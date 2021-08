Philips Hue Signe Gradient

Over ongeveer een maand zou normaal gesproken de IFA in Berlijn plaatsvinden, dé beurs voor tech en entertainment. Dit is ook het moment waarop de nieuwe Philips Hue-producten worden onthuld. Op 2 september is er inderdaad een digitale keynote gepland, maar de eerste details zijn al bekend. Naast de eerder besproken Gradient Lightstrip komt er ook een gradient-variant van de Philips Hue Signe, de staafvormige vloerlamp. En dat was te verwachten, want een paar weken geleden liet Hue-bedenker George Yianni al in een interview weten hoe enthousiast hij is over de gradient-technologie, waarmee een mooie kleurverloop mogelijk is.



Hij gaf toen aan dat meerdere Hue-producten de ‘gradient-behandeling’ zouden krijgen. “Het makkelijkst is het natuurlijk met de lijnvormige producten – en daarvan hebben we wel een paar”, aldus Yianni.

Inmiddels weten we welk volgend product aan de beurt is: de Philips Hue Signe. Deze werd drie jaar geleden geïntroduceerd en riep daarbij uiteenlopende reacties op. Sommige mensen vinden ‘m mooi, andere vinden het omhoog wijzende stokje te iel. Het is in feite een verticale lightstrip op een voet. Je kunt kiezen uit een tafellamp en een wat groter model voor op de vloer. Qua prijs is de Signe niet echt goedkoop.

Nieuw is dus de ondersteuning voor gradient-verlichting, waarbij je per zone de kleur kunt aangeven, om bijvoorbeeld een regenboogeffect te realiseren. Ook het design is iets aangepast. De voet was voorheen driehoekig (zie foto hieronder), maar heeft nu de vorm van een cirkel.

Hieronder zie je de prijzen van de huidige modellen:

Andere kanshebbers voor de ‘gradient-behandeling’ zijn de Philips Hue Play Lightbar en de Outdoor Lightstrip. Daarnaast zou het bedrijf ook met lampen zoals de Philips Hue Ensis (€400) aan de slag kunnen gaan. Dit is een lange keukentafellamp die als alternatief voor een traditionele tl-buis gebruikt kan worden.