 meter) en €149,99 (2 meter)

Gradient Signe vloer- en tafellamp: vanaf 14 september voor €299,99 (vloerlamp) en €199,99 (tafellamp)

Gradient Light Tube: vanaf 26 oktober voor €179,99 (compact) en €199,99 (breed)

Filament en lampen

White Ambiance filamentlampen: vanaf 1 september, vanafprijs €29,99

White Filament kaarslamp (E14): vanaf 1 september, voor €29,99 (1 stuk) en €49,99 (2 stuks)

1100 lumen lampen: vanaf 1 september, vanafprijs €19,99

1600 lumen lampen: vanaf 12 oktober, vanafprijs €24,99

Armaturen