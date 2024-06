Het gebeurt een paar keer per jaar dat Signify nieuwe producten aankondigt. Deze keer is het een behoorlijke lijst, zodat er voor iedereen wel iets bij zit. Onze aandacht viel vooral op de lampvoeten voor Philips Hue Lightguide – voorzover we weten is dit de eerste keer dat Philips Hue een speciale lampvoet voor de slimme lampen uitbrengt. Eerder verschenen producten hadden de lamp al ingebouwd. Maar je kunt bij Philips Hue ook terecht voor nieuwe inbouwspotjes, een extra platte plafondlamp of een simpele lightstrip. Nu alles officieel is aangekondigd en in de Philips Hue-shop staat, weten we ook de officiële prijzen.