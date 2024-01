Backup voor Philips Hue Bridge

Er zijn mensen die inmiddels tientallen Philips Hue-lampen in gebruik hebben. Vooral bij keuken- en badkamerspotjes, lichtknoppen uit de Friends of Hue-serie en andere accessoires van derden kan het snel gaan. Als dan een hardwaredefect optreedt, zit je niet alleen met een extra kostenpost, maar ook met een tijdrovende klus: het opnieuw koppelen van al je lampen en het terugzetten van alle instellingen. Daar lijkt nu verbetering in te komen: Signify zou werken aan een backup-functie voor de Philips Hue Bridge. Daarmee kun je in één moeite alle instellingen terugzetten op het moment dat het noodlot toeslaat.

De eerste informatie over een backup-functie van de Philips Hue Bridge is nu opgedoken, al worden er geen bronnen genoemd. Het is een functie waar gebruikers al lange tijd naar hebben gevraagd. Philips Hue krijgt dan een cloud-oplossing om een externe backup te maken van de gegevens en instellingen. We verwachten deze functie over een tijdje in de Philips Hue-app. Een exact tijdsplan is nog niet bekend. Wel is het opvallend het aanmaken van een gebruikersaccount binnenkort verplicht wordt.

Tot nu toe was je aangewezen op oplossingen van derden, zoals All 4 Hue. Deze app haalt de unieke serienummers op van de verschillende apparaten en koppelt deze aan de nieuwe ID’s die de apparaten hebben gekregen bij het aansluiten op een nieuwe Bridge. All 4 Hue is in staat om de softwarebronnen opnieuw aan te maken als onderdeel van het herstelproces. Dit kost je eenmalig €6,99 en dat kan de moeite zijn als je met de handen in het haar zit na een hardwarecrash.

Bij Philips Hue-fabrikant Signify vinden momenteel allerlei veranderingen plaats. Er gaat in 2024 een reorganisatie plaatsvinden, waarbij het bedrijf zich meer op bepaalde producten en klantgroepen gaat richten. Daarnaast ligt de nadruk niet meer alleen op verlichting, maar ook steeds meer op beveiliging met camera’s en sensoren. Dat kan betekenen dat er steeds meer functies moeten worden opgenomen in de app. Een backupfunctie lijkt ons echter een prima toevoeging, waar iedereen iets aan heeft.

De Philips Hue Bridge is noodzakelijk als je je lampen met HomeKit wil bedienen en niet afhankelijk wil zijn van de Bluetooth-verbinding. Hij kost rond de 50 euro en kan tot 50 lampen aansturen.